Αδιαχώρητο στην Έκθεση Μοτοσικλέτας 2026 από το πλήθος των επισκεπτών

Από τις 10:00 το πρωί της Κυριακής 5 Απριλίου, οι χώροι της Έκθεσης Μοτοσικλέτας 2026 είναι ασφυκτικά γεμάτοι.



"Σαν τις μέλισσες στο μελίσσι" μαζεύονται οι επισκέπτες γύρω από τις εκατοντάδες μοτοσικλέτες που εκτίθενται στο Metropolitan Expo, από την Τετάρτη 1 Απριλίου έως και σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου στις 21:00.

Πράγματι, όπως αποδεικνύουν και οι εικόνες και παρά το γεγονός ότι ο χώρος που φιλοξενεί την Έκθεση Μοτοσικλέτας 2026 είναι άριστα διαρρυθμισμένος και πολύ μεγάλος, στην κυριολεξία "δεν πέφτει καρφίτσα". Πολύ λογική αυτή η εξέλιξη, παρά τον άστατο καιρό, καθώς η Έκθεση Μοτοσικλέτας 2026 είναι η πληρέστερη στην ιστορία του θεσμού των κλαδικών εκθέσεων δίτροχων οχημάτων, υπό την έννοια των εκατοντάδων εκθεμάτων και των δεκάδων εντελώς νέων μοντέλων, αλλά και των νέων μαρκών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Παρά τη μεγάλη προσέλευση, η πρόσβαση στους χώρους της έκθεσης αλλά και η στάθμευση είναι εύκολες.

Μπορείς ακόμα να πας

Περισσότερο σήμερα παρά ποτέ άλλοτε, οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν μια τεράστια βεντάλια επιλογών, από μικρές μοτοσικλέτες αστικής χρήσης -με θερμικό ή ηλεκτρικό κινητήρα- μέχρι θηριώδεις superbikes, adventure και cruisers. Ταυτόχρονα, όπως συμβαίνει συνήθως στις κλαδικές εκθέσεις, οι εταιρείες που συμμετέχουν προσφέρουν ειδικές εμπορικές προσφορές, οι οποίες μπορούν να φανούν πολύ ωφέλιμες για όσες και όσους έχουν πάρει απόφαση αγοράς.

Αν θέλετε και εσείς να δείτε το πανόραμα της μοτοσικλέτας στην ελληνική αγορά, προλαβαίνετε ακόμα να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo που βρίσκεται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, με άπλετο χώρο στάθμευσης και πολλές δυνατότητες πρόσβασης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το εισιτήριο εισόδου κοστίζει 10 ευρώ, ενώ ΑΜΕΑ και παιδιά έως 12 ετών έχουν δωρεάν πρόσβαση.