Έπειτα από μία καθηλωτική μάχη στη Hyperpole, η Ferrari AF-Corse ήταν αυτή που πανηγύρισε την πρώτη pole position για τη σεζόν του 2026 στο WEC.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για τις 6 Ώρες της Ίμολα, του εναρκτήριου αγώνα του WEC για το 2026 εξελίχθηκαν σε μία εντυπωσιακή μάχη για την pole position. Η κατηγορία Hypercar ήταν στο προσκήνιο, με τη Ferrari να πρωταγωνιστεί στη διαδικασία της Hyperpole γράφοντας τον ταχύτερο χρόνο.

April 17, 2026

Συγκλονιστική μάχη για την pole

H 12λεπτη διαδικασία της Hyperpole αποδείχθηκε καθηλωτική, με την πρωτοπορία να αλλάζει «χέρια» ανάμεσα στις Peugeot, Ferrari και Toyota.

Σε «νεκρό χρόνο» όμως, ο Αντόνιο Τζοβινάτσι με τη #51 Ferrari 499P έγραψε το 1:30,127 και πήρε την pole position μέσα από τα χέρια της Toyota. O παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε τελευταίος και άφησε στη 2η θέση τον Ρίο Χιρακάβα της ιαπωνικής ομάδας για μόλις 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Από την 3η θέση θα ξεκινήσει τον αγώνα η #50 Ferrari, ενώ η Peugeot είχε το #94 9Χ8 στην 4η θέση της αυριανής εκκίνησης. Οι διαφορές ήταν εξαιρετικά μικρές, με τους τέσσερις πρώτους να χωρίζονται σε μόλις 0,073 δλ.

Μικρές οι διαφορές στην πρεμιέρα

Πολύ κλειστή ήταν η μάχη στην Ίμολα, με τους χρόνους να λένε την αλήθεια. Η Cadillac με το #12 πήρε την 5η θέση μπροστά από το #7 της Toyota. Η Alpine έδειξε εντυπωσιακά σημάδια ταχύτητας με το #35 στην 7η θέση μπροστά από την κίτρινη Ferrari 499P #83. Η BMW συμπλήρωσε την πρώτη 10άδα, με τον καλύτερο χρόνο της να είναι κάτω από μισό δευτερόλεπτο μακριά από αυτόν της pole position.

Η Aston Martin THOR δεν προκρίθηκε στη Hyperpole, ωστόσο η διαφορά της από την κορυφή ήταν στα 0,7 δλ, πράγμα εξαιρετικό για την αγγλοαμερικανική ομάδα. Η Genesis πραγματοποίησε θετικό ντεμπούτο, καθώς στο Q1 ήταν κάτι παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον ταχύτερο χρόνο.

April 18, 2026

Τι έγινε στην GT3

Στην LMGT3 η μάχη ήταν σκληρή με τη διαδικασία της Hyperpole να αναδεικνύει εκπλήξεις. Το Τομ Φλέμινγκ με τη #10 McLaren 720S GT3 πήρε μια εντυπωσιακή pole position με χρόνο στο 1:41,181 στην παρθενική του εμφάνιση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι, έδωσε στη Garage 59 την πρώτη της pole στον πρώτο της αγώνα στο WEC.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Lexus, η οποία εξασφάλισε τις θέσεις 2 και 3 για την αυριανή εκκίνηση. Το #78 RC F ήταν 0,2 δλ μακριά από το χρόνο της pole position και το #87 άλλο ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο πίσω.

POLE for McLaren in Imola!! 🇮🇹



April 18, 2026

Η ώρα του μεγάλου αγώνα

Η εκκίνηση για τις 6 Ώρες της Ίμολα είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Eurosport και διαδικτυακά στο FIA WEC+.