Μια ασυνήθιστα μεγάλη διακοπή άνω του ενός μήνα ακολουθεί, λόγω της ματαίωσης των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σ. Αραβία, προτού το πρωτάθλημα συνεχιστεί στο Μαϊάμι.

Το GP Ιαπωνίας ανήκει πλέον στο παρελθόν, με τον Κίμι Αντονέλι να γράφει ιστορία, και η Formula 1 κοιτάζει μπροστά. Ωστόσο, θα έχουμε διακοπή που θα κρατήσει πάνω από ένα μήνα, αφού τα προγραμματισμένα για τον Απρίλιο GP Μπαχρέιν και Σ. Αραβίας δεν θα διεξαχθούν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έτσι, ο επόμενος αγώνας θα είναι το GP Μαϊάμι, στις αρχές Μαϊου (1-3/5). Για τη συνέχεια, η F1 θα παραμείνει στην αμερικανική ήπειρο για τον αγώνα στον Καναδά, προτού επιστρέψει στην Ευρώπη για το κλασικό GP Μονακό.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Μαϊάμι

1-3 Μαΐου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 23:00

GP Καναδά

22-24 Μαΐου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 23:00

GP Μονακό

5-7 Ιουνίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00