Opel Frontera Electric: Η προσιτή ηλεκτροκίνηση στην πράξη

Το νέο Opel Frontera Electric επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα ηλεκτρικά SUV και τα συμβατικά μοντέλα της κατηγορίας με τιμή που ξεκινά από τις 20.900 ευρώ.

Η Opel παρουσίασε επίσημα τις λεπτομέρειες για το λανσάρισμα του νέου Frontera Electric στην Ελλάδα, ένα μοντέλο που έρχεται να τοποθετηθεί στην καρδιά της κατηγορίας των SUV με έναν ξεκάθαρο στόχο: να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο αγοραστικό κοινό. Η τιμή εκκίνησης των 20.900 ευρώ (ποσό που προκύπτει μετά την κρατική επιδότηση και το τρέχον προωθητικό πρόγραμμα) αποτελεί το βασικό επιχείρημα της μάρκας, τοποθετώντας το Frontera σε άμεσο ανταγωνισμό με μοντέλα βενζίνης παρόμοιων διαστάσεων.

Με συνολικό μήκος 4,385 μέτρα, το Frontera Electric προσφέρει τις ανέσεις και τους χώρους ενός τυπικού οικογενειακού SUV. Η σχεδιαστική του φιλοσοφία δίνει προτεραιότητα στην πρακτικότητα, με τον χώρο αποσκευών να αποτελεί ένα από τα δυνατά του σημεία, καθώς μπορεί να φτάσει έως και τα 1.600 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Ισχύς και αυτονομία

Το Frontera Electric εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 113 hp (83 kW), ο οποίος έχει ρυθμιστεί για να καλύπτει τις ανάγκες τόσο των αστικών μετακινήσεων όσο και των ταξιδιών στον αυτοκινητόδρομο. Η Opel προσφέρει το μοντέλο με δύο διαφορετικές επιλογές μπαταρίας, επιτρέποντας στον αγοραστή να επιλέξει ανάλογα με τη χρήση:

Έκδοση 44 kWh : Προσφέρει αυτονομία έως 306 χιλιόμετρα (WLTP), απευθυνόμενη κυρίως σε όσους κινούνται εντός και γύρω από το αστικό περιβάλλον.

: Προσφέρει αυτονομία έως 306 χιλιόμετρα (WLTP), απευθυνόμενη κυρίως σε όσους κινούνται εντός και γύρω από το αστικό περιβάλλον. Έκδοση 54 kWh: Η «long range» εκδοχή του μοντέλου ανεβάζει την αυτονομία πάνω από τα 400 χιλιόμετρα (WLTP), διευκολύνοντας τη χρήση του οχήματος ως το μοναδικό αυτοκίνητο μιας οικογένειας που πραγματοποιεί και ταξίδια.

Η σημασία της τιμολογιακής πολιτικής

Η κίνηση της Opel να προσφέρει ένα ηλεκτρικό SUV αυτού του μεγέθους κάτω από το ψυχολογικό όριο των 21.000 ευρώ υπογραμμίζει τη δέσμευση της μάρκας για τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης («Electrification for all»). Σε μια αγορά που συχνά προβληματίζεται από το υψηλό κόστος κτήσης των ηλεκτρικών οχημάτων, το Frontera Electric προτάσσει τον συνδυασμό χαμηλού κόστους αγοράς και μειωμένου κόστους χρήσης και συντήρησης.

Το μοντέλο ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες ψηφιακές ευκολίες και συστήματα υποβοήθησης, διατηρώντας ωστόσο μια προσέγγιση που εστιάζει στην ουσία και την καθημερινή χρηστικότητα. Με μηδενικές εκπομπές ρύπων και μια άκρως ανταγωνιστική τιμή, το νέο Frontera Electric φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην κατηγορία των SUV στην Ελλάδα.