Ford Ranger Super Duty: Το κορυφαίο heavy-duty pick-up έρχεται στην Ευρώπη

Η Ford Pro φέρνει μια νέα κατηγορία επαγγελματικών οχημάτων για ακραίες εκτός δρόμου συνθήκες, με δυνατότητα ρυμούλκησης 4,5 τόνων και ωφέλιμο φορτίο σχεδόν 2 τόνων.

Η Ford Pro ανακοίνωσε την έλευση του νέου Ranger Super Duty στην Ευρώπη, μιας έκδοσης που ενισχύει σημαντικά την ηγετική θέση της εταιρείας στα επαγγελματικά και pick-up οχήματα. Σχεδιασμένο για να αποτελέσει το πιο σκληρά εργαζόμενο και ικανό Ranger στον πλανήτη, το νέο μοντέλο προσφέρει πρωτοφανείς δυνατότητες σε επαγγελματίες που μεταφέρουν ή ρυμουλκούν βαριά φορτία. Η διάθεσή του θα γίνεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας για εξειδικευμένες χρήσεις εκτός δρόμου, εξυπηρετώντας απαιτητικούς κλάδους όπως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η δασοκομία, οι υποδομές, οι εξορύξεις αλλά και ο στρατιωτικός τομέας. Το Ranger Super Duty έρχεται να συνεχίσει την παράδοση του μοντέλου, το οποίο αναδεικνύεται το pick-up με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη για 11 συνεχόμενα έτη, καταγράφοντας μερίδιο αγοράς άνω του 47% το 2025.

Η ανάπτυξη του Ranger Super Duty βασίστηκε στην ανάγκη των πελατών και των μετατροπέων για ένα όχημα έτοιμο να ανταπεξέλθει σε ακραίες συνθήκες, επωφελούμενο παράλληλα από την παγκόσμια υποστήριξη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Ford. Η παγκόσμια αυτή υποδομή εξασφαλίζει άμεση τεχνική υποστήριξη και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, μεγιστοποιώντας τον χρόνο λειτουργίας των εξειδικευμένων οχημάτων ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Το νέο pick-up διατηρεί τις συνολικές εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου του στάνταρ Ranger για να εξασφαλίζει ευελιξία κινήσεων στους ευρωπαϊκούς δρόμους, όμως κάτω από το αμάξωμα κρύβει μια αρχιτεκτονική βαρέως τύπου.

Πλαίσιο βαρέως τύπου και κορυφαίες μεταφορικές δυνατότητες

Το Ranger Super Duty δημιουργεί μια εντελώς νέα κατηγορία επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη, προσφέροντας ωφέλιμο φορτίο έως 1.982 κιλά και μέγιστο βάρος ρυμούλκησης 4.500 κιλά. Με το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό συνδυασμένο βάρος να αγγίζει τους 8 τόνους, οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να ρυμουλκούν και να μεταφέρουν ταυτόχρονα βαριά φορτία στην πλατφόρμα φόρτωσης. Για να επιτευχθούν αυτά τα νούμερα, το μοντέλο εξοπλίζεται με ένα νέο πλαίσιο μεγαλύτερης διατομής, ενισχυμένες βάσεις ανάρτησης, ενισχυμένα σημεία στήριξης της καρότσας και αναβαθμισμένους άξονες μετάδοσης. Ο πίσω βαρέως τύπου άξονας συνδυάζεται με το μεγαλύτερο και ισχυρότερο διαφορικό που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Ranger παραγωγής, ενώ οι πλήμνες των τροχών διαθέτουν οκτώ μπουλόνια μεγαλύτερου μεγέθους.

Η ικανότητα κίνησης σε δύσβατα εδάφη έχει αναβαθμιστεί, με την απόσταση από το έδαφος να αγγίζει σχεδόν τα 300 χιλιοστά, εξασφαλίζοντας γωνία προσέγγισης 36°, γωνία αναχώρησης 29° και γωνία ράμπας 26° χωρίς φορτίο. Παράλληλα, η ικανότητα βύθισης στο νερό έχει αυξηθεί στα 850 χιλιοστά. Στο εσωτερικό της καμπίνας, η Ford Pro έχει προνοήσει για την εύκολη ενσωμάτωση aftermarket εξοπλισμού, τοποθετώντας στάνταρ έξι βοηθητικούς διακόπτες οροφής με προεγκατεστημένη καλωδίωση 60Α. Επιπλέον, ένα ενσωματωμένο σύστημα βάσεων επιτρέπει τη συγκράτηση φορητού υπολογιστή ή μικρής οθόνης στο ταμπλό χωρίς την ανάγκη για διατρήσεις.

