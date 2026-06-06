O ηγέτης της Ducati, αν και όχι στο 100% της φυσικής του κατάστασης, πήρε μια εμφατική νίκη από την pole position στο Μπάλατον Παρκ, μπροστά από τους Ακόστα και Μπετζέκι.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του Αγώνα Σπριντ για το GP Ουγγαρίας του MotoGP, κατακτώντας την τρίτη του φετινή νίκη σε Σπριντ για το 2026. Ο αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας της Ducati, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον δεξί ώμο μόλις τον προηγούμενο μήνα και απέχει ακόμη από το απόλυτο επίπεδο φυσικής κατάστασης, δήλωνε επιφυλακτικός για το αν θα μπορούσε να επαναλάβει τις περσινές του επιτυχίες στην πίστα του Μπάλατον Παρκ.

Ωστόσο, ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής διέψευσε τις ίδιες του τις αμφιβολίες. Αφού κατέκτησε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές νωρίτερα μέσα στην ημέρα, έστριψε πρώτος στην εκκίνηση του αγώνα των 13 γύρων και έχτισε γρήγορα μια μη ανατρέψιμη διαφορά, αφήνοντας πίσω του τον Πέδρο Ακόστα με την KTM και τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι.

Ο καταιγιστικός ρυθμός του Μάρκεθ

Η εκκίνηση του Μάρκεθ ήταν υποδειγματική, με τον Ακόστα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Μπετζέκι να πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα, σκαρφαλώνοντας αμέσως στην τρίτη θέση από την έκτη θέση του grid. Μόλις στον δεύτερο γύρο, ο Μάρκεθ είχε ήδη απομακρυνθεί κατά ένα δευτερόλεπτο από τους διώκτες του, σημειώνοντας μάλιστα τον μοναδικό γύρο στο «1:37» (1:37.901) σε ολόκληρο το Σπριντ, τη στιγμή που το καλύτερο πέρασμα του Ακόστα ήταν στο 1:38.332.

Η διαφορά στην κορυφή ξεπέρασε κάποια στιγμή τα δύο δευτερόλεπτα, επιτρέποντας στον αναβάτη της Ducati να ρίξει τον ρυθμό του στον τελευταίο γύρο και να περάσει τη γραμμή του τερματισμού με προβάδισμα 1,548 δευτερολέπτων. Ο Ακόστα είχε έναν απολύτως μοναχικό αγώνα στη δεύτερη θέση χωρίς να απειληθεί από κανέναν, ενώ πίσω του ο Μπετζέκι κατάφερε να κρατήσει την πολύτιμη τρίτη θέση του βάθρου.

Οι μάχες για τις πιο πίσω θέσεις

Στους πρώτους γύρους, ο Φερμίν Αλντεγέρ με την Ducati της Gresini προσπάθησε να πιέσει τον Μπετζέκι για την τρίτη θέση, όμως οι ελπίδες του για το βάθρο εξανεμίστηκαν στον τέταρτο γύρο, όταν ένα παραλίγο highside στη Στροφή 9 τον ανάγκασε να υποχωρήσει στην πέμπτη θέση. Αν και στη συνέχεια ο Αλδεγέρ έδειχνε ταχύτερος από τον Μπετζέκι και τον Ραούλ Φερνάντεθ (Trackhouse Aprilia) που βρισκόταν μπροστά του, δεν κατάφερε να κερδίσει κάποια θέση, τερματίζοντας τελικά πέμπτος, πίσω από τον εντυπωσιακό Φερνάντεθ.

Ο Χόρχε Μαρτίν, μετά από μια έξοδο που είχε στους πρώτους γύρους με την εργοστασιακή Aprilia, περιορίστηκε στην έκτη θέση, βλέποντας τον Μπετζέκι να αυξάνει κι άλλο τη διαφορά τους στο πρωτάθλημα. Την βαθμολογούμενη ενιάδα συμπλήρωσαν ο Ντιόγκο Μορέιρα με την LCR Honda στην έβδομη θέση, ο Ενέα Μπαστιανίνι (Tech3 KTM) στην όγδοη, και ο Πέκο Μπανιάια (Ducati) που πήρε τον τελευταίο βαθμό στην ένατη θέση, ενώ ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο έμεινε δέκατος μετά από ένα ακόμη κακό ξεκίνημα. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Μπετζέκι οδηγεί πλέον την κούρσα του παγκόσμιου πρωταθλήματος με διαφορά 20 βαθμών από τον Μαρτίν, ενώ ο Μάρκεθ βρίσκεται στην έβδομη θέση της κατάταξης, 97 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Ο κυρίως αγώνας της Κυριακής στο Μπάλατον Παρκ θα αρχίσει αύριο στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

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