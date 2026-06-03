Στον αγώνα της Formula 1 στο Πριγκιπάτο του Μονακό η Aston Martin θα πάρει μέρος με ένα χρωματισμό που ξεφεύγει από το παραδοσιακό British Racing Green.

Η Aston Martin έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τη McLaren που παρουσίασε ειδικό χρωματισμό ενόψει του Grand Prix Μονακό. H ομάδα του Σίλβερστον να αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή έκδοση της AMR26 σε συνεργασία με τον βασικό χορηγό της, Maaden.

Το Μονακό είναι παραδοσιακά το πιο λαμπερό αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 και συχνά οι ομάδες επιλέγουν τους δρόμους του Πριγκιπάτου για να παρουσιάσουν ξεχωριστές εμφανίσεις. Έτσι, μετά τη McLaren και το επετειακό της livery για τα 1.000 Grand Prix, η Aston Martin ακολούθησε με τη δική της ειδική σχεδίαση.

Η AMR26 θα αλλάζει χρώμα από μόνη της

Για το Grand Prix Μονακό, η Aston Martin εγκαταλείπει προσωρινά το παραδοσιακό βρετανικό πράσινο, υιοθετώντας έναν ιδιαίτερο χρωματισμό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας «From Rock to Racetrack». Σύμφωνα με την ομάδα, η φιλοσοφία της σχεδίασης είναι να αναδείξει τη διαδρομή των μετάλλων και των ορυκτών από την εξόρυξη μέχρι την αξιοποίησή τους σε τεχνολογίες υψηλής απόδοσης, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στη Formula 1.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της νέας εμφάνισης είναι η ειδική επίστρωση που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από την Aston Martin και αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη γωνία θέασης και τον φωτισμό. Η ομάδα εξηγεί ότι το εφέ αυτό συμβολίζει τη μετατροπή των πρώτων υλών σε προηγμένη τεχνολογία, ενώ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εμφανές στους στενούς δρόμους του Μονακό.

From rock to racetrack with @MaadenKSA.



A special Monaco livery inspired by transformation, materials and craft.#MonacoGP pic.twitter.com/6PrwB6Cqjk — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 3, 2026

Νέα εμφάνιση και για οδηγούς και μηχανικούς

Η ειδική σχεδίαση δεν θα περιοριστεί μόνο στα μονοθέσια των Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ. Το ίδιο χρωματικό μοτίβο θα εμφανιστεί στις αγωνιστικές φόρμες των δύο οδηγών, καθώς και στα κράνη, τις φόρμες και τον εξοπλισμό των μηχανικών της ομάδας.

Η Aston Martin θέλει να αλλάξει την τύχη της

Η ομάδα έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες στην πρώτη σεζόν της νέας εποχής των κανονισμών, παρά το γεγονός ότι η AMR26 είναι το πρώτο μονοθέσιο που φέρει τη σφραγίδα του Άντριαν Νιούι. Στον Καναδά ήταν και πάλι το πιο αργό μονοθέσιο, ωστόσο τα προβλήματα δεν έλειψαν, με τον Φερνάντο Αλόνσο να εγκαταλείπει λόγω ενοχλήσεων στην πλάτη από το κάθισμα οδηγού.

Για το Μονακό η Honda στοχεύει σε περεταίρω βελτίωση της οδηγησιμότητας του κινητήρα, ώστε να δώσει τη μέγιστη δυνατή απόδοση στους Αλόνσο και Στρολ. Στο Μονακό η ισχύς του κινητήρα δεν παίζει σημαντικό ρόλο, κάτι που θέλουν στη βρετανική ομάδα να το εκμεταλλευτούν.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.