Πανευτυχής ο Κίμι Αντονέλι με την επίτευξη της pole position στο Grand Prix Μονακό, την πρώτη της καριέρας του στο Πριγκιπάτο.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η μάχη της pole position στο Grand Prix Μονακό ήταν συναρπαστική, με τις διαφορές να είναι πολύ μικρές μεταξύ των οδηγών. Αυτός που ξεχώρισε και πάλι ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes, ο οποίος κατάφερε να πάρει μια σπουδαία pole στο Πριγκιπάτο έχοντας για αντίπαλο τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Αυτή ήταν ακόμα μία pole για τον Αντονέλι στο 2026 και έγινε ο νεότερος poleman στην ιστορία της Formula 1 στο Μονακό.

Αυτοπεποίθηση στα ύψη

Μετά το πέρας του Q3 ο Τζένσον Μπάτον έκανε τις καθιερωμένες συνεντεύξεις με τους οδηγούς. Σε ερώτηση που έκανε στον Αντονέλι για το γύρο που του χάρισε την pole, o Ιταλός είπε:

«Ήταν ένας από τους γύρους που αποκαλείς «μαγικούς». Κατάφερα να τα κάνω όλα σωστά. Ήταν πολύ κλειστή η μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν. Μετά τους πρώτους μας γύρους μας χώριζε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Ο τελευταίος μου γύρος ήξερα πως ήταν πολύ καλός κι απλά ήλπιζα να ήταν αρκετός. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ την ομάδα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Την Παρασκευή δυσκολευτήκαμε με το μονοθέσιο και σήμερα βελτιωθήκαμε σημαντικά».

Για το επίπεδο δυσκολίας των κατατακτήριων δοκιμών στο Μονακό ο Ιταλός είπε:

«Οι κατατακτήριες στο Μονακό είναι οι πιο δύσκολες της χρονιάς. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια ώστε να φτάσεις στο όριο και να βρεις αυτά τα τελευταία δύο δέκατα του δευτερολέπτου. Δεν είναι εύκολο, οι μπαριέρες έρχονται ολοένα και πιο κοντά σου. Δεν είναι εύκολο να βρεις αυτοπεποίθηση και από νωρίς σήμερα ένιωσα άνετα».

First Italian on Pole in Monaco since 2004 👏👏



Take a bow Kimi Antonelli! 🇮🇹 pic.twitter.com/0AmWdhJI9A — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 6, 2026

Η διαχείριση της πίεσης

Ο Μπάτον έθεσε το ερώτημα στον Αντονέλι αν σε μία τόσο νεαρή ηλικία νιώθει την πίεση σε ένα τόσο δύσκολο Grand Prix.

«Απολαμβάνω την οδήγηση, απολαμβάνω το μονοθέσιο και το τριήμερο γενικά. Κάναμε τεράστια πρόοδο από πέρυσι και είναι ωραία. Ανυπομονώ για αύριο», είπε.

Η μεγάλη μάχη στο Μονακό

Το Grand Prix Μονακό είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.