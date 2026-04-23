Ο Σεμάστιαν Φέτελ προειδοποιεί ότι η υπερβολική έμφαση στη διαχείριση ενέργειας απειλεί την ουσία των αγώνων.

Οι τεχνικοί κανονισμοί που ισχύουν από φέτος στη Formula 1 έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκαν. Η στροφή προς μια ισορροπία 50:50 μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και της ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την κατάργηση του MGU-H, έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που φαίνεται να απομακρύνει το άθλημα από την «καθαρή» οδήγηση στο όριο.

Οι αρχικές ανησυχίες των οδηγών και των φιλάθλων έχουν μετατραπεί σε ανοιχτή κριτική, ειδικά όσον αφορά την απόδοση στις κατατακτήριες δοκιμές και την ασφάλεια κατά τις προσπεράσεις. Η εξάρτηση από την ανάκτηση και την ανάπτυξη ενέργειας γίνεται πλέον το κύριο εργαλείο απόδοσης, κάτι που πολλοί θεωρούν ότι υποβαθμίζει την ικανότητα του οδηγού να επιτίθεται αδιάκοπα στην πίστα.

«Ακούω και συμμερίζομαι την κριτική»

Μιλώντας στο σουηδικό δίκτυο SVT, ο 4κις πρωταθλητής Σεμπάστιαν Φέτελ δεν μάσησε τα λόγια του. Ο πρώην οδηγός των Red Bull και Ferrari, και πρώην διευθυντής της Ένωσης Οδηγών (GPDA), εξέφρασε την ανησυχία του για την κατεύθυνση που παίρνει το σπορ.

«Από την αθλητική πλευρά, ακούω και συμμερίζομαι την κριτική, επειδή τα αυτοκίνητα είναι πιθανώς διασκεδαστικά στην οδήγηση, αλλά μάλλον δεν είναι τόσο διασκεδαστικά στον αγώνα λόγω των κανονισμών και των δυσκολιών που έρχονται με αυτούς. Έτσι, συμπάσχω με τους οδηγούς και είμαι πολύ επικριτικός στο να μη χαθεί το DNA και η καρδιά αυτού του αθλήματος, που είναι η εύρεση του ταχύτερου οδηγού στο ταχύτερο μηχάνημα για τη νίκη στον αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φέτελ.

Οι διορθωτικές κινήσεις της FIA

Τα διοικητικά όργανα της Formula 1 έχουν ήδη αρχίσει να αντιδρούν, εγκρίνοντας μια σειρά τροποποιήσεων στους τεχνικούς κανονισμούς μετά από διαβουλεύσεις με τις ομάδες και τους κατασκευαστές κινητήρων. Η μείωση της ανάγκης για ανάκτηση ενέργειας και η εισαγωγή περιορισμών στη διάρκεια και την ισχύ του boost είναι η κατεύθυνση προς τη βελτίωση του θεάματος και της ασφάλειας.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ παρακολούθησε τις εξελίξεις και σχολίασε: «Τις είδα εν συντομία. Ελπίζω από αθλητική σκοπιά –αυτό είναι που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν– να κάνει τους οδηγούς πιο χαρούμενους. Επειδή, τελικά, οι οδηγοί είναι το πρόσωπο του αθλήματος. Αν βγαίνουν από το αυτοκίνητο και είναι γεμάτοι αδρεναλίνη και πολύ ενθουσιασμένοι, αυτό είναι που κάνει και τους ανθρώπους στις οθόνες και στις κερκίδες να ενθουσιάζονται επίσης».