Skoda Epiq: Ηλεκτρική αντεπίθεση στην κατηγορία των compact SUV (vid)

Tο ολοκαίνουργιο Skoda Epiq παρουσιάστηκε με αυτονομία που αγγίζει τα 440 χιλιόμετρα και χώρους που εκπλήσσουν για το μέγεθός του.

Η Skoda Auto πραγματοποιεί ένα καθοριστικό βήμα για τη διεύρυνση της ηλεκτρικής της γκάμας, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο Skoda Epiq. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV crossover το οποίο τοποθετείται στη βάση της ηλεκτρικής γκάμας της μάρκας ως η πιο προσιτή της πρόταση. Στόχος του νέου αυτού μοντέλου είναι να φέρει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο κοντά σε ένα ακόμα ευρύτερο αγοραστικό κοινό, επιτυγχάνοντας σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές ισοτιμία τιμής με το αντίστοιχο δημοφιλές μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης της εταιρείας, το Kamiq.

Το Epiq αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Brand Group Core του Ομίλου Volkswagen, υποστηρίζοντας την ισχυρή θέση του γερμανικού γκρουπ στη σημαντική και άκρως ανταγωνιστική compact κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων. Μαζί με το επερχόμενο Peaq, το Epiq πρόκειται να διπλασιάσει την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα μοντέλων της Skoda τα επόμενα χρόνια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Skoda Auto, Κλάους Ζέλμερ, το Epiq θέτει ένα σαφές σημείο αναφοράς για το τι πρέπει να προσφέρει ένα ηλεκτρικό μοντέλο στη βάση της γκάμας, συνδυάζοντας τον ουσιαστικό σχεδιασμό με τη διαισθητική εμπειρία χρήσης και την πραγματική αξία στην καθημερινότητα.

Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα Modern Solid

Το Skoda Epiq αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την τσεχική εταιρεία, καθώς είναι το πρώτο μοντέλο σειράς παραγωγής που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid. Η εξωτερική του εμφάνιση χαρακτηρίζεται από καθαρές, μινιμαλιστικές γραμμές που αποπνέουν λειτουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face, το οποίο πλαισιώνεται από τη νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ. Αυτή η νέα διάταξη των λεπτών προβολών LED πρόκειται να αποτελέσει το βασικό οπτικό γνώρισμα των μελλοντικών SUV της μάρκας. Χαμηλότερα στον προφυλακτήρα έχουν ενσωματωθεί κάθετες εισαγωγές αέρα, ένα στοιχείο που είδαμε για πρώτη φορά στο πρωτότυπο Vision 7S.

Αναφορικά με τις εξωτερικές του διαστάσεις, το ολοκαίνουργιο Epiq έχει μήκος 4.171 χιλιοστά, πλάτος 1.798 χιλιοστά και ύψος 1.581 χιλιοστά, ενώ το μεταξόνιό του διαμορφώνεται στα 2.601 χιλιοστά. Παρά το compact μέγεθός του, οι μηχανικοί της Skoda έδωσαν τεράστια έμφαση στην αεροδυναμική του απόδοση, επιτυγχάνοντας έναν εντυπωσιακό συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,275. Για τη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα χρησιμοποιούνται ενεργά πτερύγια ψύξης πίσω από τον εμπρός προφυλακτήρα που ανοίγουν μόνο όταν απαιτείται ψύξη της μπαταρίας, ειδικά κανάλια Air Curtain, αεροδυναμικά καλύμματα τροχών, καθώς και ένας εξελιγμένος πίσω διαχύτης που συνεργάζεται με το spoiler οροφής.

Κορυφαίοι χώροι και βιώσιμα υλικά στην καμπίνα

Η παραδοσιακή αξία της Skoda που ακούει στο όνομα κορυφαία ευρυχωρία και πρακτικότητα δηλώνει βροντερό παρών και στο Epiq. Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές του διαστάσεις, το εσωτερικό προσφέρει γενναιόδωρους χώρους για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 475 λίτρα, συγκαταλεγόμενος ανάμεσα στους μεγαλύτερους της κατηγορίας του. Η χρηστικότητα ενισχύεται από έναν πρόσθετο χώρο αποθήκευσης 25 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, το γνωστό frunk, ιδανικό για την τοποθέτηση των καλωδίων φόρτισης. Συνολικά, οι διάσπαρτες θήκες στην καμπίνα προσφέρουν επιπλέον 28 λίτρα αποθηκευτικού όγκου.

