Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας της Formula 1 πέρασε τις προηγούμενες ημέρες οδηγώντας μοτοσικλέτες με τον θρύλο του MotoGP, Βαλεντίνο Ρόσι.

Η Formula 1 βρίσκεται σε ένα ασυνήθιστα μεγάλο διάλειμμα πέντε εβδομάδων. Τα Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία ματαιώθηκαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δίνοντας στους οδηγούς χρόνο για αποφόρτιση και επιπλέον προπόνηση για τη συνέχεια. Ωστόσο κάποιοι δεν έμειναν απαραίτητα μακριά από την αδρεναλίνη.

Ο Κίμι Αντονέλι επέλεξε να εκμεταλλευτεί την πασχαλινή περίοδο των καθολικών με έναν διαφορετικό τρόπο. Ο Ιταλός της Mercedes-AMG πέρασε χρόνο στο περίφημο VR46 Motor Ranch του Βαλεντίνο Ρόσι στην Ταβούλια της Ιταλίας.

Ο Αντονέλι δεν μένει μακριά από τη δράση

Ο νεαρός Ιταλός που γράφει ήδη ιστορία στη Formula 1 μοιράστηκε στιγμές από την επίσκεψή του στα social media, όπου βρέθηκε μαζί με μέλη της VR46 Academy. Εκεί, συναντήθηκε με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας του MotoGP, Μάρκο Μπετζέκι.

Η παρουσία του Αντονέλι στο VR46 Motor Ranch έρχεται σε μια περίοδο όπου βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της μέχρι τώρα καριέρας του στη Formula 1. Με δύο διαδοχικές νίκες σε Κίνα και Ιαπωνία, ο Ιταλός έχει αναδειχθεί σε βασικό διεκδικητή του τίτλου.

Έχοντας δίπλα του τους Ρόσι και Μπετζέκι, ο Αντονέλι είχε τη δυνατότητα να ζητήσει συμβουλές από τον πολυπρωταθλητή του MotoGP και τον τωρινό πρωτοπόρο της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Παρά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις και τις δύο νίκες έως τώρα στο 2026, ο Αντονέλι δεν νιώθει την πίεση. Παράλληλα παραδέχεται πως είναι νωρίς να μιλάει για το πρωτάθλημα:

«Νιώθω πολύ καλά. Προφανώς είναι ακόμα νωρίς για να σκεφτόμαστε το πρωτάθλημα, αλλά βρισκόμαστε σε καλό δρόμο.

Στον αγώνα είχα ένα πολύ κακό ξεκίνημα, όμως ο ρυθμός μου ήταν απίστευτος και το δεύτερο stint ήταν εξαιρετικό. Ένιωθα πολύ άνετα με το μονοθέσιο και είμαι πολύ ικανοποιημένος», είχε δηλώσει στην Ιαπωνία.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.