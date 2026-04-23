Test Ride Yamaha MT-07 Y-AMT: Πιάστε με αν μπορείτε

Μετά την ανανέωση του 2025 και την υιοθέτηση του Y-AMT κιβωτίου, η Yamaha MT-07 επιστρέφει στο θρόνο της παρά τον έντονο ανταγωνισμό.

Είναι πολύ παρήγορο το γεγονός ότι οι γυμνές μεσαίες μοτοσικλέτες επιστρέφουν στο προσκήνιο -και γι' αυτό δεν ευθύνονται μόνο οι αναβάτες. Εξαιρετικές και ταυτόχρονα προσιτές προτάσεις από Aprilia (Tuono 660), BMW (F 900 R), CFMOTO (675 NK), Honda (CB 750 Hornet & CB 650R), Suzuki (GSX-8S, GRX-8T & TT) και Triumph (Trident 660, Street Triple 765), έρχονται να γεμίσουν την λίστα των ανταγωνιστών της trend setter της εν λόγω κατηγορίας, της Yamaha MT-07.

Όταν ξεκίνησε την καριέρα της με αυτό το όνομα, ως model year 2018, η MT-07 έγινε αμέσως συνώνυμη της ευκολίας, της απλότητας, της οικονομίας αλλά και του σπορ προσανατολισμού. Μια μοτοσικλέτα πασπαρτού η οποία προσαρμόζεται εύκολα στον κύριο όγκο των μετακινήσεων των αστών αναβατών, χωρίς όμως να τους στερεί τη δυνατότητα εξορμήσεων εκτός πόλης και σπορ συμπεριφορά.

Ας μην κρυβόμαστε όμως. Η MT-07 πέτυχε εν πολλοίς λόγω του packaging, που ήταν αλλά δεν έδειχνε «φθηνό» και του value for money που προσέφερε. Με όλο τον ανταγωνισμό όμως που ήδη αναφέραμε πολύ νεώτερο και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα πιο έξυπνα τιμολογημένο, η παλιά καλή συνταγή άρχισε να φθίνει.

Η μεγάλη απόφαση πάρθηκε το 2025, χρονιά κατά την οποία η MT-07, διατηρώντας το χαρακτήρα που την έκανε δημοφιλή, άλλαξε όλα τα άλλα -εκτός του εξαιρετικού κινητήρα της. Νέες αναρτήσεις, προηγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα, συνδεσιμότητα και φυσικά νέο look, της έδωσαν την ανανέωση που χρειαζόταν για να συνεχίσει να δείχνει πίσω φανάρι στον εμπορικό αγώνα που δίνει σε Ευρώπη και Ελλάδα. Ως προπομπός και γεννήτορας της νέας γενιάς μεσαίων γυμνών μοτοσικλετών, πέταξε στο τραπέζι και έναν άσσο κρυμμένο στο μανίκι: το αυτόματο κιβώτιο Y-AMT.

Από έξω προς τα μέσα

Χάρη στην ιδιόμορφη και νεανική της εμφάνιση, η MT-07 σε κερδίζει αμέσως -αν και το μαύρο χρώμα δεν αναδεικνύει τη σιλουέτα της. Είναι επίσης πολύ συμπαγής συνολικά και στενή εκεί που πρέπει, με αποτέλεσμα να μην δείχνει «μεγάλη και πλούσια», αλλά «νέα και τσαχπίνα».

Πρόκειται στην ουσία για μια ολοκαίνουρια υλοποίηση, η οποία φαίνεται άμεσα από την νέα εμφάνιση αλλά ευτυχώς δεν σταματά σε αυτή. Το πλαίσιο, αν και μοιάζει πολύ με πριν, είναι εντελώς νέο, με παχύτερους σωλήνες. Το ψαλίδι έχει επίσης νέο σχεδιασμό και η ανάρτηση έχει αναβαθμιστεί χάρη στο USD πιρούνι στο μπροστινό μέρος, ενώ έχουν προστεθεί και ακτινικές δαγκάνες στα φρένα.

Εκτός από το πλαίσιο, ο κινητήρας έχει επίσης αναβαθμιστεί και ενώ η δικύλινδρη μονάδα CP2 των 690 κ.εκ. (72 ίπποι και 69 Nm ροπή) χρησιμοποιεί την ίδια εσωτερική αρχιτεκτονική όπως πριν, έχει χρησιμοποιηθεί γκάζι ride-by-wire, ξεκλειδώνοντας μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά. Το πρώτο από αυτά είναι οι λειτουργίες οδήγησης, Sport - Street και μια που μπορεί να διαμορφωθεί από τον χρήστη. Διαθέτει επίσης έλεγχο πρόσφυσης, προσθέτοντας ένα επίπεδο ασφάλειας που μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν το επιθυμεί ο αναβάτης.

