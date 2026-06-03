Η GA Motors εγκαινίασε στη Θεσσαλονίκη τη νέα πρότυπη κάθετη μονάδα Renault και Dacia, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πωλήσεων και after sales.

Η Renault και η Dacia ενισχύουν την παρουσία τους στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η GA Motors ΑΕ εγκαινίασε στη Θεσσαλονίκη τη νέα πρότυπη κάθετη μονάδα των δύο μαρκών. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη εγκατάσταση της εταιρείας στην Ελλάδα, η οποία υιοθετεί πλήρως τα νέα εταιρικά πρότυπα Renault και Dacia σε όλους τους τομείς εξυπηρέτησης πελατών.

Η GA Motors αποτελεί αδελφή εταιρεία της Grand Automotive Hellas, του αποκλειστικού εισαγωγέα των Renault και Dacia στην ελληνική αγορά.

Νέα εγκατάσταση στην Πυλαία

Η νέα μονάδα βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, στην περιοχή της Πυλαίας, και εκτείνεται σε εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 3.500 τετραγωνικών μέτρων.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων Renault και Dacia, καθώς και επιλεγμένα μεταχειρισμένα οχήματα, σε έναν χώρο σχεδιασμένο σύμφωνα με τη σύγχρονη εταιρική ταυτότητα των δύο μαρκών.

Η νέα κάθετη μονάδα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των πελατών. Στις εγκαταστάσεις λειτουργούν τμήματα πωλήσεων καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εξουσιοδοτημένο συνεργείο, φανοβαφείο, καθώς και τμήμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ.

Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης, από την αγορά του οχήματος έως τη συντήρηση και την υποστήριξη μετά την πώληση.

Σημείο αναφοράς για τη Βόρεια Ελλάδα

Η νέα επένδυση έρχεται να προστεθεί στο δίκτυο της GA Motors μετά τη δημιουργία του καταστήματος rnlt©Athens στο Κολωνάκι και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις Renault και Dacia στη Βόρεια Ελλάδα.

Τη μελέτη και τον σχεδιασμό του έργου ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο ZEROTWO architects της Χριστίνας Ιωαννίδου, το οποίο είχε επιμεληθεί και τη δημιουργία του boutique καταστήματος rnlt©Athens στο κέντρο του Κολωνακίου.

Με τη λειτουργία της νέας κάθετης μονάδας στην Πυλαία, η Renault και η Dacia ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη, επενδύοντας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.