Στο εσωτερικό ακολουθείται επίσης η μινιμαλιστική φιλοσοφία του Modern Solid. Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που χρησιμοποιεί αποκλειστικά animal-free υλικά. Οι υφασμάτινες επενδύσεις των καθισμάτων κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα (PES), ενώ η δερμάτινη επένδυση αντικαθίσταται από το Techtona, μια υψηλής ποιότητας και εξαιρετικά ανθεκτική εναλλακτική του δέρματος που συναντάται στο ταμπλό και στις πόρτες. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει το τελευταίας γενιάς σύστημα infotainment με οθόνη 13 ιντσών, το οποίο βασίζεται σε Android και προσφέρει εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης, online υπηρεσίες και πρόσβαση σε δημοφιλείς εφαρμογές τρίτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά, εκδόσεις και μπαταρίες

Το Skoda Epiq είναι το πρώτο μοντέλο της τσεχικής μάρκας που βασίζεται στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen, η οποία φέρει κίνηση αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει τη χρήση μικρότερων και ελαφρύτερων μπαταριών κίνησης, γεγονός που συμβάλλει στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και στην καλύτερη χωροταξική αξιοποίηση της καμπίνας. Το SUV crossover θα είναι διαθέσιμο με δύο χωρητικότητες μπαταρίας και τρεις εκδόσεις ισχύος (35, 40 και 55).

Η μικρότερη μπαταρία έχει καθαρή χωρητικότητα 37,5 kWh (38,5 kWh μικτή) και χρησιμοποιεί χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP). Αυτή εξοπλίζει τις εκδόσεις Epiq 35 (ισχύς 85 kW) και Epiq 40 (ισχύς 99 kW), οι οποίες αποδίδουν μέγιστη ροπή 267 Nm, προσφέρουν αυτονομία περίπου 310 χιλιομέτρων και φτάνουν σε τελική ταχύτητα τα 150 χλμ./ώρα. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Epiq 55, το οποίο συνδυάζεται με τη μεγαλύτερη μπαταρία χημείας νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC), καθαρής χωρητικότητας 51,5 kWh (55 kWh μικτή). Η έκδοση αυτή αποδίδει 155 kW (211 ίππους) και 290 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας μέγιστη αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 160 χλμ./ώρα.

Ταχεία και αμφίδρομη φόρτιση, οδήγηση με ένα πεντάλ

Σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC, η κορυφαία έκδοση Epiq 55 μπορεί να αναπληρώσει την ενέργεια της μπαταρίας της από το 10% έως το 80% σε περίπου 24 λεπτά, ενώ για τη φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα διατίθεται στάνταρ εσωτερικός φορτιστής AC ισχύος 11 kW. Ένα από τα πιο σημαντικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι η υποστήριξη αμφίδρομης φόρτισης. Το Epiq επιτρέπει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, καθώς και τις λειτουργίες Vehicle-to-Home (V2H) and Vehicle-to-Grid (V2G) για την παροχή ενέργειας σε ένα νοικοκυριού ή στο δίκτυο μέσω συμβατού wallbox.

Παράλληλα, το Epiq εισάγει για πρώτη φορά σε όχημα της Skoda τη λειτουργία πλήρους οδήγησης με ένα πεντάλ (one-pedal driving) στη λειτουργία επιλογέα B. Ο οδηγός μπορεί να ελέγχει πλήρως την επιβράδυνση και την επιτάχυνση του οχήματος χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού, ρυθμίζοντας παράλληλα την ένταση της ανάκτησης ενέργειας ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Στο κομμάτι της ασφάλειας, το μοντέλο εξοπλίζεται στάνταρ με επτά αερόσακους και πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης, όπως Front Assist, Side Assist και Lane Assist, ενώ προαιρετικά διατίθεται το κορυφαίο Travel Assist 3.0 που αναγνωρίζει φωτεινούς σηματοδότες και ακινητοποιεί αυτόματα το όχημα.

Η αποκλειστική έκδοση λανσαρίσματος First Edition

Λίγο μετά το επίσημο λανσάρισμα του μοντέλου στην αγορά, η Skoda θα διαθέσει μια περιορισμένη έκδοση με την ονομασία First Edition. Η έκδοση αυτή βασίζεται στο πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού Selection, περιλαμβάνοντας στάνταρ τα πακέτα Convenience και Tech, και συνδυάζεται αποκλειστικά με το ισχυρότερο κινητήριο σύστημα των 155 kW της έκδοσης Epiq 55.

Το κύριο χαρακτηριστικό του Skoda Epiq First Edition είναι ο ιδιαίτερος και παιχνιδιάρικος σχεδιαστικός του χαρακτήρας. Εξωτερικά ξεχωρίζει από τις αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες σε χρώμα Navajo Orange στους καθρέφτες, στις ράγες οροφής και στους προφυλακτήρες, τη δίχρωμη βαφή με μαύρη οροφή, καθώς και τις μεγάλες ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών. Αντίστοιχη φιλοσοφία ακολουθείται και στο εσωτερικό, με πορτοκαλί ραφές στο σπορ τιμόνι, το ταμπλό και τα καθίσματα, οι οποίες συνδυάζονται με εντυπωσιακές πορτοκαλί ζώνες ασφαλείας και σπορ καλύμματα πεντάλ.

