Test Ride Harley Davidson Pan America 1250 Special: Ατελείωτο ταξίδι

Η πρώτη Super Adventure μοτοσικλέτα της Harley Davidson δεν είναι απλώς ένα cruiser με ψηλές αναρτήσεις.

Έχοντας χτίσει ένα μύθο εδώ και 122 χρόνια, η Harley Davidson δεν ανήκει στις εταιρείες που μπορεί εύκολα και άμεσα να αλλάξει την κατασκευαστική της ρότα. Όλο το οικοσύστημα της μάρκας είναι βασισμένο πάνω στον V2 τετράχρονο, αερόψυκτο κινητήρα με περιεχόμενη γωνία 45 μοιρών και σε cruiser μοτοσικλέτες τεράστιας μάζας και βάρους.

Στην ιστορική της διαδρομή η Harley Davidson έστριψε αρκετές φόρες το τιμόνι, είτε προς πολύ μικρότερες μοτοσικλέτες, είτε προς δίχρονες, είτε προς σπορ, κυρίως μέσα από συνεργασίες και εξαγορές άλλων μαρκών. Στο τέλος όμως, το βάρος της απρόσκοπτης εμπορικής συνέχειας της αμερικανικής εταιρείας για περισσότερο από έναν αιώνα, έπεφτε πάντα στα μοντέλα που αποτελούσαν το ιερό δισκοπότηρό της: στα τεράστια, υπερκυβισμένα cruisers, με τον αερόψυκτο V2 κινητήρα.

Ολόκληρο άλλωστε το lifestyle της μάρκας, το οποίο πάντα αποτελούσε το υπόβαθρο της ιδιοκτησίας μιας Harley Davidson, δεν είχε σπορ ή τεχνολογική επίφαση, αλλά απλότητα, απόλυτη ελευθερία, road trips και τεράστιες ποσότητες μετάλλου και χρωμίου. Πως λοιπόν προέκυψε μια Harley Davidson όπως η Pan America 1250;

Η ευκαιρία

Κάθε κατασκευαστής μοτοσικλετών που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δεν πρέπει απλώς να ακολουθεί τις τάσεις της εποχής. Πρέπει να τις διαμορφώνει. Σε αυτό το δεύτερο πεδίο η Harley Davidson έχει να επιδείξει μια μοναδική επιτυχία, που έχει να κάνει με τα V2 cruiser μοντέλα της και, επίσης, με τη δημιουργία του μεγάλου αφηγήματος Ride to Live & Live to Ride.

Ταυτόχρονα όμως, η ταύτιση της μάρκας με τα θηριώδη V2 cruisers την κρατά μακριά από ένα τεράστιο σε όγκο αγοραστικό κοινό παγκοσμίως και καθιστά πολύ δύσκολη την επιβίωσή της σε αγορές όπως η ευρωπαϊκή, όπου τα μεγάλα cruisers έχουν ένα απειροελάχιστο μερίδιο αγοράς.

Έξυπνα σκεπτόμενη, η Harley Davidson διέγνωσε την ευκαιρία της να επεκτείνει τη γκάμα των μοντέλων της χάρη στην τεράστια διόγκωση της αγοράς των adventure μοτοσικλετών τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα της υποκατηγορίας των Super Adventure, η οποία μονοπωλείται σχεδόν από ευρωπαϊκές μάρκες. Σε αυτή την κατηγορία, ο κυβισμός των κινητήρων έχει φτάσει πλέον στα 1.300 κ.εκ., πολύ δηλαδή κοντά στα «χωράφια» της HD και κυριαρχείται επίσης από δικύλινδρα. Να λοιπόν ένα πεδίο δόξης λαμπρό.

Πέτυχε το στοίχημα;

Με εμπειρία πάρα πολλών δεκαετιών στην κατασκευή μεγάλων μοτοσικλετών, η εξέλιξη μιας Super Adventure από την Harley δεν φαινόταν ως μεγάλο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, με τη βοήθεια της Porsche, είχε αναπτύξει τον υγρόψυκτο V2 κινητήρα με περιεχόμενη γωνία 60 μοιρών των V-Rod ήδη από τις αρχές της νέας χιλιετίας. Έτσι, το πλήρωμα του χρόνου για την παρουσίαση μιας πρότασης σε αυτή την κατηγορία έφτασε το 2021. Στην Ελλάδα είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε το μοντέλο αρκετά χρόνια μετά όπως είναι προφανές, λόγω μεταβολών στο καθεστώς της αντιπροσώπευσης της αμερικανικής μάρκας, που πέρασε και πάλι στα χέρια του Ομίλου Φάις.



Αν κριθεί από τα τεχνικά της χαρακτηριστικά η Pan America 1250, είναι προφανές ότι μελετήθηκε ενδελεχώς όλος ο διαθέσιμος ανταγωνισμός. Έτσι, έχουμε ένα μοτέρ στην αιχμή της απόδοσης, με την ονομασία Revolution Max και ισχύ 150 ίππους στις 8.750 σ.α.λ., με ροπή 128 Nm στις 6.750 σ.α.λ., ένα σετ ημι-ενεργητικών αναρτήσεων με ανεστραμμένο πιρούνι 47 χλσ. εμπρός και μονό αμορτισέρ πίσω με μοχλισμό της Showa, φρένα της Brembo με ακτινικές δαγκάνες, ατσάλινο πλαίσιο τύπου Trellis και τροχούς με ακτινωτές ζάντες για tubeless ελαστικά διάστασης 120/70R19 εμπρός και 170/60R17 πίσω, Michelin Scorcher Adventure.

Ο αναβάτης έχει στη διάθεσή του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων με διαγώνιο 6,8 ίντσες και αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, με δυνατότητα παραμετροποίησης και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Υπάρχει ένα πληρέστατο «πακέτο» συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας, όπως Cornenring ABS και Traction Control, τρία προγράμματα οδήγησης για χρήση ασφάλτου, δύο για εκτός δρόμου και τρία τα οποία μπορεί να παραμετροποιήσει ο οδηγός με βάση τις δικές του προτιμήσεις. Από αυτά δύο αφορούν οδήγηση σε άσφαλτο και ένα οδήγηση στο χώμα.

Ο πίνακας οργάνων δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του κινητού τηλεφώνου του αναβάτη μέσω bluetooth, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμα σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος σε ανωφέρεια (hill hold), σύστημα μείωσης του ύψους της ανάρτησης σε στάση το οποίο απενεργοποιείται, δυνατότητα παράκαμψης του ABS και του Traction μέσω διακοπτών, θερμαινόμενα γκριπ σε τρία επίπεδα, LED φώτα με λειτουργία στροφής, αμορτισέρ τιμονιού, cruise control, σύστημα εκκίνησης και παύσης του κινητήρα χωρίς κλειδί, κεντρικό και πλάγιο σταντ και χειροκίνητη ρύθμιση ύψους της ζελατίνας του φέρινγκ.

Ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης που επιλέγει ο αναβάτης προσαρμόζονται αυτόματα οι αναρτήσεις, ενώ εξαιρετική είναι η θέση οδήγησης με βάση αναβάτη ύψους 1,78 μέτρων. Η εργονομία χρειάζεται μια μικρή συνήθεια, χάρη στους δεκάδες διακόπτες που «κοσμούν» το τιμόνι δεξιά και αριστερά, ωστόσο η λειτουργία τους είναι διαισθητική υπό την έννοια ότι δεν χρειάζεται καν να συμβουλευτείς τις οδηγίες χρήσης για να τους χειριστείς. Θετική είναι και ύπαρξη ρύθμισης στο ύψος της σέλας. Εργονομικό φάουλ, υπό την έννοια ότι η μοτοσικλέτα διαθέτει σύστημα keyless, αποτελεί η επιλογή χρήσης κλειδιού για την κλειδαριά τιμονιού και την τάπα βενζίνης.

Έκπληξη

Με τα 263 κιλά που ανακοινώνει η Harley Davidson ως βάρος για την Pan America 1250 Special με γεμάτο ρεζερβουάρ, είχα έναν τρόμο σχετικά με το χειρισμό της, ειδικά εν στάσει. Η πρώτη έκπληξη λοιπόν ήρθε από το γεγονός ότι το μεγάλο βάρος είναι σωστά και χαμηλά κατανεμημένο, με αποτέλεσμα στην πρώτη επαφή να μην χρειάζεται σχεδόν καθόλου χρόνος προσαρμογής. Σωστές γωνίες χεριών στο τιμόνι, ποδοστήρια εξαιρετικά τοποθετημένα και φύγαμε. Ο κινητήρας έρχεται με μια μιζιά σε λειτουργία, ενώ οι ρυθμιζόμενες μανέτες σε φρένο και συμπλέκτη βοηθούν να «κουμπώσει» ιδανικά στη μοτοσικλέτα κάθε αναβάτης.

Ο πίνακας οργάνων έχει ξεκάθαρες, σωστά διαταγμένες και πλήρεις ενδείξεις, ενώ σε σωστές θέσεις βρίσκονται οι συνεχούς και άμεσης χρήσης διακόπτες των φλας και της μεγάλης σκάλας των φώτων. Για να βρεις όμως αυτόν της κόρνας, χρειάζεται ένα διάστημα εξοικείωσης. Η πρώτη σχέση κουμπώνει με θόρυβο, όμως η συνολική λειτουργία του κιβωτίου των έξι σχέσεων δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο αρνητικής κριτικής. Δεν είναι «βούτυρο», αλλά μετά από αρκετά χιλιόμετρα δεν χάθηκε ποτέ σχέση, ακόμα και σε πολύ γρήγορη οδήγηση, ενώ η εύρεση της νεκράς είναι εύκολη υπόθεση.

Η δεύτερη έκπληξη μετά την αρχική ευκολία άμεσης προσαρμογής στην Pan America, έρχεται από τους εξαιρετικούς καθρέπτες, με το μικρό μέγεθος αλλά το άριστο είδωλο. Τρίτη έκπληξη, το πόσο εύκολα η μοτοσικλέτα ελίσσεται στην πυκνή κίνηση. Όχι τόσο λόγω μεγέθους -το οποίο τελικά δεν διαφέρει από τον ανταγωνισμό- όσο λόγω πολύ καλής γεωμετρίας και κοψίματος τιμονιού. Δεν είναι «παπί» στην πυκνή κίνηση, αλλά με βάση το μέγεθος και τα κιλά της η ευελιξία της ξεχωρίζει.

Ο συμπλέκτης είναι πολύ μαλακός στην αίσθηση και απόλυτα γραμμικός στη λειτουργία του, διευκολύνοντας σημαντικά το έργο των καθημερινών μετακινήσεων. Ωστόσο ο ρόλος της Pan America δεν είναι αυτός, αλλά τα μεγάλα ταξίδια. Στα οποία, διακρίνεται χωρίς το παραμικρό κόμπλεξ απέναντι στον αμείλικτο ανταγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο κινητήρας έχει ένα τεράστιο εύρος λειτουργίας χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροπής και ισχύος, καθώς μπορεί να παράγει πολύ έργο από τις 3.000 έως και τις 8.500 σ.α.λ. χωρίς κενά ή ξεσπάσματα. Σε αυτό βοηθάει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, στις οποίες μάλιστα για μακροζωία, αξιοπιστία και θεωρητικά μηδενική συντήρηση, έχει προστεθεί αυτορυθμιζόμενο υδραυλικό σύστημα.

