Test Ride Moto Guzzi V7 Sport: Μοναδική αίσθηση

Η Moto Guzzi V7 Sport δείχνει ακριβώς αυτό που είναι: μια νέο retro πρόταση με κορυφαίο εξοπλισμό και χαρακτήρα, που σε συναρπάζει με την μοναδικότητά της.

Σκεφτείτε ότι γνωρίζετε έναν άνθρωπο που όμοιό του δεν είχατε ποτέ συναντήσει. Με απόψεις, ντύσιμο, ιδιοσυγκρασία και νοοτροπία μιας παρελθούσας εποχής, αλλά με χαρακτηριστικά που τον καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ευχάριστο στο σήμερα.

Κλασική όψη, σύγχρονη απόδοση

Στο μοτοσικλετικό γίγνεσθαι το αντίστοιχο ενός τέτοιου ανθρώπου είναι η Moto Guzzi V7 Sport. Όπως πως και όλη η γκάμα των V7, έχει την αύρα των δικύκλων του παρελθόντος, στα οποία η απλότητα και η λειτουργικότητα ήταν τα κυρίως ζητούμενα. Ταυτόχρονα όμως είναι προικισμένη με όλα τα στοιχεία εξέλιξης που την καθιστούν απολαυστική με τα δεδομένα του σήμερα.

Η V7 Sport έχει περισσότερη ισχύ από οποιαδήποτε προηγούμενη V7, ενώ σε σχέση με τις εκδόσεις Stone και Special διαθέτει πιο σύγχρονα περιφερειακά και είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά συστήματα αιχμής. Ωστόσο οι οπαδοί της Guzzi και οι εν γένει λάτρεις των κλασικής μορφής μοτοσικλετών μπορούν να είναι βέβαιοι ότι καμία από αυτές τις νεωτερικότητες δεν έχει υποσκελίσει την «ψυχή» του ιταλικού V-twin και την αίσθηση μιας μοτοσικλέτας «σαν άλλοτε».

Η αυξημένη ισχύς δεν φέρνει σε δύσκολη θέση το πλαίσιο αλλά χαρακτηρίζεται από γραμμικότητα και ευχάριστη ροπή, το ανάποδο πιρούνι και τα ακτινικά φρένα χτίζουν λίγο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις στροφές, ενώ τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα εντείνουν την αίσθηση ασφάλειας σε κάθε συνθήκη.

Το 2025, η Guzzi αναβάθμισε τον κινητήρα σε Euro5+. Η ισχύς έχει αυξηθεί στους 67,3 ίππους στις 6.900 σ.α.λ. και η ροπή στα 79.0 Nm στις μόλις 4.400 σ.α.λ., χάρη στους νέους εκκεντροφόρους, την εξάτμιση, τα μεγαλύτερα σώματα πεταλούδας γκαζιού κατά 14 χλστ. και το φιλτροκούτι.

Οι τιμές αυτές δεν είναι εντυπωσιακές για ένα μοτέρ 853 κ.εκ., ωστόσο τα 200 κιλά της V7 Sport και ο εν γένει χαρακτήρας της δεν απαιτούν περισσότερη ισχύ και ροπή για σβέλτη οδήγηση. Ειδικά η τελευταία είναι απολαυστική και δεν υπάρχει ποτέ έλλειψη τραβήγματος στις μεσαίες στροφές.

Ακριβώς όπως πρέπει να συμβαίνει σε κάθε πραγματική μοτοσικλέτα, ο V-Twin έχει τον πρώτο λόγο. Κυρίως μεστή ροπή, μουσικό ήχο, φιλική απόδοση και πολύ καλές επιδόσεις, για να μένει το χαμόγελο πάντα ζωγραφισμένο στο πρόσωπο είτε στο ρολάρισμα στις ευθείες, είτε σε πιο ενεργητική οδήγηση στις στροφές.

