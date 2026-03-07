To είχαμε πρωτογνωρίσει σαν enduro και στην πορεία αγαπήθηκε και σαν supermoto. Ένα μοντέλο σε δύο εκδόσεις και αποφασίσαμε να οδηγήσουμε πρώτα το ασφάλτινο.

Κόντρα στις τάσεις της εποχής, που στη συγκεκριμένη κατηγορία θέλουν ακραίες κατασκευές για λίγους, το νέο Suzuki DR-Z4SM απευθύνεται σε πολλούς περισσότερους κοινούς θνητούς. Και το πετυχαίνει αυτό γιατί αγγίζει τις καρδιές των μοτοσικλετιστών που θέλουν να πηγαίνουν και στη δουλειά τους, βόλτες στα βουνά τα σαββατοκύριακα, αλλά και να διασκεδάζουν σε κάποια πίστα καρτ.

Το πρώτο καλό με το DR-Z4SM είναι ότι επέστρεψε, παρέα με το enduro αδερφάκι του. Το δεύτερο καλό είναι πως βελτιώθηκε σημαντικά. Και, τρίτο και καλύτερο, το γεγονός ότι κατασκευάζεται στην Ιαπωνία. Και το λέω αυτό γιατί μετράει στην “πιάτσα”, οι έχοντες τέτοιου είδους “κολλήματα” θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα και ευχαρίστως θα καταθέσουν 8.495€ για να το αποκτήσουν. Είναι πολλά; Είναι λίγα; Μια έρευνα αγοράς θα πει ναι και στις δύο περιπτώσεις, εξαρτάται από το τι ζητάει ο καθένας από εμάς και τι κριτήρια βάζει. Με δεδομένη τόσο την αξιοπιστία όσο και τη διασκέδαση που παρέχει, εγώ προσωπικά θα το έπαιρνα με κλειστά μάτια.

Νέα όλα

Το SM είναι φτιαγμένο στην ίδια πλατφόρμα με το “χωμάτινο” S, δηλαδή σε ένα ολοκαίνουργιο περιμετρικό ατσάλινο πλαίσιο δυο δοκών (και όχι μονής ραχοκοκκαλιάς όπως το παλαιότερο μοντέλο) και σε ένα αλουμινένιο αφαιρούμενο υποπλαίσιο. Tο ρεζερβουάρ είναι μεταλλικό και φιλοξενεί σχεδόν 9 λίτρα καυσίμου. Το πλαίσιο παίζει και το ρόλο του δοχείου λαδιού, όπερ σημαίνει πως η μοτοσικλέτα διαθέτει ξηρό κάρτερ. Νέο και ενισχυμένο είναι και το αλουμινένιο ψαλίδι, που προσθέτει 9,3% επιπλέον στρεπτική ακαμψία, ενώ το γνωστό μονοκύλινδρο υγρόψυκτο τετραβάλβιδο σύνολο των 398cc με τους δύο εκκεντροφόρους έχει ανανεωθεί στο 80% των συστατικών του! Υπάρχει ψεκασμός πλέον, με γκάζι Ride-by-wire και ηλεκτρονικό πακέτο με Power Modes! Τα οδηγικά προγράμματα είναι τρία (A, B, C), με το πρώτο να είναι το πιο “άγριο” και το τρίτο το πιο ήπιο, αλλάζοντας το καθένα την καμπύλη απόδοσης και όχι την ιπποδύναμη.

Kινητήρας εγγύηση

Όλα έχουν αλλάξει πάνω στον γνωστό μας αλεξίσφαιρο κινητήρα που φορούσε το πολυαγαπημένο DR-Z400 τη δεκαετία του 2000. Οι εκκεντροφόροι έχουν νέο προφίλ, υπάρχει σκληρή επίστρωση στο χιτώνιο, νέο είναι το πιστόνι, η κεφαλή, που έχει πλέον δυο μπουζί, νέο και το κάρτερ, αλλά και ο υποβοηθούμενος συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης και οι βαλβίδες εισαγωγής τιτανίου. Οι εισαγωγές αέρα, το σχήμα του θαλάμου καύσης και η εξάτμιση με τα διπλά τοιχώματα (για χαμηλότερα επίπεδα εκπομπής θερμότητας) έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόσουν το σύνολο στις απαιτήσεις των Eruro5+ προδιαγραφών. Ο ψεκασμός έχει διάμετρο 42mm με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη βαλβίδα και συνεργάζεται με νέα εξάτμιση και φιλτροκούτι, το οποίο τροφοδοτείται με αέρα από μία εσοχή στο πίσω φτερό! Ο συμπλέκτης είναι πλέον μονόδρομος, μειώνοντας το φρένο του κινητήρα και εξαλείφοντας τις αναπηδήσεις του πίσω τροχού στα απανωτά κατεβάσματα. Ε, δεν έμεινε και τίποτα, όλα αλλάχτηκαν! Μάλλον όχι όλα, το 5αρι κιβώτιο παραμένει στη θέση του καθόσον δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν επεμβάσεις.

