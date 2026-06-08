Ανατροπή στην υπόθεση ADUO, με την Red Bull-Ford να είναι σύμφωνα με την FIA η ομάδα με τον καλύτερο κινητήρα το 2026 στη Formula 1 και όχι η Mercedes-AMG.

Η FIA ολοκλήρωσε την πρώτη αξιολόγηση των κινητήρων της Formula 1 μέσω του μηχανισμού ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), με τη Red Bull Powertrains να αναδεικνύεται ως το σημείο αναφοράς της νέας εποχής. H μέτρηση έγινε μετά τα πέντε πρώτα Grand Prix της σεζόν, με τελευταίο να είναι αυτό του Καναδά.

Η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς καθορίζει ποιοι κατασκευαστές θα αποκτήσουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις κινητήρα μέσα στις σεζόν 2026 και 2027, προκειμένου να μειώσουν τη διαφορά από τον κορυφαίο κινητήρα στο grid.

Η έκπληξη της Red Bull-Ford Powertrains

Παρότι η Mercedes κυριαρχεί μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και έχει κερδίσει όλους τους αγώνες του 2026, η FIA φέρεται να έκρινε ότι ο κινητήρας της Red Bull Ford Powertrains είναι αυτή τη στιγμή ο ισχυρότερος με βάση τα κριτήρια του ADUO.

Η αξιολόγηση αφορά αποκλειστικά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) και όχι το υβριδικό κομμάτι της μονάδας ισχύος.

Αυτό σημαίνει ότι παράγοντες όπως η ανάκτηση ενέργειας, η απόδοση της μπαταρίας, το MGU-K ή η διαχείριση ηλεκτρικής ισχύος δεν λαμβάνονται υπόψη στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Lovely first laps from the Bulls 👏



Max P3, Isack P7 #F1 || #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/ZhpVgZdeNX — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 6, 2026

Τι κερδίζουν Mercedes και Ferrari

Με βάση την αξιολόγηση της FIA, η Mercedes-AMG θεωρείται ότι βρίσκεται περισσότερο από 2% πίσω από τη Red Bull και αποκτά το δικαίωμα μίας αναβάθμισης κινητήρα για το 2026 και μίας ακόμη για το 2027.

Η Ferrari, όπως και οι υπόλοιποι κατασκευαστές, αξιολογήθηκε ότι βρίσκεται περισσότερο από 4% πίσω από το σημείο αναφοράς, γεγονός που της επιτρέπει δύο αναβαθμίσεις το 2026 και άλλες δύο το 2027. O κινητήρας της ιταλικής ομάδας βρίσκεται έως και 36 ίππους πίσω από της Red Bull-Ford.

Η FIA δεν αποκάλυψε τα ακριβή ποσοστά διαφοράς, ούτε την πλήρη κατάταξη των κατασκευαστών, ενημερώνοντας μόνο ποιοι ανήκουν στην κατηγορία «άνω του 2%» και ποιοι στην κατηγορία «άνω του 4%». Σύμφωνα όμως με πληροφορίες ο κινητήρας της Mercedes-AMG ομάδας βρίσκεται έως και 24 ίππους πίσω από αυτόν της Red Bull-Ford. O κινητήρας της Ferrari από την άλλη, βρίσκεται έως και 36 ίππους πίσω από της Red Bull-Ford.

Όσον αφορά τη Honda, ο κινητήρας της ιαπωνικής εταιρείας είναι πάνω από 6% πίσω από αυτόν της Red Bull-Ford. Ωστόσο για τη Honda υπάρχει ειδικό σχέδιο ανάκαμψης για τα επόμενα χρόνια.

Lap 65/78: The safety car comes in and the race resumes! @LewisHamilton - P2@Charles_Leclerc - P3 pic.twitter.com/1rQBFpDyaZ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 7, 2026

Επιπλέον χρόνος και χρήματα για εξέλιξη

Το ADUO δεν προσφέρει μόνο δικαίωμα αναβαθμίσεων, αλλά και πρόσθετους πόρους εξέλιξης. Η Mercedes-AMG θα λάβει επιπλέον 3 εκατομμύρια δολάρια στο budget cap των κινητήρων και 70 επιπλέον ώρες δοκιμών στον πάγκο.

Για τους κατασκευαστές που βρίσκονται πάνω από 4% πίσω, οι παροχές αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 11 εκατομμύρια δολάρια και 230 ώρες δοκιμών για όσους παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη υστέρηση.