Κινητήρας V6 ντίζελ και προηγμένες off-road τεχνολογίες

Κάτω από το καπό του Ranger Super Duty βρίσκεται ο ισχυρός V6 πετρελαιοκινητήρας 3.0L της Ford, ο οποίος αποδίδει 209 ίππους και 600 Nm ροπής, όντας πλήρως συμβατός με τον κανονισμό Euro 6.2 για heavy-duty οχήματα. Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της θερμοκρασίας υπό παρατεταμένο φορτίο ή κατά την οδήγηση εκτός δρόμου, η εμπρός μάσκα υιοθετεί πιο ανοιχτή σχεδίαση και ο ανεμιστήρας ψύξης είναι κατά 25% ισχυρότερος συγκριτικά με τα υπόλοιπα V6 μοντέλα Ranger. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έξι επιλέξιμα προφίλ οδήγησης, τα οποία προσαρμόζουν την απόκριση του γκαζιού, του κιβωτίου ταχυτήτων και του συστήματος ελέγχου ευστάθειας ανάλογα με το σενάριο κίνησης.

Η κίνηση μεταδίδεται μέσω του τελευταίας γενιάς συστήματος αυτόματης τετρακίνησης, το οποίο υποστηρίζεται από ένα νέο εμπρός μπλοκέ διαφορικό στον βασικό εξοπλισμό και ένα πίσω μπλοκέ διαφορικό για μέγιστη πρόσφυση σε μαλακά εδάφη. Το κιβώτιο μεταφοράς δύο σχέσεων χρησιμοποιεί ενισχυμένα εξαρτήματα, με το σετ γραναζιών των κοντών σχέσεων (low-range) να προέρχεται απευθείας από το μεγαλύτερο F-Series Super Duty της Βόρειας Αμερικής. Επιπλέον, οι αεραγωγοί των διαφορικών, του κιβωτίου, του συστήματος καυσίμου και του κιβωτίου μεταφοράς έχουν τοποθετηθεί ψηλά για την αποτροπή εισροής νερού ή άμμου, ενώ το στάνταρ ρεζερβουάρ καυσίμου των 130 λίτρων εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία.

Εξαντλητικές δοκιμές αντοχής και έξυπνα συστήματα υποβοήθησης

Η ανθεκτικότητα του μοντέλου επιβεβαιώθηκε μέσα από εξαιρετικά απαιτητικές δοκιμές, οι οποίες περιελάμβαναν μακρινά ταξίδια στην αυστραλιανή ενδοχώρα με πλήρες φορτίο και συνεχή λειτουργία 24/7 στις εγκαταστάσεις Silver Creek της Ford, προσομοιώνοντας πάνω από μία δεκαετία σκληρής χρήσης. Οι δοκιμές ήταν τόσο επίπονες που σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν οδηγοί-ρομπότ, ενώ εφαρμόστηκε και ένα ειδικό τεστ συσσώρευσης 600 κιλών λάσπης πάνω στο όχημα. Παρά τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του, το Super Duty παραμένει ένα γνήσιο Ranger, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά τα έξυπνα συστήματα Onboard Scales και Smart Hitch που επιτρέπουν την παρακολούθηση του βάρους του φορτίου και της κατανομής του στον κοτσαδόρο σε πραγματικό χρόνο.

Η διαδικασία ρυμούλκησης διευκολύνεται από το σύστημα Pro Trailer Backup Assist, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για έως και δέκα διαφορετικά τρέιλερ. Για την εκτός δρόμου κίνηση, τα συστήματα Trail Turn Assist και Trail Control μειώνουν την ακτίνα στροφής και λειτουργούν ως off-road cruise control αντίστοιχα. Η πλήρης σουίτα ασφαλείας περιλαμβάνει κάμερα 360°, Blind Spot Indication System, Intelligent Adaptive Cruise Control και Auto Emergency Braking, με όλους τους πίσω αισθητήρες και τις κάμερες να είναι ενσωματωμένα σε μία ενιαία μονάδα για τη διευκόλυνση των μεταγενέστερων διαμορφώσεων του αμαξώματος. Το Ranger Super Duty είναι ήδη διαθέσιμο προς πώληση, με τις πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη να αναμένονται αργότερα εντός του έτους.

