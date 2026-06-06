Ιδιαίτερα ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα που πήρε στη μάχη της pole position o Μαξ Φερστάπεν στο Μονακό και αύριο θα δώσει μάχη για τη νίκη.

Έπειτα από τις δοκιμές της Παρασκευής ήταν εμφανές πως η Red Bull Racing θα ήταν στη μάχη των κορυφαίων θέσεων στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Μονακό. Η αυστριακή ομάδα όχι μόνο κάλυψε τη διαφορά από τη Ferrari, αλλά την ξεπέρασε.

Όμως υπολόγισε δίχως τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος με μία μαγική προσπάθεια κατάφερε να πάρει την pole position κερδίζοντας τον Μαξ Φερστάπεν στο τέλος του Q3.

H συμβουλή του Φερστάπεν στον Αντονέλι

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, ο Φερστάπεν θέλησε να δώσει τη δική του συμβουλή προς τον νεαρό poleman.

«Μόλις σβήσουν τα φώτα της εκκίνησης, ο Kimi πρέπει απλώς να περιμένει ένα δευτερόλεπτο και μετά να ξεκινήσει να οδηγεί», είπε γελώντας ο Φερστάπεν.

Ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα

Η δεύτερη θέση ήταν ευχάριστη έκπληξη για τον οδηγό της Red Bull Racing, έπειτα από ένα απαιτητικό FP3, με την RB22 του να «ζωντανεύει» στο τέλος του Q2. Στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών ο Φερστάπεν βρισκόταν σχεδόν εννέα δέκατα πίσω από την κορυφή, γεγονός που έκανε την παρουσία του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης ακόμη πιο σημαντική.

«Αν κάποιος μου έλεγε χθες ότι θα ξεκινούσα από την πρώτη σειρά σήμερα, θα το υπέγραφα αμέσως. Αντιμετώπιζα σημαντικά προβλήματα με το μονοθέσιο στο FP3. Για αυτό είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος με τη δεύτερη θέση».

Παρότι έχασε την pole για ελάχιστα, ο Φερστάπεν θεωρεί ότι η συνολική εικόνα της ομάδας είναι σημαντικότερη από το τελικό αποτέλεσμα.

«Φυσικά υπάρχει μια μικρή απογοήτευση γιατί ο χρόνος μου δεν ήταν αρκετός για την pole. Αλλά για μένα είναι πολύ πιο σημαντική η πρόοδος που καταφέραμε να σημειώσουμε. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα ότι θα βελτιωνόμασταν, αλλά περίμενα περισσότερο να βρισκόμαστε κάπου μέσα στην πρώτη πεντάδα. Δεν σκεφτόμουν καν την pole position».

Η μεγάλη μάχη στο Μονακό

Το Grand Prix Μονακό είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.