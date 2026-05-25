O 5oς αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 αποδείχθηκε συναρπαστικός μέχρι το φινάλε του, αλλά δεν ήταν το ίδιο ευχάριστος για όλους.

Η Formula 1 επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας. Το Grand Prix Καναδά ήταν ο δεύτερος σταθμός στη Βόρεια Αμερική και αποδείχθηκε ίσως ο πιο θεαματικός φετινός αγώνας, ξεπερνώντας αυτόν του Μαϊάμι.

Μπορεί η μάχη για τη νίκη να είχε ξεκαθαρίσει μετά τα μισά του αγώνα, ωστόσο η δράση μας κράτησε σε αγωνία μέχρι το φινάλε. Κύριοι πρωταγωνιστές ήταν οι οδηγοί της Mercedes-AMG, οι οποίοι έδωσαν σκληρές μονομαχίες καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου δείχνοντάς μας πως έχουν το ελεύθερο να παλέψουν στο όριο.

Οι νικητές του GP Καναδά

Κίμι Αντονέλι: Δίχως αμφιβολία ο Ιταλός είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος του τριημέρου. Πήγε στο Μόντρεαλ με διαφορά 20 βαθμών και έφυγε με διαφορά 43 βαθμών από τον Τζορτζ Ράσελ. Είναι πολύ νωρίς ακόμα στη σεζόν, όμως μία ακόμη νίκη όχι μόνο τον φέρνει σε θέση ισχύος, αλλά εκτοξεύει την αυτοπεποίθησή του. Μετά τον αγώνα είπε πως πρέπει να ανέβει επίπεδο, κάτι που σημαίνει πως γνωρίζει ότι έχει περιθώρια βελτίωσης.

Λιούις Χάμιλτον: Έως τώρα στο 2026 ο 7άκις πρωταθλητής έχει μια παράξενη σεζόν. Αν το δούμε ωμά, είναι ο ταχύτερος οδηγός της Ferrari, έχοντας δύο αγώνες όπου στον έναν είχε απώλεια ισχύος και στον άλλο σημαντική ζημιά στο μονοθέσιό του από τον πρώτο γύρο. Στο Μόντρεαλ, μια πίστα στην οποία είναι ταχύτατος, ξεπέρασε τα όρια του μονοθεσίου του για πρώτη φορά με τη Ferrari και πήρε ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει πως η σκληρή δουλειά αποδίδει. Μένει να αποδειχθεί αν θα συνεχίσει σε αυτή τη φόρμα, όμως είναι εμφανές πως αποκτά αγωνιστικό μομέντουμ.

Μαξ Φερστάπεν: Στον Καναδά ήρθε η επιβεβαίωση πως η RB22 είναι ένα μονοθέσιο που μπορεί να «χτυπήσει» βάθρα, αλλά όχι για να νικήσει τις Mercedes. Παρά τα παράπονά του, ο Φερστάπεν κατάφερε να πάρει την 3η θέση έχοντας εξαιρετικό ρυθμό και τη βοήθεια της τελικής ταχύτητας της RB22 στις ευθείες, με το μονοθέσιο να έχει κατά ΜΟ το δεύτερο καλύτερο ρυθμό αγώνα. Όση περισσότερη αυτοπεποίθηση αποκτά από το μονοθέσιό του, ο Ολλανδός θα παλεύει για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα πολύ σύντομα. Ωστόσο το μεγάλο μειονέκτημα παραμένουν οι αργές στροφές, κάτι που προσπαθεί μπαίνοντας με επιθετικό τρόπο στο apex να το ελαχιστοποιήσει.

Φράνκο Κολαπίντο: Με το μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων που παρουσίασε η Alpine, o Κολαπίντο νιώθει άνετα μέσα στην A526 και αυτό το δείχνουν και τα αποτελέσματα. Για μία ακόμη φορά μπροστά από τον Πιέρ Γκασλί, σε μία περίοδο που η ομάδα του ζητούσε αποτελέσματα. Πλέον ο Αργεντινός εδραιώνεται στο grid, αλλά πρέπει βέβαια να προσέξει τα μικρά λάθη που μπορεί πολλές φορές να κοστίσουν σημαντικά.

Ferrari: Στον Καναδά η Ferrari εμφανίστηκε ως η μόνη από το Τοπ4 δίχως αναβαθμίσεις. Παράλληλα η φύση της διαδρομής με τις μεγάλες ευθείες ανέδειξε το μειονέκτημά της στην τελική ταχύτητα. Πράγματι αυτό ήταν εμφανές όμως η SF-26, ειδικά στα χέρια του Χάμιλτον απέδειξε πως είναι το σημείο αναφοράς του grid. Επιπλέον η Ferrari ήταν η ομάδα που μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς την Κυριακή αυξάνοντας σημαντικά τη διαφορά από τη McLaren, η οποία την είχε πλησιάσει επικίνδυνα.

Οι χαμένοι του GP Καναδά

McLaren: Κοιτάζοντας τον καιρό 10 λεπτά πριν την εκκίνηση η επιλογή των ενδιάμεσων ελαστικών ήταν ξεκάθαρα σωστή. Όμως οι ψιχάλες δεν εντάθηκαν αλλά σταμάτησαν και η πίστα στέγνωσε. Εκεί τελείωσαν και οι ελπίδες της βρετανικής ομάδας που «έκαψε» και τους δύο οδηγούς της προσπαθώντας να κάνει τη διαφορά. Ενδεχομένως να χάθηκε και μία ευκαιρία για νίκη αν κρίνουμε το ρυθμό του Λάντο Νόρις στο σπριντ, όμως αυτή είναι ακόμη μία λάθος στρατηγική που προστίθεται στη μακρά λίστα λαθών τους τελευταίους 18 μήνες. Το καλό για την ομάδα του Ουόκινγκ είναι πως στο Μονακό θα είναι από τα φαβορί για τη νίκη.

Oscar finishes the Canadian GP in P11, unfortunately it was a DNF for Lando after retiring due to a gearbox issue.#McLarenF1 | #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/QPYkvQmbAm — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) May 24, 2026

Τζορτζ Ράσελ: Το Σάββατο στο σπριντ όχι μόνο έδειξε στον Αντονέλι πως είναι να μάχεσαι για πρωτάθλημα αλλά και το πώς να κάνεις τη διαφορά όταν «καίει η μπάλα» με την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές. Η τύχη δεν ήταν με το μέρος του αυτό το τριήμερο, με ένα μηχανικό πρόβλημα να του στερεί τη δυνατότητα να επιστρέψει στις νίκες. Και όταν χάνεις μια ενδεχόμενη νίκη όντας στην πρωτοπορία από μηχανικό πρόβλημα και όχι μηχανικό λάθος, τότε αυτό πονάει περισσότερο.

Άρβιντ Λίντμπλαντ: Εντυπωσιακός σε όλο το τριήμερο, ο Βρετανός μπορούσε να πάρει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα με τη Racing Bulls που έμοιαζε ως η Best of the Rest στον Καναδά. Η ατυχία όμως του χτύπησε την πόρτα και δεν μπόρεσε να δείξει τη δυναμική του και να πάρει πολύτιμους βαθμούς. Τέτοια αποτελέσματα αποθαρρύνουν συνήθως τους νέους οδηγούς και είναι στο χέρι της ομάδας του να τον προσέξει και να τον προετοιμάσει όπως πρέπει για να συνεχίσει να βελτιώνεται.