Το κορυφαίο ηλεκτρικό Skoda θα ονομάζεται Peaq (vid)

Βασισμένο αισθητικά στο πρωτότυπο Vision 7S, το νέο Skoda Peaq είνα ένα αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο SUV που θα αποκαλυφθεί εντός του 2026.

Το νέο Skoda Peaq θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2026 και -όπως αφήνει να εννοηθεί το όνομά του- έρχεται να καταλάβει την κορυφαία θέση στη γκάμα της τσέχικης μάρκας.

Το μοντέλο βασίζεται στο πρωτότυπο Vision 7S και, όπως φαίνεται για ελάχιστο διάστημα στο video που συνοδεύει την ανακοίνωση του ονόματος με το οποίο θα παραχθεί, είναι σχεδόν ταυτόσημο αισθητικά με αυτό. Έτσι θα αποτελέσει τον πρώτο εκπρόσωπο της νέας σχεδιαστικής ταυτότητας για τη δημοφιλή μάρκα, που περιγράφεται ως Modern Solid.

Skoda Vision 7S

Με επτά θέσεις, το εσωτερικό του Peaq απευθύνεται σε οικογένειες καθώς και σε όσους θέλουν να συνδυάζουν εργασία, ελεύθερο χρόνο και την ελευθερία της μετακίνησης και της εξερεύνησης. Η ευχρηστία και οι καλοσχεδιασμένες λύσεις Simply Clever βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του μοντέλου, καθιστώντας το Peaq ένα ακόμη καθοριστικό ορόσημο στη διεύρυνση της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της Skoda.

Skoda Vision 7S

Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα σχετικό με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Peaq, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρχουν εκδόσεις long range με κίνηση στους δύο τροχούς -πίσω- και τετρακίνητες. Αν κρίνουμε από τις διαστάσεις που είχαν ανακοινωθεί για το πρωτότυπο Vision 7S, το μήκος του Peaq θα κυμαίνεται στα 5 μέτρα, το πλάτος στα 2 μέτρα ενώ σημαντική θα είναι και η απόσταση από το έδαφος, περίπου στα 20 εκατοστά.

Ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της παραγωγής του ή την εισαγωγή του στη χώρα μας, θεωρείται όμως σχεδόν βέβαιο ότι για να το δούμε ζωντανά θα πρέπει να περιμένουμε την εξάντληση και του δεύτερου εξαμήνου του 2026.