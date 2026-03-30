Η Skoda έδωσε τις πρώτες εικόνες του Peaq, ενός επιβλητικού ηλεκτρικού SUV με μήκος 4,9 μέτρα και αυτονομία που ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα.

Η αποκάλυψη του Skoda Peaq σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επίθεση της τσέχικης εταιρείας στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Το μοντέλο αποτελεί την έκδοση παραγωγής του πρωτοποριακού Vision 7S, βασίζεται στην αναβαθμισμένη πλατφόρμα MEB και προσφέρει μια σειρά από τεχνολογίες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε μοντέλο της μάρκας. Η Skoda στοχεύει με αυτό το όχημα απευθείας στην κορυφή των μεγάλων οικογενειακών SUV.

Σχεδίαση Modern Solid

Το Peaq υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Modern Solid». Η παραδοσιακή μάσκα αντικαθίσταται από το Tech-Deck Face. Αυτή η επίπεδη επιφάνεια ενσωματώνει τους αισθητήρες των συστημάτων υποβοήθησης πίσω από ένα σκούρο κρύσταλλο. Οι προβολείς έχουν σχήμα «T» και δημιουργούν μια ιδιαίτερη οπτική ταυτότητα. Μια ενιαία λωρίδα LED διατρέχει όλο το πλάτος του εμπρός μέρους.

Κάθε γραμμή του αμαξώματος έχει μελετηθεί για τη μέγιστη μείωση της αντίστασης του αέρα. Οι χειρολαβές των θυρών είναι ενσωματωμένες στο αμάξωμα και αναδύονται μόνο κατά τη χρήση. Οι ειδικά σχεδιασμένες ζάντες Aero βελτιστοποιούν τη ροή του αέρα γύρω από τους τροχούς. Οι προφυλακτήρες και τα προστατευτικά των θόλων κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα ελαστικά. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει τον οικολογικό προσανατολισμό του μοντέλου.

Ψηφιακό lounge για επτά επιβάτες

Η καμπίνα του Peaq λειτουργεί ως ένα σύγχρονο κινητό σαλόνι. Το μεταξόνιο των 2.965 χλστ. εξασφαλίζει κορυφαίο εσωτερικό χώρο. Επτά ενήλικες επιβάτες μεταφέρονται με πρωτόγνωρη άνεση σε τρεις σειρές καθισμάτων. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μια κάθετη οθόνη 13,6 ιντσών. Το νέο λειτουργικό σύστημα βασίζεται σε Android και προσφέρει πλήρη ενσωμάτωση εφαρμογών όπως το Google Maps και το YouTube.

Η συνεργασία με τη Sonos φέρνει ένα ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας με 13 ηχεία και subwoofer. Η πανοραμική οροφή είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της Skoda. Διαθέτει τεχνολογία Dynamic Shade Control για τη ρύθμιση της διαφάνειας με το πάτημα ενός κουμπιού. Το Relax Package προσφέρει ειδική θέση ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Τα υποπόδια εκτείνονται και το τιμόνι υποχωρεί για να δημιουργηθεί ένας ιδανικός χώρος χαλάρωσης.

Επιδόσεις, αυτονομία και ταχεία φόρτιση

Το Peaq διατίθεται σε τρεις βασικές εκδόσεις κινητήριων συνόλων. Η έκδοση Peaq 60 διαθέτει μπαταρία 58 kWh και ισχύ 150 kW (204 PS) με κίνηση στους πίσω τροχούς. Η έκδοση Peaq 90 εξοπλίζεται με μπαταρία 77 kWh και αποδίδει 210 kW (286 PS). Η αυτονομία της συγκεκριμένης έκδοσης ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα. Η κορυφαία έκδοση Peaq 90x είναι τετρακίνητη και αποδίδει 220 kW (300 PS).

Το Peaq υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 175 kW σε ταχυφορτιστές DC. Η μπαταρία γεμίζει από το 10% στο 80% σε μόλις 28 λεπτά. Το μοντέλο υποστηρίζει επίσης την αμφίδρομη φόρτιση V2L και V2H. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί με ρεύμα ηλεκτρικές συσκευές ή ακόμα και ένα ολόκληρο σπίτι.

Η παραγωγή του Skoda Peaq θα πραγματοποιείται στο κεντρικό εργοστάσιο της μάρκας στο Mladá Boleslav. Η εμπορική του πορεία αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2026.