Στάινερ: «Οι αναβάτες του MotoGP είναι ιδιαίτερη ράτσα»

Ο πρώην επικεφαλής της Haas στην Formula 1 και νυν ιδιοκτήτης της Tech3 KTM δηλώνει εντυπωσιασμένος από αυτά που κάνουν οι αναβάτες του MotoGP πάνω σε δύο τροχούς.

Ο Γκίντερ Στάινερ, που πλέον βρίσκεται στο τιμόνι της Tech3 KTM στο MotoGP, βρέθηκε στο COTA του Τέξας και είδε από κοντά τον Ενέα Μπαστιανίνι να κατακτά στο Σπριντ του GP ΗΠΑ το πρώτο βάθρο της νέας εποχής για την ομάδα του. Παρά την τεράστια εμπειρία του από τον κόσμο της Formula 1, ο Στάινερ παραδέχτηκε ότι η επαφή του με το MotoGP του προκάλεσε δέος για τις ικανότητες των αθλητών.

«Για εμένα, το MotoGP είναι κάτι καινούργιο. Το θεωρώ ένα από τα πιο συναρπαστικά αθλήματα στον κόσμο, αν όχι το πιο συναρπαστικό. Όταν εμπλέκεσαι, σε εκπλήσσει πάντα το πόσο ανταγωνιστικό είναι αυτό το άθλημα. Το πόση επιρροή έχει ο αναβάτης στους αγώνες εδώ είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το πώς μπορεί να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και όλα να εξαρτώνται από τον αναβάτη», δήλωσε ο Στάινερ στο MotoGP.com.

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 8, 2026

«Αυτό που κάνουν δεν είναι οδήγηση μοτοσικλέτας»

Ο Στάινερ στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο οι αναβάτες χειρίζονται τα θηριώδη πρωτότυπα των 1.000 κ.εκ., τονίζοντας ότι η προσπάθειά τους ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια. Η παρατήρησή του για το πώς αντιμετωπίζουν τις πτώσεις είναι αυτή που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των πρωταγωνιστών των δύο τροχών.

«Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι διαφορετικός για να κάνεις αυτό που κάνουν, κατά τη γνώμη μου. Εννοώ, αυτό που κάνουν αυτοί οι τύποι πάνω στη μοτοσικλέτα είναι απίστευτο. Όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε να οδηγούμε μια μοτοσικλέτα. Αλλά όταν βλέπεις τι κάνουν αυτοί, αυτό δεν είναι οδήγηση μοτοσικλέτας! Αυτό είναι οδήγηση μιας τρομερής μηχανής σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μπορείς να το δεις στην τηλεόραση, οπότε απλά φαντάσου να κάνεις αυτό που κάνουν. Για μένα, ως ανθρώπινο ον, είναι αδύνατο. Βλέπω πόσο ρίσκο πρέπει να πάρουν. Πέφτουν κάτω, σηκώνονται και τρέχουν πίσω για να ανέβουν ξανά στη σέλα. Πρέπει να ανήκεις σε μια ιδιαίτερη ράτσα για να το κάνεις αυτό!», συμπλήρωσε ο Ιταλοαμερικανός, δίνοντας το στίγμα της σκληράδας που απαιτείται στο κορυφαίο επίπεδο των GP.

Το βλέμμα στο 2027 και το μέλλον της Tech3

Πέρα από τον θαυμασμό του για τους αναβάτες, ο Στάινερ παραμένει ένας τεχνοκράτης που οργανώνει το μέλλον. Αν και η ομάδα του πανηγύρισε την τρίτη θέση του Μπαστιανίνι στο Σπριντ του Τέξας, ο ίδιος γνωρίζει ότι η δουλειά για τη νέα εποχή του MotoGP (το 2027 με τα 850 κ.εκ.) ξεκινά από τώρα.

«Για εμένα, η κύρια έμφαση αυτή τη στιγμή δεν είναι το "λατρεύω να πηγαίνω στους αγώνες" – μπορούν να το κάνουν αυτό και χωρίς εμένα. Αλλά για μένα, είναι περισσότερο το να στήσω την ομάδα για το μέλλον. Τι θα κάνουμε από το '27 και μετά; Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να χαράξω το δρόμο για το μέλλον», εξήγησε, την ώρα που οι φήμες θέλουν την Tech3 να εξετάζει τη συνεργασία με τη Honda για τη νέα εποχή των κανονισμών.

Με τα συμβόλαια των Μπαστιανίνι και Μάβερικ Βινιάλες να λήγουν στο τέλος του έτους, ο Στάινερ καλείται να διαχειριστεί μια κρίσιμη μεταγραφική περίοδο. Η ικανότητά του να επιλέγει τους σωστούς ανθρώπους θα είναι το «κλειδί» για να παραμείνει η Tech3 πρωταγωνίστρια σε ένα άθλημα που, όπως παραδέχεται, τον έχει αφήσει άφωνο.

