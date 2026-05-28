Διαθέσιμες είναι πλέον όλες οι αναλυτικές πληροφορίες για την οργανωμένη και ασφαλή προσέλευση στις ειδικές διαδρομές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Η οργανωτική επιτροπή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ανακοίνωσε τη διάθεση των επίσημων χαρτών και των προσβάσεων για τους θεατές που προγραμματίζουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα από κοντά. Όλο το σχετικό υλικό έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης (acropolisrally.gr), προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία για τον έγκαιρο και προσεκτικό σχεδιασμό της μετακίνησης του κοινού.

Διαδρομές Παρασκευής 26 Ιουνίου

Η διοργάνωση υπογραμμίζει ότι η σωστή ενημέρωση των φίλων του σπορ αποτελεί τον πρωτεύοντα παράγοντα για την εύρυθμη διεξαγωγή του εθνικού μας αγώνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να μελετήσουν λεπτομερώς τη γεωγραφική τοποθεσία των ειδικών διαδρομών και να επιλέξουν εκ των προτέρων τα ενδεδειγμένα και ασφαλή σημεία θέασης.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες στην ψηφιακή ενότητα «Θεατές»

Μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη ενότητα «Θεατές» του acropolisrally.gr, το κοινό έχει πρόσβαση σε ένα πλήρες πακέτο πληροφοριών και ψηφιακών διευκολύνσεων. Πιο αναλυτικά, έχουν αναρτηθεί χάρτες υψηλής ανάλυσης με ακριβή σήμανση των προτεινόμενων διαδρομών προσέγγισης, καθώς και των καθορισμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων κοντά στα σημεία ενδιαφέροντος.

Διαδρομές Σαββάτου 27 Ιουνίου

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της μετακίνησης σε πραγματικό χρόνο, παρέχονται αναλυτικές γραπτές οδηγίες για κάθε ειδική διαδρομή ξεχωριστά, οι οποίες συνοδεύονται από απευθείας συνδέσμους πλοήγησης (links) μέσω της εφαρμογής Google Maps. Στο ίδιο ψηφιακό περιβάλλον περιλαμβάνονται βασικές οδηγίες μετακίνησης και κρίσιμες επισημάνσεις που αφορούν αποκλειστικά ζητήματα ασφάλειας.

Η τήρηση των κανόνων και η διασφάλιση των προσβάσεων

Η οργανωτική επιτροπή επισημαίνει ότι όλες οι διαθέσιμες προσβάσεις έχουν ελεγχθεί, σχεδιαστεί και εγκριθεί με απόλυτο κριτήριο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής του αγώνα. Η αυστηρή στάθμευση και κίνηση των θεατών εντός αυτών των ορίων είναι απαραίτητη, ώστε να παραμένουν ανά πάσα στιγμή ανοιχτές και ελεύθερες οι δίοδοι για τη διέλευση των οχημάτων ασφαλείας, των ασθενοφόρων και των μέσων διάσωσης ή υποστήριξης.

Διαδρομές Κυριακής 28 Ιουνίου

Η ασφάλεια κατά τη διάρκεια του EKO Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί κοινή ευθύνη της διοργάνωσης και των θεατών. Για τον λόγο αυτό, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στο κοινό να συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις των στελεχών της διοργάνωσης, των κριτών και των αστυνομικών Αρχών, επιλέγοντας αυστηρά και μόνο τις εγκεκριμένες ζώνες θέασης για την παρακολούθηση των αγωνιστικών περασμάτων.