Ο αναβάτης της Aprilia πήρε τη νίκη και τα ηνία του πρωταθλήματος στο Τέξας, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από μάχες, λάθη και πτώσεις.

Το GP ΗΠΑ, ο 3ος φετινός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, επιβεβαίωσε τη φήμη του ως ένας από τους πιο απρόβλεπτους και συναρπαστικούς αγώνες του προγράμματος. Ο Χόρχε Μαρτίν πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στο Σπριντ του Σαββάτου, η οποία τον φέρνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με διαφορά ενός μόλις βαθμού από τον teammate του στην Aprilia, Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ισπανός ρίσκαρε επιλέγοντας το μεσαίο πίσω ελαστικό –ο μοναδικός σε ολόκληρο το grid– και η στρατηγική του απέδωσε καρπούς στους τελευταίους γύρους.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Πέκο Μπανάια να παίρνει το προβάδισμα, όμως η προσοχή στράφηκε γρήγορα στη μάχη των Μαρκ Μάρκεθ και Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Ο Μάρκεθ, στην προσπάθειά του να ανακτήσει τη θέση του, επιχείρησε μια εξαιρετικά παρακινδυνευμένη επίθεση στο τέλος της πίσω ευθείας, η οποία κατέληξε σε σύγκρουση. Και οι δύο αναβάτες βρέθηκαν στο έδαφος, ενώ το συμβάν βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τον Μάρκεθ να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ποινής για τον αυριανό αγώνα.

Η αντεπίθεση του Μαρτίν

Ενώ ο Μπανάια έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα, ο Μάρκο Μπετζέκι άρχισε να πιέζει περνώντας τον Ακόστα και τον Μαρτίν. Ωστόσο, ο μέχρι πρότινος πρωτοπόρος του πρωταθλήματος έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας του στην πρώτη στροφή και είχε πτώση εγκαταλείποντας άδοξα τον αγώνα. Αυτή η εξέλιξη άνοιξε τον δρόμο στον Μαρτίν, ο οποίος άρχισε να μειώνει με ταχύτητα τη διαφορά από τον Μπανάια.

Στον τελευταίο γύρο, ο αναβάτης της Aprilia εξαπέλυσε την τελική του επίθεση στη στροφή 12. Η κίνηση ήταν αποφασιστική, αναγκάζοντας τον Μπανάια να ανοίξει τη γραμμή του. Ο Μαρτίν κράτησε την εσωτερική και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά 0,7 δευτερολέπτων. Μάλιστα, μετά την καρό σημαία, ο νικητής είχε μια περίεργη πτώση κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών (μετά από σούζα), ευτυχώς όμως χωρίς να τραυματιστεί. Ήταν ένας πανηγυρισμός που ο Ισπανός τον περίμενε σχεδόν δύο χρόνια, αφού η τελευταία φορά που νίκησε στο MotoGP ήταν πίσω στο 2024, τη χρονιά που κατέκτησε και τον τίτλο.

Οι αγωνοδίκες έχουν πολλή δουλειά

Η μάχη για την τρίτη θέση ήταν εξίσου έντονη. Ο Πέδρο Ακόστα δέχθηκε έντονη πίεση από τον Τζοάν Μιρ, ο οποίος όμως έπεσε στην πρώτη στροφή του τελευταίου γύρου στην προσπάθειά του να προσπεράσει. Έτσι, ο Ακόστα τερμάτισε προσωρινά τρίτος, αλλά η θέση του κινδυνεύει καθώς ερευνάται για παραβίαση των κανονισμών πίεσης των ελαστικών. Αν επιβληθεί ποινή, ο Ενέα Μπαστιανίνι, που τερμάτισε τέταρτος μετά από μια σταθερή εμφάνιση, θα κληρονομήσει τη θέση στην 3άδα.

Πίσω τους, ο Άλεξ Μάρκεθ κατέλαβε την πέμπτη θέση, ενώ οι Λούκα Μαρίνι (Honda), Άι Ογκούρα (Trackhouse Aprilia) και Ραούλ Φερνάντεθ (Trackhouse Aprilia) συμπλήρωσαν τις θέσεις που δίνουν βαθμούς, περιμένοντας και αυτοί την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ο αγώνας της Κυριακής θα κλείσει το αγωνιστικό πρόγραμμα στο Τέξας και θα αρχίσει στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

