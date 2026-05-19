Volkswagen ID. Polo GTI: Το πρώτο ηλεκτρικό κεφάλαιο στην ιστορία του θρύλου

Η Volkswagen παρουσίασε στο Nürburgring ένα πρωτότυπο μοντέλο -που είναι κοντά στην παραγωγή- το οποίο μεταφέρει τη φιλοσοφία GTI στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η Volkswagen προχωρά σε μια σημαντική κίνηση για το μέλλον των σπορ μοντέλων της, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για το αναγνωρίσιμο σήμα GTI. Πενήντα χρόνια μετά την εμφάνιση του πρώτου εμβληματικού μοντέλου, η γερμανική μάρκα επέλεξε τον απαιτητικό 24ωρο αγώνα του Nürburgring για να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του ID. Polo GTI. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο όχημα που βρίσκεται πολύ κοντά στη γραμμή παραγωγής και αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία του θεσμού, συνδυάζοντας τις επιδόσεις με την καθημερινή πρακτικότητα.

Το νέο ID. Polo GTI αποδίδει ισχύ 226 ίππων και μέγιστη ροπή 290 Nm, η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη χάρη στη φύση της ηλεκτροκίνησης. Όπως ακριβώς συνέβαινε και στο ιστορικό Golf GTI του 1976, η κίνηση μεταφέρεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. Η διαδικασία της επιτάχυνσης από στάση στα 100 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται σε 6,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα του compact sports car περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 175 χιλιόμετρα την ώρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά, μπαταρία και επιδόσεις

Για την κίνηση του οχήματος φροντίζει ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη με τον κωδικό APP290. Αυτός τροφοδοτείται από μια μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου, η οποία έχει καθαρή χωρητικότητα 52 kWh. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, η προσωρινή προβλεπόμενη αυτονομία της έκδοσης μπορεί να φτάσει έως και τα 424 χιλιόμετρα. Σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC, η μέγιστη ισχύς αγγίζει τα 105 kW, επιτρέποντας στην μπαταρία να αναπληρώσει την ενέργειά της από το 10% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά.

Η διαχείριση της ισχύος στον εμπρός άξονα γίνεται με ακρίβεια μέσω ενός στάνταρ ηλεκτρονικά ελεγχόμενου μπλοκέ διαφορικού. Ο τεχνικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης τη δυναμικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση DCC και το σύστημα progressive steering, τα οποία έχουν εξελιχθεί ειδικά για τα δεδομένα του GTI. Μέσω ενός ειδικού κουμπιού στο τιμόνι, ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει το προφίλ οδήγησης GTI, το οποίο θέτει άμεσα όλα τα συστήματα πλαισίου και κίνησης στη μέγιστη σπορ ρύθμιση.

Σχεδίαση με αναφορές στο παρελθόν

Σχεδιαστικά, το ID. Polo GTI υιοθετεί τη φιλοσοφία Pure Positive, διατηρώντας την παραδοσιακή κόκκινη λωρίδα στο εμπρός μέρος και IQ.LIGHT LED matrix προβολείς, ενώ πατά σε ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών. Στο εσωτερικό κυριαρχεί ο συνδυασμός του κόκκινου και του μαύρου, με τα σπορ καθίσματα να φέρουν επένδυση που επανερμηνεύει το κλασικό καρό μοτίβο tartan. Στο cockpit ξεχωρίζει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και η κεντρική οθόνη 12,9 ιντσών, τα οποία διαθέτουν τη λειτουργία ρετρό προβολής με αισθητική εμπνευσμένη από το Golf I.

Η χρήση της ηλεκτρικής πλατφόρμας MEB+ επέτρεψε τη σημαντική βελτίωση των εσωτερικών χώρων. Οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους 19 χιλιοστά επιπλέον μήκους σε σχέση με το προηγούμενο θερμικό Polo GTI, ενώ ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 25% φτάνοντας τα 441 λίτρα, με δυνατότητα να αγγίξει τα 1.240 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η τιμή του μοντέλου για τη γερμανική αγορά υπολογίζεται λίγο κάτω από τις 39.000 ευρώ.