Το νέο πιρούνι της V7 Sport είναι απόλυτα μοντέρνο, με ανεστραμμένα καλάμια 41 χιλιοστών και ρύθμιση προφόρτισης. Λίγο χαμηλότερα έχουν τοποθετηθεί διπλές ακτινικές δαγκάνες και αντλία φρένων από την Brembo. Οι ελαφρύτεροι τροχοί κατά 1,8 κιλά (17 ίντσες πίσω, 18 ίντσες μπροστά) έχουν ελαστικά Michelin Road Classic. Η οδήγηση είναι βελούδινη και οι νέες ζάντες προσδίδουν στην V7 μια πρωτόγνωρη αίσθηση ελαφρότητας και ευελιξίας. Η λεπτή και μακριά μοτοσικλέτα έχει τέτοια γεωμετρία που την καθιστά βράχο στην ευθεία, παρόλα αυτά στους ελικοειδείς δρόμους είναι πιο ικανή από όσο περίμενα.

Η ισχύς και η αίσθηση των φρένων είναι εξαιρετική και έτσι, ακόμα και σε πιο δυναμική οδήγηση, η V7 Sport με τη μικρή απόσταση από το έδαφος μπορεί να αφήσει ίχνος από το μαρσπιέ στην καλή άσφαλτο, χωρίς δράματα και υπερβολική προσπάθεια.

Η απόκριση, χάρη και στο νέο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο γκάζι, είναι ομαλή και η παροχή ισχύος φιλική και ελεγχόμενη και στις τρεις λειτουργίες οδήγησης (Rain, Road, Sport). Το κιβώτιο των έξι σχέσεων εξακολουθεί να είναι σκληρό και δεν του αρέσει να πιέζεται με πολύ γρήγορες ή «καρφωτές» αλλαγές. Η λειτουργία του συμπλέκτη είναι ωστόσο άριστη και βοηθά στην καθημερινή οδήγηση.

Καθώς ο κινητήρας του V7 διαθέτει γκάζι ride-by-wire, σε συνδυασμό με νέα ECU Marelli 11MP που περιλαμβάνει αδρανειακή μονάδα ελέγχου έξι αξόνων, υποστηρίζει τα νέα συστήματα ελέγχου πρόσφυσης και ABS με δυνατότητα επέμβασης και υπό κλίση (Cornering). Το ψηφιακό όργανο, με την κλασική ωστόσο κυκλική σχεδίαση, είναι μια ευπρόσδεκτα σύγχρονη νότα, όπως και τα φώτα LED εμπρός και πίσω, τα οποία πλαισιώνονται από κλασικά κυλινδρικά «καβούκια», αλλά έχουν πολύ καλή απόδοση.

Το soundtrack του μοτοσικλετισμού

Αν με ρωτούσαν ποιον ήχο θα διάλεγα για να χαρακτηρίσω την πιο αγνή, αμόλυντη και απολαυστική αίσθηση μοτοσικλετισμού, θα ήταν αυτός του εγκάρσιου V2 90 μοιρών που σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται εδώ και περίπου 60 χρόνια στο Mandello del Lario.

Νιώθεις κάθε παλμό των εμβόλων να διαπερνά το σώμα σου κι έναν μπάσο και στακάτο ήχο ως soundtrack από τον παράδεισο της μοτοσικλέτας να χαϊδεύει την ακοή σου. Σε κάθε άνοιγμα του γκαζιού εν στάσει η μοτοσικλέτα πάλλεται, λόγω της στροφορμής του κατά μήκος τοποθετημένου στροφάλου, ενώ εν κινήσει η ισχύς έρχεται στιβαρή, αβίαστη, αλλά όχι λυσσαλέα.

Ελάχιστοι άλλοι δικύλινδροι, τρικύλινδροι, τετρακύλινδροι, σε σειρά ή V, προσφέρουν αυτή τη σπάνια αίσθηση. Ελάχιστες είναι επίσης οι μοτοσικλέτες που συνδέουν με τέτοια μαεστρία το παρελθόν του δικυκλισμού με το μέλλον του. Οπότε η Moto Guzzi V7 Sport, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα προσιτή στα 11.390 ευρώ, είναι εξόχως ποθητή.