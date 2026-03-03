Το Κατάρ δεν θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα του WEC για το 2026, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή του.

To WEC ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα στο Κατάρ, ο οποίος ήταν ο πρώτος της φετινής σεζόν. Η σεζόν 2026 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής δεν θα ξεκινήσει στο Κατάρ όπως είχε προγραμματιστεί, λόγω της κλιμακούμενης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Αδύνατη η διεξαγωγή του αγώνα

Στο Κατάρ, πέρα από τον εναρκτήριο αγώνα διάρκειας 1.812 χιλιομέτρων ως φόρο τιμής στην εθνική εορτή ανεξαρτησίας του κρατιδίου, είχε προγραμματιστεί και το επίσημο χειμερινό τεστ. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού των ομάδων βρίσκονται ήδη στην πίστα και πλέον πρέπει να φύγουν από το σημείο.

Οι διοργανωτές σε συνεργασία με την FIA θα οριστικοποιήσουν ένα σχέδιο ώστε όλος ο εξοπλισμός, μαζί με το προσωπικό των ομάδων και της παγκόσμιας ομοσπονδίας να επιστρέψει στην Ευρώπη με ασφάλεια.

Νέα ημερομηνία για τον αγώνα δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο αναμένεται να τοποθετηθεί πριν το φινάλε της σεζόν, το οποίο γίνεται παραδοσιακά στο Μπαχρέιν. Το θετικό της υπόθεσης είναι πως η διαφορά από τον 7ο αγώνα που είναι στην Ιαπωνία είναι πάνω από έναν μήνα, κάτι που δίνει ευελιξία στη διοργανώτρια αρχή.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, δήλωσε:

«Η ασφάλεια και η ευημερία της κοινότητάς μας θα είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα της FIA. Ευχαριστώ την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου και Μοτοσυκλετιστικού Αθλητισμού του Κατάρ, την πίστα του Lusail, την ACO και τους συνεργάτες του πρωταθλήματος για τη μετρημένη και συνεργατική προσέγγιση που οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Ο αγώνας στο Κατάρ έχει ξεχωριστή θέση για φιλάθλους, οδηγούς και ομάδες, και θα συνεργαστούμε στενά με όλους ώστε να επαναπρογραμματιστεί αργότερα μέσα στο 2026. Η FIA συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάζονται από τα πρόσφατα γεγονότα».

Που θα διεξαχθεί η πρεμιέρα του WEC

Με την αλλαγή στο πρόγραμμα, ο πρώτος αγώνας στο WEC για το 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Ίμολα. Ο αγώνας στην ιταλική πίστα της Εμίλια-Ρομάνια είναι προγραμματισμένος για τις 17-19 Απριλίου.

Προς ώρας δεν έχει επισημοποιηθεί το μέρος που θα γίνει το επίσημο χειμερινό τεστ. Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής του εξοπλισμού είναι για την ώρα άγνωστο, κάτι που θα επηρεάσει την προετοιμασία των ομάδων για τη νέα σεζόν.