Η ιπποδύναμη ανακοινώνεται στους 38 ίππους στις 8.000rpm και η ροπή στα 37Νm στις 6.500 rpm, ενώ υπάρχει και απενεργοποιούμενο Traction Control με δύο επιλογές όσον αφορά στην παρεμβατικότητά του. Η Suzuki δηλώνει πως ο νέος κινητήρας έχει μειώσει τις μηχανικές απώλειες κατά 20% και αυτό από μόνο του δικαιολογεί το πέρασμα στο Euro5+. Το καλό είναι πως χάθηκε μόλις ένας ίππος από το προηγούμενο μοντέλο, με τη ροπή να παραμένει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα!

Και ηλεκτρονικά έχουμε

Το ηλεκτρονικό γκάζι (ride-by-wire) επέτρεψε την ενσωμάτωση της υπερσύγχρονης σουίτας ηλεκτρονικών βοηθημάτων SIRS (Suzuki Intelligent Ride Suite), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

Suzuki Drive Mode Selector (SDMS): Προσφέρει τρεις διαφορετικές χαρτογραφήσεις (οδηγικά προγράμματα) με την ίδια μέγιστη ιπποδύναμη, που όμως αποδίδεται με διαφορετικό τρόπο. Η απόκριση είναι πιο άμεση στην Α, ηπιότερη στη Β και ακόμη πιο ήπια στην C.

Suzuki Τraction Control System (STCS): Διαθέτει δύο διαβαθμίσεις και μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως. Αυτές τα δύο mode είναι διαφορετικά ρυθμισμένα ανάλογα με την έκδοση. Αμφότερα διαθέτουν και τη ρύθμιση G (Gravel), που πρωτογνωρίσαμε στo V-Strom 800DE και η οποία προσαρμόζει τη λειτουργία του STCS σε γλιστερές ή/και χωμάτινες επιφάνειες, επιτρέποντας το ιδανικό ποσό ολίσθησης στον πίσω τροχό κατά τη διάρκεια της απότομης επιτάχυνσης.

Suzuki Easy Start System: Αφορά στη διαδικασία της εκκίνησης και είναι αυτό που επιτρέπει το πάτημα του μπουτόν της μίζας μία και μόνη φορά. Έτσι δεν χρειάζεται να το πατάμε συνέχεια μέχρι να πάρει μπροστά ο κινητήρας.

Εξοπλισμός

Η Suzuki έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στον εξοπλισμό και στα συστατικά στοιχεία του DR-Z. Οι ακτινωτοί τροχοί είναι αλουμινένιοι 17 ιντσών και φορούν ελαστικά Dunlop Sportmax Q5A με αεροθάλαμο και σε διαστάσεις 120/70 μπροστά και 140/70 πίσω. Οι αναρτήσεις της KYB προσφέρουν μεγάλες διαδρομές 260mm και 277mm αντίστοιχα και απαρτίζονται από ανεστραμμένο πιρούνι και μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα. Διαθέτουν ρυθμίσεις σε απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς μπροστά, ενώ πίσω και στην προφόρτιση του ελατηρίου. Η απόσταση από το έδαφος είναι 260mm και το ύψος της σέλας στα 890mm. Το βάρος ανακοινώνεται στα μόλις 154kg πλήρες υγρών και το μεταξόνιο στα 1.465mm. Τα φρένα της Nissin αφορούν σε δισκόφρενo 310mm με διπίστονη δαγκάνα μπροστά και δίσκο 240mm με δαγκάνα ενός εμβόλου πίσω. Το ABS μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο στον πίσω τροχό.

Τα φωτιστικά σώματα είναι Full Led και το πάνελ οργάνων αποτελείται από μία ευδιάκριτη οθόνη LCD με ενδείξεις για ταχύμετρο, ολικό και δύο μερικούς χιλιομετρητές, ένδειξη σχέσης κιβωτίου, βολτόμετρο, ρολόι, επιλεγμένες ρυθμίσεις SDMS και STCS, στιγμιαία και μέση κατανάλωση καυσίμου καθώς και στάθμη βενζίνης. Ο κινητήρας προστατεύεται από μία μικρή αλουμινένια ποδιά, ενώ τα μαρσπιέ του οδηγού διαθέτουν οδοντωτό προφίλ και λαστιχένια ένθετα που προσθαφαιρούνται ιδιαίτερα εύκολα. Παρόν και ένα κιτ εργαλείων κάτω από τη σέλα.

