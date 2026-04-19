Σε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές η Toyota Racing πήρε τη νίκη στις 6 Ώρες της Ίμολα και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν του WEC στο 2026.

Με εντυπωσιακό τρόπο εξελίχθηκαν οι 6 Ώρες της Ίμολα, του εναρκτήριου αγώνα του WEC για το 2026. Η πρεμιέρα της σεζόν στην ιταλική πίστα αποδείχθηκε συναρπαστική, με τις μάχες να μας κρατούν σε αγωνία μέχρι και τον τερματισμό μπροστά σε περισσότερους 92.000 θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Toyota Racing μέσα στο σπίτι της Ferrari κάνοντας μια εκπληκτική εμφάνιση. Οι Σεμπαστιέν Μπουεμί, Ρίο Χιρακάβα και Μπρέντον Χάρτλεϊ με το ολοκαίνουργιο #8 TR010 Hybrid έκαναν έναν εξαιρετικό αγώνα, έδωσαν σκληρές μάχες και ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά.

Η νίκη της Toyota δεν ήρθε τυχαία, καθώς κατάφερε να κερδίσεις τα ίσα τη Ferrari έχοντας καλύτερη στρατηγική και κανένα λάθος. Αυτή ήταν η 50η νίκη της Toyota στην 100η της συμμετοχή στο WEC.

Μεγάλη χαμένη η Ferrari

Μπορεί να ξεκίνησε από την pole position, όμως η Ferrari AF-Corse δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στον εντός έδρας αγώνα της. Η ιταλική ομάδα δεν έκανε λάθη, ούτε είχε έλλειψη ρυθμού, όμως αποδείχθηκε συνολικά κατώτερη της Toyota. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Αντόνιο Τζοβινάτσι, Αλεσάντρο Πιερ Γκουίντι και Τζέιμς Καλάντο με τη #51 499P τερμάτισαν στη 2η θέση με τη διαφορά από την κορυφή να είναι στα μόλις 13 δευτερόλεπτα στη γραμμή τερματισμού.

Στην 3η θέση της κατάταξης τερμάτισαν οι Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Νικ ντε Βρις με το #7 Toyota έκαναν εξαιρετική ανάκαμψη και έχοντας το Αυτοκίνητο Ασφαλείας με το μέρος τους πήραν την 3η θέση. Μέχρι το τέλος της πέμπτης ώρας έδιναν μάχη με τη #51 Ferrari, όμως η στρατηγική τους δεν ήταν ιδανική για να παραμείνουν εκεί.

Cadillac takes P3 from Ferrari! 💪



Will Stevens gets the edge on Miguel Molina on brand new tyres.



H Alpine ξεχώρισε ως best of the rest

Στην 4η θέση του αγώνα βρέθηκε το #35 A424 της Alpine, η οποία «πλήρωσε» ακριβά την κατά μισό λεπτό μεγαλύτερη παρουσία της στα pits. O ρυθμός της ήταν εντυπωσιακός και ξεκίνησε εξαιρετικά τη φετινή της πορεία στο WEC.

H μάχη για την 5η θέση ήταν εκπληκτική ανάμεσα σε δύο BMW, μία Ferrari, μια Cadillac και κράτησε μέχρι το φινάλε. Στην 5η θέση εν τέλει βρέθηκε η #20 BMW, με τη #50 Ferrari να ακολουθεί, ενώ στις θέσεις 6 και 7 ήταν η #15 BMW και #38 Cadillac. Η Aston Martin ξεκίνησε τη σεζόν με βαθμούς έχοντας το #007 στην 9η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε η #83 Ferrari.

Risky move from Magnussen in the BMW #15 causes contact with #83 Ferrari 🫣



Η στρατηγική άλλαξε τον αγώνα

Η Ferrari είχε τον έλεγχο για το πρώτο μέρος του αγώνα, ωστόσο η διαφορά ρυθμού με τους ανταγωνιστές της ήταν μηδαμινή. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Toyota κάνοντας αρχικά το undercut και στη συνέχεια άφησε για τρία stints τα ελαστικά της στο #8 TR010 δίνοντάς του την πρωτοπορία.

Η Ferrari ακολούθησε παθητικό ρόλο και δεν κατάφερε να απαντήσει στην Toyota, καθώς η #51 499P κόλλησε πίσω από το #7 Toyota την πέμπτη ώρα και δεν κατάφερε ποτέ να προσπεράσει.

Στη μάχη για τη νίκη ήταν η Cadillac με το #12 Hypercar. Όμως μια παρατυπία σε καθεστώς κίτρινης σημαίας επέφερε ποινή διέλευσης από τα pits στο αγωνιστικό και αυτό τους έφερε εκτός μάχης. Εξαιρετική στρατηγική είχε η BMW με το overcut και την εξοικονόμηση καυσίμου να αποδεικνύονται καθοριστικοί παράγοντες σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

Toyota cross the line as our FIRST race winners of the year 🏁



A victory which marks 50 race wins at their 100th race!

Τι έγινε στην LMGT3

Δράμα και ανατροπές στην LMGT3, με την BMW M$ GT3 #69 να παίρνει μια αναπάντεχη νίκη δίνοντας σκληρές μονομαχίες. Οι Νταν Χάρπερ, Πάρκερ Τόμσον και Τόνι Μάκιντος πήρασαν πρώτοι τη γραμμή του τερματισμού για μόλις 0,2 δλ από τη #33 Corvette παίρνοντας την πρώτη νίκη της σεζόν για λογαριασμό της Team WRT. Έτσι, η βελγική ομάδα πήρε τη δεύτερη νίκη της στα τελευταία τρία χρόνια στην Ίμολα. Στην 3η θέση τερμάτισε η #92 Porsche 911 της Team Manthey.

Ο αγώνας θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ διαφορετικά. Η #10 McLaren της Garage 59 ήταν με άνεση στην πρωτοπορία, όμως με μισή ώρα για τον τερματισμό ένα μηχανικό πρόβλημα τους οδήγησε στην εγκατάλειψη.

O επόμενος αγώνας

Ο δεύτερος αγώνας του WEC για το 2026 είναι οι 6 Ώρες του Σπα στις 9 Μαΐου. Πρόκειται για την τελευταία «πρόβα» πριν από τις 24 Ώρες Λε Μαν.