Για να αξιοποιήσει στο έπακρο τη νέα τεχνολογία, η Yamaha έχει προσθέσει επίσης στο μοντέλο μια κομψή οθόνη TFT, ενώ στην αυτόματη έκδοση Y-AMT της δοκιμής υπάρχει cruise control, κάτι που αποτελεί άλλη μια πρωτοπορία. Οι ζάντες της MT-07 έχουν επίσης αναβαθμιστεί, με την Yamaha να φέρνει τις πιο πρόσφατες ζάντες Spin Forged στη μοτοσικλέτα, προσθέτοντας ένα ελαστικό πλάτους 180 χλστ. πίσω και συμβάλλοντας στη μείωση του μη αναρτώμενου βάρους σε σχέση με την παλιά μοτοσικλέτα. Συνολικά, η νέα μοτοσικλέτα ζυγίζει 183 κιλά, ένα κιλό λιγότερο από το προηγούμενο μοντέλο.

Πληθώρα διακοπτών, σε δεύτερο πλάνο αυτοί για το cruise control, αλλά μανέτα συμπλέκτη πουθενά.

On the road - again

Το πρώτο νέο χαρακτηριστικό της μοτοσικλέτας -εκτός από την οθόνη TFT- που κάνει εντύπωση όταν βρεθείς στη σέλα της είναι η θέση οδήγησης, με το τιμόνι να βρίσκεται χαμηλότερα στην πάνω πλάκα και να δημιουργεί μια πιο επιθετική θέση οδήγησης. Ταυτόχρονα, η ανυπαρξία συμπλέκτη στο αριστερό γκριπ αλλά και άξονα για τις αλλαγές ταχυτήτων, δείχνει ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει εδώ. Αυτό που δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου είναι ο κινητήρας, ο οποίος έχει δεχτεί με μικρές ρυθμίσεις για Euro5+ (και μερικούς ακουστικούς αεραγωγούς για να φέρνουν τον θόρυβο στον αναβάτη). Το πάτημα του κουμπιού της μίζας ξυπνάει ένα γνώριμο ήχο, ο οποίος γρήγορα σταθεροποιείται στο χαρακτηριστικό ρελαντί τύπου V-Twin.

Το νέο γκάζι ride-by-wire και το αυτόματο κιβώτιο κάνουν τη ζωή στην πόλη πιο εύκολη παρά ποτέ. Αυτό που βοηθάει επίσης είναι το ιδιαίτερα χαμηλό βάρος, η λεπτή σιλουέτα και ο εξαιρετικά ευέλικτος κινητήρας CP2 με τη ροπή του στην πόλη και τη συναρπαστική ευστροφία του στον ανοιχτό δρόμο.

Είναι ένας τόσο δυναμικός κινητήρας στο κάτω μέρος του εύρους στροφών, που σχεδόν ξεχνάω ότι θα συνεχίσει να αποδίδει μέχρι και τον κόφτη στροφών. Επιπλέον, το νέο σύστημα ride-by-wire επέτρεψε στην Yamaha να εμβαθύνει στη χαρτογράφηση πολύ περισσότερο από πριν και η νέα μοτοσικλέτα διαθέτει πολύ πιο ομαλέες καμπύλες ισχύος και ροπής, που σημαίνει ότι η λειτουργία στις μεσαίες στροφές είναι ακόμα περισσότερο ομαλή και πιο γραμμική.

Οι νέοι ακουστικοί αεραγωγοί, τοποθετημένοι χαμηλά στο πίσω μέρος του ρεζερβουάρ καυσίμου, λειτουργούν καλά στην πόλη και, καθώς ανοίγω το γκάζι, ακούω ένα όμορφο γουργουρητό από τους αυλούς εισαγωγής. Αυτό μειώνεται ελαφρώς καθώς η ταχύτητα αυξάνεται, αλλά παίρνει τη σκυτάλη το μπάσο τέμπο από την εξάτμιση για να ολοκληρώσει τη θετική ακουστική εμπειρία.

Όταν η πυκνή κίνηση της πόλης δώσει τη θέση της στην ηρεμία του ορεινού επαρχιακού δικτύου, έρχεται στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα νέα χαρακτηριστικά της MT-07. Εκτός από το πιο στιβαρό πλαίσιο που αποπνέει πλέον σιγουριά, μία από τις μεγαλύτερες βελτιώσεις είναι τα μπροστινά πιρούνια, τα οποία πλέον προσφέρουν στην MT-07 την ηρεμία του μπροστινού μέρους που δεν είχε ποτέ πριν. Είναι πολύ πιο σταθερή στα φρένα και σε γρήγορες στροφές, είναι πολύ λιγότερο επιρρεπής στο να ταλαντεύεται από ανωμαλίες και οι γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης είναι πολύ πιο σίγουρες, με τη βελτιωμένη απόσβεση επαναφοράς.

