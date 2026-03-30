F1 - Κίμι Αντονέλι: Οι ομοιότητες με τον Σένα και εντυπωσιακά στατιστικά
Δίχως αμφιβολία ο Κίμι Αντονέλι εξελίσσεται σε έναν νέο αστέρα της Formula 1. O Ιταλός οδηγός της Mercedes-AMG κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Ιαπωνίας και το έκανε με άνεση παρά την κακή εκκίνηση.
Με το θρίαμβο στη Σουζούκα έφτασε στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη χρονιά και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών.
Ο Αντονέλι γράφει ιστορία
Ο 19χρονος Ιταλός αλλάζει τα δεδομένα στη Formula 1, οι επιτυχίες του το επιβεβαιώνουν και όλα δείχνουν πως έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του. Ο Ιταλός έγινε:
- Ο πρώτος Ιταλός οδηγός μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953 (σ.σ. πριν από 73 χρόνια) που πήρε δύο συνεχόμενες νίκες.
- Ο νεότερος πρωτοπόρος βαθμολογίας οδηγών της Formula 1 σε ηλικία 19 ετών και 216 ημερών.
- Ο τέταρτος οδηγός στην ιστορία της F1 μετά τους Άιρτον Σένα, Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον που πήραν pole position μετά την πρώτη τους νίκη.
- Ο πρώτος Ιταλός οδηγός μετά τον Τζανκάρλο Φισικέλα το 2005 που πήρε προβάδισμα στη βαθμολογία οδηγών.
- Ο μοναδικός οδηγός πριν τα 20 του χρόνια που κέρδισε πάνω από έναν αγώνα στη Formula 1.
Kimi was uncatchable on track... but not off it! 😄#F1 #JapaneseGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/s8PkyXDu02— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
Οι ομοιότητες με τον Σένα
Ο Αντονέλι έχει δηλώσει στο παρελθόν πως είδωλό του από παιδί ήταν ο Άιρτον Σένα και μέντοράς του ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Ιταλός βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1 και ήδη έχει πολλές ομοιότητες με τον Βραζιλιάνο θρύλο. Συγκεκριμένα οι Αντονέλι και Σένα:
- Πήραν αμφότεροι τη δεύτερη pole position τους στον αγώνα μετά την πρώτη τους νίκη.
- Πήραν την παρθενική τους pole και νίκη στο δεύτερο αγώνα της δεύτερης σεζόν τους στη Formula 1.
- Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος πήραν την πρώτη τους νίκη οδηγώντας μονοθέσιο με τον αριθμό 12.
- Είχαν και οι δύο τρία βάθρα στην παρθενική τους σεζόν.
- Είναι ση λίστα τεσσάρων οδηγών με pole position στον αμέσως επόμενο αγώνα από την πρώτη τους νίκη.
Win #2 🏆🏆#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/IKbvmKOBek— Formula 1 (@F1) March 29, 2026