Το πως αποδίδεται αυτή η δύναμη είναι στο χέρι του οδηγού να το επιλέξει μέσω των διαθέσιμων προγραμμάτων και των δεκάδων δυνατοτήτων παραμετροποίησης. Το πως ελέγχεται αυτή η δύναμη όμως είναι υπόθεση πλαισίου, γεωμετρίας, αναρτήσεων, φρένων και ελαστικών και σε όλα αυτά τα επίπεδα η Harley έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Κατ' αρχάς, στην ευθεία η μοτοσικλέτα είναι ακλόνητη, όπως επίσης και στις παρατεταμένες καμπές των εθνικών οδών. Για τις δικές μου διαστάσεις, η κάλυψη από το φέρινγκ ήταν εξαιρετική και οι μεγάλες ταχύτητες εύκολη υπόθεση. Στις αλλαγές κατεύθυνσης χρειάζεται μικρή προσπάθεια από μέρος του οδηγού, η οποία ανταμείβεται όμως, άπαξ και η μοτοσικλέτα πάρει την κλίση που χρειάζεται για να στρίψει, με μια σπάνια αίσθηση ακρίβειας και σταθερότητας.

Η απόδοση των ελαστικών της Michelin είναι εξαιρετική τόσο σε στεγνό οδόστρωμα όσο και σε βρεγμένο, καθώς η Pan America μπορεί χωρίς τρόμο ή υπέρμετρη προσπάθεια να εξαντλήσει τις 42 μοίρες της μέγιστης κλίσης στις στροφές, αφήνοντας λίγο από υλικό των μαρσπιέ στην άσφαλτο. Αυτή προφανώς δεν είναι η χρήση για την οποία σχεδιάστηκε, ωστόσο ανταποκρίνεται χωρίς να ιδρώνει.

Τα φρένα της Brembo δεν έχουν έντονη αρχική ισχύ, αλλά η γραμμικότητα και η αίσθησή τους είναι κορυφαία. Έτσι, μπορείς να τα χρησιμοποιείς ακόμα και εκτός ασφάλτου χωρίς τη χρήση ABS και χωρίς τον κίνδυνο κλειδώματος του εμπρός τροχού. Σε πολύωρη χρήση υποκλίνεσαι στο αφρώδες υλικό και στο σχήμα της σέλας του αναβάτη, που κρατά τα μαλακά μόρια ανέπαφα από την κούραση. Για όσους έχουν την εντύπωση ότι με την Pan America -ή με όποια άλλη μοτοσικλέτα αυτής της ισχύος, βάρους και όγκου- θα κατακτήσουν κάθε απόκρημνη κορυφή σε αυτό τον κόσμο, αναφέρουμε απλώς ότι το όνειρο θα τελειώσει με την πρώτη ανηφορική διαδρομή, όπου λούκια από τα νερά και κροκάλες θα κάνουν την εμφάνισή τους. Από εκεί και πέρα, σε χωματόδρομους έως και κακούς αλλά με μικρές υψομετρικές διαφορές, ο έλεγχος της μοτοσικλέτας είναι εύκολος και η πρόσβαση εφικτή.

Αυτό που ίσως ξενίσει ορισμένους αναβάτες είναι η θέση του πλευρικού σταντ, το οποίο μάλιστα αν μείνει ανοιχτό και χρησιμοποιηθεί το κεντρικό σταντ, βρίσκει στο τελευταίο και δεν κλείνει. Ταυτόχρονα ο μοχλός του κεντρικού σταντ χρειάζεται αναθεώρηση, καθώς παρά τον σεβαστό όγκο μου και με όλο μου το βάρος στο σημείο επαφής, δυσκολεύτηκα πολύ να ανεβάσω την Pan America σε αυτό.