Μια άλλη βελτίωση στο μπροστινό μέρος έρχεται με τη μορφή της πιο σταθερής απόδοσης φρεναρίσματος. Η νέα μοτοσικλέτα φαίνεται να έχει περίπου την ίδια ισχύ με πριν, απαιτούνται μόνο δύο δάχτυλα, αλλά η αίσθηση της μανέτας είναι πολύ πιο καθησυχαστική, ακόμα και μετά από συνεχή δυνατά φρεναρίσματα.

Η MT-07 είναι η δεύτερη μοτοσικλέτα Y-AMT που έχω οδηγήσει, μετά την ΜΤ-09. Όπως και αυτή, προσφέρει την αυτόματη λειτουργία, όπου η μοτοσικλέτα αλλάζει μόνη της τις σχέσεις με τα προγράμματα D (αλλαγές σε χαμηλές στροφές) και D+ (για αλλαγές σε υψηλότερες στροφές). Επίσης υπάρχει και τη χειροκίνητη λειτουργία, με χειριστήρια στο αριστερό τιμόνι, όπου επιτρέπονται τα ανεβάσματα μόνο από τον αναβάτη, ενώ τα κατεβάσματα πραγματοποιούνται και αυτόματα με τη μείωση της ταχύτητας, έως και τη στάση.

Στο gmotion by gazzetta επιλέγουμε κορυφαίο εξοπλισμό ασφάλειας και προστασίας μόνο από το motomarket

Υπάρχουν ωστόσο κάποια δεδομένα που πρέπει να συνηθίσει ο αναβάτης σχετικά με το αυτόματο κιβώτιο. Όπως το γεγονός ότι οδηγώντας χαλαρά στην αυτόματη λειτουργία, το σύστημα μπορεί να ανεβάσει σχέση ακόμα και στη μέση της στροφής. Ωστόσο, στη χειροκίνητη λειτουργία, ανεβάζει και κατεβάζει με απόλυτη ακρίβεια και ταχύτητα, όποτε το θελήσει ο αναβάτης. Αυτό που δούλεψε σε μένα ήταν οι αυτόματες αλλαγές ταχυτήτων στις αστικές μετακινήσεις και, στη συνέχεια, όταν βγήκα σε επαρχιακούς δρόμους, αξιοποίησα στο έπακρο τις δυνατότητες του MT-07 με τη χειροκίνητη λειτουργία.

Αν δεν είσαι ο τύπος που περνά τις μέρες του με συνεχή αλληλουχία σούζας – endo, τότε δεν έχεις κάθε λόγο να επιλέξεις το Y-AMT. Στην αντίθετη περίπτωση, απλά αγοράζεις την Yamaha MT-07 με το συμβατικό κιβώτιο και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Θα υπήρχε «θέμα», αν η Yamaha είχε αποσύρει το κλασικό κιβώτιο, αλλά δεν το έχει κάνει -και μπράβο της. Ακόμα και η διαφορά τιμής των 700 ευρώ ανάμεσα στη συμβατική και την Y-AMT είναι πολύ τίμια.

(Στο) Ταμείο

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση της MT-07 έφερε μαζί της σημαντικές θετικές αλλαγές -στην αισθητική, στην ευκολία, στην ασφάλεια αλλά και στην εμπειρία οδήγησης. Εξακολουθεί να είναι μια μοτοσικλέτα με στόχο τους νέους αναβάτες, αλλά αν ξέρεις και μπορείς να «της ρουφήξεις το αίμα» δεν θα δυσανασχετήσει, αφενός, και θα σε αφήσει απόλυτα ικανοποιημένο -αφετέρου.

Ο κινητήρας ήταν πάντα το μεγάλο ατού της MT-07, αλλά πλέον έχει ένα στιβαρό πλαίσιο και πιο σωστά σεταρισμένες αναρτήσεις, που την κάνουν να ανταποκρίνεται στην πρόκληση της έντονης οδήγησης με ακρίβεια και σωστή ανάδραση.

Με το Y-AMT είναι μοναδικά εύκολη, χαλαρωτική και απολαυστική στην πόλη, ενώ η τιμή της, στα 8.100 ευρώ για την έκδοση χωρίς το Y-AMT και στα 8.800 ευρώ για την Y-AMT, παραμένει ένα ισχυρό κίνητρο επιλογής. Ο ανταγωνισμός μπορεί να έχει γιγαντωθεί, αλλά ευτυχώς το ίδιο έχει κάνει και η απόδοση της Yamaha MT-07, ενώ το Y-AMT αποτελεί ουσιαστική πρόοδο και προτείνεται ανεπιφύλακτα.