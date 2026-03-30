Ο νικητής του Grand Prix Ιαπωνίας, Κίμι Αντονέλι, γράφει τη δική του ιστορία στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και μιμείται πρωταθλητές του παρελθόντος.

Δίχως αμφιβολία ο Κίμι Αντονέλι εξελίσσεται σε έναν νέο αστέρα της Formula 1. O Ιταλός οδηγός της Mercedes-AMG κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Ιαπωνίας και το έκανε με άνεση παρά την κακή εκκίνηση.

Με το θρίαμβο στη Σουζούκα έφτασε στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη χρονιά και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών.

Ο Αντονέλι γράφει ιστορία

Ο 19χρονος Ιταλός αλλάζει τα δεδομένα στη Formula 1, οι επιτυχίες του το επιβεβαιώνουν και όλα δείχνουν πως έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του. Ο Ιταλός έγινε:

Ο πρώτος Ιταλός οδηγός μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953 (σ.σ. πριν από 73 χρόνια) που πήρε δύο συνεχόμενες νίκες.

Ο νεότερος πρωτοπόρος βαθμολογίας οδηγών της Formula 1 σε ηλικία 19 ετών και 216 ημερών.

Ο τέταρτος οδηγός στην ιστορία της F1 μετά τους Άιρτον Σένα, Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον που πήραν pole position μετά την πρώτη τους νίκη.

Ο πρώτος Ιταλός οδηγός μετά τον Τζανκάρλο Φισικέλα το 2005 που πήρε προβάδισμα στη βαθμολογία οδηγών.

Ο μοναδικός οδηγός πριν τα 20 του χρόνια που κέρδισε πάνω από έναν αγώνα στη Formula 1.

Οι ομοιότητες με τον Σένα

Ο Αντονέλι έχει δηλώσει στο παρελθόν πως είδωλό του από παιδί ήταν ο Άιρτον Σένα και μέντοράς του ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Ιταλός βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1 και ήδη έχει πολλές ομοιότητες με τον Βραζιλιάνο θρύλο. Συγκεκριμένα οι Αντονέλι και Σένα: