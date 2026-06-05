LIVE TV: Δείτε την παρέλαση των θηρίων του WEC στην πόλη Λε Μαν

Η πόλη Λε Μαν της Γαλλίας μπαίνει σε ρυθμούς αγώνα, καθώς η παρέλαση των αγωνιστικών θηρίων σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου των φίλων του motorsport.

O μήνας Ιούνιος σημαίνει 24 Ώρες Λε Μαν. Η εβδομάδα αγώνα του θρυλικού αγώνα του WEC πλησιάζει με τους εορτασμούς να ξεκινούν από σήμερα με μία από τις πιο ξεχωριστές παραδόσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το Le Passage, η καθιερωμένη παρέλαση οδηγών και ομάδων στους δρόμους της πόλης Λε Μαν, επιστρέφει και φέτος, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τον σημαντικότερο αγώνα αντοχής στον κόσμο.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες φίλαθλοι κατακλύζουν το ιστορικό κέντρο της γαλλικής πόλης για να βρεθούν δίπλα στους πρωταγωνιστές του αγώνα για δύο ξεχωριστές ημέρες. Οδηγοί, στελέχη ομάδων και αγωνιστικά πληρώματα συμμετέχουν σε μία μεγάλη γιορτή που φέρνει το κοινό πιο κοντά από ποτέ στο θρυλικό θεσμό.

Since 1923, one race has stood above all others. Not just for its distance. For what it makes you feel.



Today, a new era begins. 𝗗𝗥𝗜𝗩𝗘 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡𝗬.



Today we open a new chapter in the history of the 24 Hours of Le Mans by unveiling a completely redesigned brand… pic.twitter.com/VpddAuZf0x April 24, 2026

Μια παράδοση με ιστορικό χαρακτήρα

Το Le Passage αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των 24 Ωρών Λε Μαν. Πολύ πριν ανάψουν τα φώτα της εκκίνησης, η πόλη ζει ήδη στους ρυθμούς του αγώνα, με τους φιλάθλους να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους οδηγούς των κατηγοριών Hypercar, LMP2 και LMGT3. Όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα κινούνται στους δρόμους της πόλης μπροστά σε χιλιάδες κόσμου για να φτάσουν τα προκαθορισμένα σημεία ελέγχου.

Some races make history. Others become legends.

For over 100 years, @24hoursoflemans have defined endurance. In 2026, @Michelin unveils a new tire made with 50% renewable & recycled materials, no compromise on performance.



See you at Le Mans.#MichelinLeMans24 #LeMans24 pic.twitter.com/vtT2MrZX86 June 3, 2026

Παράλληλα, τις ίδιες ημέρες ολοκληρώνονται και οι επίσημοι διοικητικοί και τεχνικοί έλεγχοι των συμμετοχών, γνωστοί ως Scrutineering, οι οποίοι πραγματοποιούνται δημόσια στο κέντρο της πόλης και αποτελούν ένα ακόμη αγαπημένο κομμάτι της εμπειρίας του Λε Μαν. Τέλος, οι ομάδες στήνονται για την καθιερωμένη φωτογραφία στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Le Passage σε ζωντανή μετάδοση στο παρακάτω βίντεο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο αγώνα

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει ξανά τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του κόσμου, με Ferrari, Toyota, Cadillac, BMW, Peugeot, Alpine, Genessis και Aston Martin να διεκδικούν τη νίκη στη Hypercar.

Το Le Passage σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της πιο σημαντικής εβδομάδας του παγκόσμιου motorsport. Από την παρέλαση στους δρόμους του Λε Μαν μέχρι τις πρώτες δοκιμές στη θρυλική Circuit de la Sarthe, η ατμόσφαιρα θυμίζει περισσότερο φεστιβάλ παρά έναν απλό αγώνα αυτοκινήτου.

Και όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, ολόκληρη η πόλη μετατρέπεται για λίγες ημέρες στην πρωτεύουσα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Race cars in the city? Yes, please! 🚦✨

On Saturday, June 6th, the excitement reaches a whole new level as 19 incredible race cars take over the heart of Le Mans for the spectacular city roll-out!



Make sure you don’t miss this extraordinary parade:



📍 City centre of Le Mans

🕒… pic.twitter.com/OoYtggAfXN May 26, 2026

Η επίσημη Test Day του αγώνα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου, με τις ομάδες να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες για τη μεγαλύτερη εβδομάδα της χρονιάς.