Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Κίμι Αντονέλι επικράτησε για χιλιοστά του δευτερολέπτου του Μαξ Φερστάπεν σε μια συγκλονιστική μάχη, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ είχε επαφή με τις μπαριέρες.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μονακό της Formula 1 δικαίωσαν τη φήμη τους ως η πιο κρίσιμη και αγωνιώδης περίοδος της χρονιάς. Στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου, όπου οι μπαριέρες καραδοκούν, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Κίμι Αντονέλι κατέκτησε μια σπουδαία pole position για λογαριασμό της Mercedes, επικρατώντας του Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) για μόλις 43 χιλιοστά του δευτερολέπτου!

Η Ferrari, η οποία είχε δείξει εξαιρετικό πρόσωπο στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής και θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί, είδε την προσπάθειά της να περιορίζεται στην 3η θέση με τον Λιούις Χάμιλτον. Την ίδια στιγμή, ο τοπικός ήρωας Σαρλ Λεκλέρ πλήρωσε το τίμημα των λαθών του στο Q3, χτυπώντας στον τοίχο κατά την τελευταία του προσπάθεια, με αποτέλεσμα να εκκινήσει τελικά από την 4η θέση.

KIMI ANTONELLI IS ON POLE IN MONACO! 👏



RIGHT AT THE END FROM KIMI! 😮‍💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/PvVGM5oB2S — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Η απόλυτη μονομαχία του Q3

Η μάχη της τελικής δεκάδας ξεκίνησε με τον Λιούις Χάμιλτον να θέτει έναν δυνατό αρχικό χρόνο (1:12.553), προτού δεχθεί ασπρόμαυρη σημαία για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του αλυτάρχη. Πολύ γρήγορα όμως, οι Αντονέλι και Φερστάπεν ανέβασαν τον ρυθμό, κατεβαίνοντας στο «1:12.3» και μένοντας χωρισμένοι από μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου (0,001 δλ.) μετά τα πρώτα τους περάσματα. Στο μεταξύ, ο Λεκλέρ έκανε λάθος στη Massenet και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον πρώτο του γρήγορο γύρο, γεγονός που τον ανάγκασε να βγει εκτός συγχρονισμού με τους υπόλοιπους.

Βγαίνοντας νωρίτερα για τη μοναδική του καθαρή προσπάθεια με φρέσκο σετ μαλακών ελαστικών, ο Μονεγάσκος ξεσήκωσε τις κερκίδες παίρνοντας προσωρινά την pole με 1:12.351. Ωστόσο, η χαρά της Scuderia δεν κράτησε πολύ. Με πλεονέκτημα πιο φρέσκων ελαστικών στο φινάλε, ο Φερστάπεν επέστρεψε στην κορυφή ρίχνοντας τον χρόνο του κατά 0,257 δλ. από τη Ferrari.

Leclerc actually hit the wall at Tabac in the final moments of Quali 🤯



He stopped his Ferrari on track at Rascasse at the end 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/xcZ3LGPsK4 June 6, 2026

Όμως η τελευταία λέξη ανήκε στον Αντονέλι. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes έκανε έναν αψεγάδιαστο γύρο με 1:12.051, αφήνοντας τον Φερστάπεν στη 2η θέση (1:12.094). Στην απελπισμένη προσπάθειά του να απαντήσει, ο Λεκλέρ ακούμπησε εκ νέου τη μπαριέρα στην Tabac, μένοντας οριστικά 4ος, πίσω από τον teammate του, Λιούις Χάμιλτον. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Ιζάκ Χατζάρ με τη δεύτερη Red Bull, αφήνοντας 6ο τον Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) που αντιμετώπισε προβλήματα ρυθμού όλο το Σαββατοκύριακο. Οι McLaren των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις κλείδωσαν την τέταρτη σειρά (7η και 8η θέση), ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι Πιέρ Γκασλί (Alpine) και Λίαμ Λόσον (Racing Bulls).

Το παρασκήνιο του Q2 και οι αποκλεισμοί στο Q1

Το Q2 σημαδεύτηκε από ένα περιστατικό ανασφαλούς απελευθέρωσης (unsafe release) του Κάρλος Σάινθ (Williams) πάνω στην τροχιά του Φερστάπεν στο pit lane, το οποίο όμως δεν εξετάστηκε περαιτέρω από τους αγωνοδίκες. Ο Φερστάπεν έδειξε τις διαθέσεις του σημειώνοντας το εμφατικό 1:12.499, ενώ ο Ράσελ δυσκολευόταν στην 8η θέση. Εκτός συνέχειας έμειναν οι Άλεξ Άλμπον (11ος), Κάρλος Σάινθ (12ος), Νίκο Χούλκενμπεργκ (13ος), Φράνκο Κολαπίντο (14ος) και Άρβιντ Λίντμπλαντ (15ος).

Νωρίτερα, το Q1 είχε διακοπεί με κόκκινη σημαία περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος, όταν ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο έσπασε την ανάρτηση της Audi του στη σικάιν, καταστρέφοντας τη μέρα της γερμανικής ομάδας. Στην τελική σύντομη μάχη που ακολούθησε, ο Σάινθ κατάφερε την τελευταία στιγμή να βγει από τη ζώνη αποκλεισμού, στέλνοντας εκεί την Alpine του Εστεμπάν Οκόν (17ος). Το πρώτο μέρος της διαδικασίας αποδείχθηκε καταστροφικό για την Aston Martin, καθώς τόσο ο Φερνάντο Αλόνσο όσο και ο Λανς Στρολ ηττήθηκαν ακόμα και από τις Cadillac των Πέρεζ και Μπέρμαν, καταλαμβάνοντας τις δύο τελευταίες θέσεις του grid.

Ο μεγάλος αγώνας της Κυριακής στο Μόντε Κάρλο θα εκκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

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