Στο τέλος κάθε ημέρας της 7ήμερης δοκιμής κοιτούσα με έκπληξη την πρώτη Super Adventure της Harley Davidson. Ομολογώ ότι δεν περίμενα αυτή η μοτοσικλέτα να κοιτά στα μάτια τις αντίστοιχες BMW, Ducati, ΚΤΜ και Triumph. Είναι σχεδόν άψογη για το ρόλο που καλείται να παίξει, λες και 122 χρόνια τώρα η αμερικανική μάρκα δεν έφτιαχνε τεράστια cruisers, αλλά Adventure.

Ας φιλοσοφήσουμε λίγο

Με βάση την λειτουργική της αξία, τη συνολική της εικόνα και τον πληρέστατο εξοπλισμό, η Harley Davidson Pan America που κοστίζει 25.490 ευρώ αποτελεί μια άριστη αγορά. Εδώ, λογικά, θα έπρεπε να τελειώνει ο δικός μου ο ρόλος, ωστόσο η υποτονική, για να το θέσω κομψά, εμπορική παρουσία της μοτοσικλέτας στις ευρωπαϊκές αγορές -προφανώς και στην ελληνική- βάζει σε σκέψεις τόσο εμένα, όσο και αρκετούς υποψήφιους αγοραστές.

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η αισθητική της μοτοσικλέτας, η οποία είναι μια καθαρά υποκειμενική υπόθεση και έχει κριθεί αρνητικά ειδικά στο εμπρός της μέρος, ευθύνεται για αυτό το γεγονός. Εδώ, σημειώνω δύο πράγματα: Πρώτον, ο αναβάτης δεν βλέπει τη μοτοσικλέτα όταν την οδηγεί -άλλα πράγματα είναι ουσιώδη. Δεύτερον, στον πραγματικό κόσμο η Pan America δείχνει πολύ πιο διαφορετική από τις εικόνες. Είναι σαφώς πιο συμπαγής, ισορροπημένη και το πλάτος του εμπρός φέρινγκ διόλου μεγαλύτερο από το σύνολο των μοτοσικλετών του ανταγωνισμού.

Κατά την ταπεινή μου άποψη, η Pan America είναι ένα τόσο σπάνιο, σχεδόν εξωτικό, είδος ειδικά στη χώρα μας για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον λόγω αντιπροσώπευσης και δικτύου, καθώς μόλις φέτος η μάρκα πέρασε στα χέρια του Ομίλου Φάις και αρχίζουν να γίνονται σοβαρές επενδύσεις σε καταστήματα και υποστήριξη μετά την πώληση. Δεύτερον, λόγω αντίληψης. Η αμερικανική μάρκα μπορεί να έχει καταφέρει οποιαδήποτε cruiser μοτοσικλέτα, οποιασδήποτε εταιρείας, να θεωρείται από το ευρύ κοινό Harley, καθώς έχει ταυτιστεί με αυτές. Σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μοτοσικλετών όμως, κανείς δεν αντιλαμβάνεται το όνομα Harley Davidson ούτε σαν πιθανότητα. Αυτό το είδαμε και με τα μάτια μας, καθώς τις ημέρες που είχαμε τη μοτοσικλέτα, πολλοί μοτοσικλετιστές δυσκολεύονταν να αντιληφθούν ότι αυτή ήταν πράγματι μια Harley.

Οι προκαταλήψεις και οι υποθέσεις όμως δεν είναι καλοί σύμβουλοι αγοράς, ειδικά μιας μοτοσικλέτας που κοστίζει κάτι περισσότερα από 25.000 ευρώ. Πρέπει κανείς να βάλει το δάχτυλο στον τύπο των ήλων για να έχει άποψη και, επειδή το έβαλα, μπορώ πλέον με σιγουριά να πληκτρολογήσω τα κάτωθι: H Harley Davidson δεν φτιάχνει μόνο εμβληματικές cruiser μοτοσικλέτες, αλλά και μια απόλυτα σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική Super Adventure, όπως η Pan America 1250 Special.

