Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ διαφωνεί με τη σύγκριση του νεαρού Ιταλού με τον Άιρτον Σένα αλλά βρίσκει ομοιότητες με τον θρύλο του MotoGP Βαλεντίνο Ρόσι.

Το ξεκίνημα του Κίμι Αντονέλι στη φετινή σεζόν της Formula 1 δεν είναι απλώς εντυπωσιακό, είναι ιστορικό. Μετά τις συνεχόμενες νίκες του στα Grand Prix της Κίνας και της Ιαπωνίας, ο νεαρός οδηγός της Mercedes έγινε ο νεότερος στην ιστορία που ηγείται της βαθμολογίας του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Όπως είναι φυσικό, οι συγκρίσεις με τον Άιρτον Σένα δεν άργησαν να εμφανιστούν, όμως ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη.

Μιλώντας στο podcast «Up To Speed», ο πρώην οδηγός της Formula 1 απέρριψε τη σύγκριση με τον Βραζιλιάνο θρύλο, υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτήρας του Αντονέλι προσεγγίζει περισσότερο εκείνον του Βαλεντίνο Ρόσι. Σύμφωνα με τον Κούλθαρντ, ο Αντονέλι μοιάζει να είναι ο «Πίτερ Παν» της γενιάς του, ένας οδηγός που διατηρεί μια εφηβική ενέργεια και πάθος για τους αγώνες, ακριβώς όπως ο «Doctor» του MotoGP.

Ο «Πίτερ Παν» των 4 τροχών

«Μου φαίνεται ότι μοιάζει περισσότερο στον Βαλεντίνο Ρόσι. Για όσους δεν βλέπουν MotoGP, ο Ρόσι ήταν ένας αναβάτης που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά, αλλά παραμένει σχεδόν ένα "παιδί" μέχρι σήμερα. Έκανε τη μετάβαση από τους δύο στους τέσσερις τροχούς, αλλά εξακολουθεί να δίνει την αίσθηση του Πίτερ Παν. Δεν θα εκπλαγώ αν ο Κίμι Αντονέλι είναι ο Πίτερ Παν της δικής του γενιάς», δήλωσε ο Κούλθαρντ.

Αυτή η προσέγγιση του Κούλθαρντ εστιάζει στην ικανότητα του Αντονέλι να οδηγεί με μια πηγαία χαρά και ελαφρότητα, στοιχεία που χαρακτήριζαν τον Ρόσι καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν βρήκε σύμφωνο τον Γουίλ Μπάξτον, ο οποίος επισήμανε τις σημαντικές διαφορές στην προσωπικότητα των δύο ανδρών.

Punk Rock vs Συστολή

Ο Μπάξτον υποστήριξε ότι ο Βαλεντίνο Ρόσι ήταν η προσωποποίηση της «punk rock» κουλτούρας στους αγώνες, με μια εκρηκτική προσωπικότητα που ήταν αδύνατο να αγνοήσεις. «Ο Ρόσι ήταν μια δύναμη της φύσης, με ξυρισμένο κεφάλι, σκουλαρίκια και μια προσωπικότητα που "έβραζε" ήδη από τις μικρές κατηγορίες. Ο Κίμι είναι πολύ πιο ντροπαλός και συνεσταλμένος σε σύγκριση με τον Βαλεντίνο», σημείωσε ο Μπάξτον.

Παρά τη διαφωνία για τον χαρακτήρα του, η ουσία παραμένει η ίδια: ο Αντονέλι έχει καταφέρει να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση του πρωταθλητισμού σε τόσο νεαρή ηλικία είναι αυτό που τον κάνει μοναδικό. Είτε πρόκειται για έναν νέο Σένα, είτε για έναν «Πίτερ Παν» των σιρκουί, ο Ιταλός οδηγός δείχνει ότι το μέλλον της Formula 1 του ανήκει.