Η οδήγηση

Ανεβαίνεις στη σέλα και λες πως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικό supermoto. Tο ηλεκτρονικό γκάζι λειτουργεί εξαιρετικά και αλλάζοντας τις 3 χαρτογραφήσεις παρατηρείς διαφορές στην απόκριση και όχι στη μέγιστη ισχύ. Το A είναι μακράν το πιο διασκεδαστικό πρόγραμμα και αυτό που είχα μόνιμα επιλεγμένο τις 7 μέρες που είχα στην κατοχή μου το DR-Z4SM. Το C έχει λογική στο βρεγμένο ή για όσο διάστημα χρειάζεσαι να εξοικειωθείς με τη μοτοσικλέτα, προσωπικά το Β δεν έχει λόγο ύπαρξης για τα δικά μου γούστα. Το μοντέλο έχει ανάλαφρη αίσθηση και απόλυτα φιλική συμπεριφορά, ακόμα και όταν οδηγείς σε πιεστικούς ρυθμούς. Από την πρώτη μέρα απενεργοποίησα τον έλεγχο πρόσφυσης και έβαλα το ABS σε λειτουργία μόνο για το μπροστινό τροχό. Διασκέδασα με την ψυχή μου και κατάλαβα ότι η Suzuki έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη σύνδεση αναβάτη και μοτοσικλέτας. Η δύναμη είναι τόση όση χρειάζεσαι στην καθημερινή σου μετακίνηση και αν μπεις σε πίστα παίρνεις φόρα και στρίβεις όπως έρχεσαι, χαλαρά και αβίαστα, χωρίς ταλαντώσεις και άλλα ενοχλητικά συμπτώματα. Η ζύγιση του συνόλου παίρνει άριστα δέκα σε κάθε συνθήκη, η ευκολία να τα κάνεις όλα δεν έχει λόγια να περιγραφεί.

Θα έλεγα ότι η αίσθηση που αποκομίζεις έχει μια βελούδινη χροιά, ακόμα και σε ανεπιθύμητα γλιστρήματα οι διορθώσεις γίνονται εύκολα και εσύ μένεις να χαίρεσαι την ασφάλεια που εμπνέει η μοτοσικλέτα κάτω από κάθε οδηγική συνθήκη. Οι αλλαγές ταχυτήτων γίνονται αβίαστα και αθόρυβα, ο συμπλέκτης είναι μαλακός, η ανάρτηση φιλική όσο πας σιγά και κυριαρχική όταν ανοίγεις το γκάζι, οι μηχανικοί θόρυβοι σχεδόν δεν υπάρχουν, τι άλλο να ζητήσεις;

Ανά πάσα στιγμή το DR-Z ανταποκρίνεται με στιβαρότητα και σταθερότητα. Γλιστράει ελεγχόμενα, δεν σε τρομάζει σε καμμία περίπτωση, ειλικρινά το χάρηκα με την ψυχή μου. Σε ανοιχτούς δρόμους μπορείς να κινείσαι επί ώρες πολλές με τέρμα γκάζι και οι κραδασμοί θα λάμψουν δια της απουσίας τους, αλλά αν είσαι οπαδός των μεγάλων αποστάσεων θα σε κουράσει η μικρή τελική ταχύτητα των 140 χλμ/ώρα και η κάπως σκληρή σέλα του. Βέβαια, θα μου πείτε, το DR-Ζ δεν είναι φτιαγμένο για ταξίδια, αλλού είναι οι χάρες του. Και εγώ, δεν μένει παρά να συμφωνήσω 100%.

Όσο για τα φρένα, μόνο καλά λόγια έχω να πω, καθόσον αποδίδουν ιδανικά και σε συνδυασμό με το φρένο κινητήρα προσδίδουν μια σιγουριά στον οδηγό να κάνει την υπερβολή, ακόμα και βαθιά μέσα στη στροφή. Ειλικρινά, τίποτα σε αυτή τη μοτοσικλέτα δεν με ανησύχησε και τίποτα δεν με ανάγκασε να επανεξετάσω την οδηγική μου προσέγγιση, ειδικά σε πίστα καρτ. Χάρη στην άψογη λειτουργία του ψεκασμού και στον ειδικά κατασκευασμένο μονόδρομο συμπλέκτη, οι είσοδοι και οι έξοδοι στις στροφές γίνονται με χαρακτηριστική ευκολία και σιγουριά, οπότε και εσύ διασκεδάζεις με σούζες και πλαγιολισθήσεις.

Χρώματα και λοιπά

Το SΜ είναι διαθέσιμο στα χρώματα Sky Grey με μαύρες ζάντες και Solid Special White με μπλε ζάντες. Η τιμή είναι στα 8.495€ και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

