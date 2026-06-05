LIVE TV: Δείτε την παρέλαση των θηρίων του WEC στην πόλη Λε Μαν

LIVE TV: Δείτε την παρέλαση των θηρίων του WEC στην πόλη Λε Μαν
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Η πόλη Λε Μαν της Γαλλίας μπαίνει σε ρυθμούς αγώνα, καθώς η παρέλαση των αγωνιστικών θηρίων σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου των φίλων του motorsport.

O μήνας Ιούνιος σημαίνει 24 Ώρες Λε Μαν. Η εβδομάδα αγώνα του θρυλικού αγώνα του WEC πλησιάζει με τους εορτασμούς να ξεκινούν από σήμερα με μία από τις πιο ξεχωριστές παραδόσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το Le Passage, η καθιερωμένη παρέλαση οδηγών και ομάδων στους δρόμους της πόλης Λε Μαν, επιστρέφει και φέτος, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τον σημαντικότερο αγώνα αντοχής στον κόσμο.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες φίλαθλοι κατακλύζουν το ιστορικό κέντρο της γαλλικής πόλης για να βρεθούν δίπλα στους πρωταγωνιστές του αγώνα για δύο ξεχωριστές ημέρες. Οδηγοί, στελέχη ομάδων και αγωνιστικά πληρώματα συμμετέχουν σε μία μεγάλη γιορτή που φέρνει το κοινό πιο κοντά από ποτέ στο θρυλικό θεσμό.

Μια παράδοση με ιστορικό χαρακτήρα

Το Le Passage αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των 24 Ωρών Λε Μαν. Πολύ πριν ανάψουν τα φώτα της εκκίνησης, η πόλη ζει ήδη στους ρυθμούς του αγώνα, με τους φιλάθλους να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους οδηγούς των κατηγοριών Hypercar, LMP2 και LMGT3. Όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα κινούνται στους δρόμους της πόλης μπροστά σε χιλιάδες κόσμου για να φτάσουν τα προκαθορισμένα σημεία ελέγχου.

Παράλληλα, τις ίδιες ημέρες ολοκληρώνονται και οι επίσημοι διοικητικοί και τεχνικοί έλεγχοι των συμμετοχών, γνωστοί ως Scrutineering, οι οποίοι πραγματοποιούνται δημόσια στο κέντρο της πόλης και αποτελούν ένα ακόμη αγαπημένο κομμάτι της εμπειρίας του Λε Μαν. Τέλος, οι ομάδες στήνονται για την καθιερωμένη φωτογραφία στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Le Passage σε ζωντανή μετάδοση στο παρακάτω βίντεο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο αγώνα

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει ξανά τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του κόσμου, με Ferrari, Toyota, Cadillac, BMW, Peugeot, Alpine, Genessis και Aston Martin να διεκδικούν τη νίκη στη Hypercar.

Το Le Passage σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της πιο σημαντικής εβδομάδας του παγκόσμιου motorsport. Από την παρέλαση στους δρόμους του Λε Μαν μέχρι τις πρώτες δοκιμές στη θρυλική Circuit de la Sarthe, η ατμόσφαιρα θυμίζει περισσότερο φεστιβάλ παρά έναν απλό αγώνα αυτοκινήτου.

Και όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, ολόκληρη η πόλη μετατρέπεται για λίγες ημέρες στην πρωτεύουσα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η επίσημη Test Day του αγώνα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου, με τις ομάδες να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες για τη μεγαλύτερη εβδομάδα της χρονιάς.

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@Photo credits: FIAWEC/X

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