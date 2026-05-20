Το νέο τετράθυρο σπορ μοντέλο από το Affalterbach βασίζεται στην αρχιτεκτονική AMG.EA και εισάγει πρωτοποριακούς κινητήρες, καταιγιστικές επιδόσεις και φόρτιση 600 kW.

Η Mercedes-AMG επαναπροσδιορίζει πλήρως τα όρια των επιδόσεων στην ηλεκτρική εποχή, παρουσιάζοντας την ολοκαίνουργια Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Το εντυπωσιακό τετράθυρο σπορ μοντέλο αποτελεί το πρώτο όχημα που βασίζεται στη νέα, υψηλής απόδοσης αρχιτεκτονική AMG.EA της εταιρείας. Κεντρικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι ένα ριζικά νέο σύστημα κίνησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για κορυφαίες επιδόσεις και ενσωματώνει τεχνολογικές καινοτομίες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής.

Η νέα αυτή τεχνολογική πλατφόρμα δοκιμάστηκε εκτενώς πέρυσι με το πρωτότυπο CONCEPT AMG GT XX στην πίστα του Nardo, όπου διένυσε περισσότερα από 40.000 χιλιόμετρα σε λιγότερο από οκτώ ημέρες, καταρρίπτοντας 25 ρεκόρ μεγάλης απόστασης. Κατά το επίσημο λανσάρισμα, οι υποψήφιοι αγοραστές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο πανίσχυρες εκδόσεις, την κορυφαία GT 63 4-Door Coupé και την GT 55 4-Door Coupé. Η τιμολόγηση των νέων αυτών μοντέλων θα κυμαίνεται σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα των προκατόχων τους.

Επαναστατικοί κινητήρες axial flux με απόδοση έως 1.169 ίππους

Στην καρδιά του νέου μοντέλου βρίσκονται τρεις επαναστατικοί ηλεκτροκινητήρες axial flux (αξονικής ροής), οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία YASA, θυγατρική της Mercedes-Benz. Η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνει έναν κινητήρα στον εμπρός άξονα και δύο στον πίσω άξονα, προσφέροντας εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις και σημαντικά υψηλότερη συνεχή ισχύ και ροπή σε σύγκριση με τα συμβατικά ηλεκτρικά μοτέρ. Στην κορυφαία έκδοση GT 63 4MATIC+, η μέγιστη συνδυαστική ισχύς αγγίζει την τρομακτική τιμή των 860 kW, δηλαδή 1.169 ίππους, με τη ροπή να φτάνει τα 2.000 Nm.

Οι επιδόσεις που προκύπτουν από αυτό το σύνολο είναι καταιγιστικές, καθώς η διαδικασία της επιτάχυνσης από στάση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα (ή 2,1 δευτερόλεπτα με μέτρηση rollout ενός ποδιού). Για τα 0-200 χλμ./ώρα απαιτούνται μόλις 6,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 300 χλμ./ώρα με το προαιρετικό Driver's Package. Στην έκδοση GT 55 4MATIC+, η ισχύς διαμορφώνεται στους 816 ίππους (600 kW) και η ροπή στα 1.800 Nm. Για αυξημένη αποδοτικότητα σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, ο εμπρός κινητήρας μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου μέσω μιας ειδικής μονάδας Disconnect Unit, εκμηδενίζοντας τις απώλειες τριβής.

Μπαταρία εμπνευσμένη από την F1 και φόρτιση 600 kW

Η ολοκαίνουργια μπαταρία υψηλής τάσης 800 Volt, με καθαρή χωρητικότητα 106 kWh, αποτελεί προϊόν της κοινής τεχνογνωσίας των μηχανικών του Affalterbach και του τμήματος High Performance Powertrains στο Brixworth της Αγγλίας, που εξελίσσει τους κινητήρες της Formula 1. Η μπαταρία χρησιμοποιεί 2.660 κυλινδρικές κυψέλες με ειδική χημεία NCMA στο καθοδικό τμήμα και πυρίτιο στο ανοδικό, εξασφαλίζοντας κορυφαία ενεργειακή πυκνότητα και σταθερή παροχή ενέργειας. Το βασικό μυστικό της αντοχής της κρύβεται στο εξελιγμένο σύστημα άμεσης ψύξης, όπου ένα ειδικό μη αγώγιμο λάδι ρέει γύρω από κάθε κυψέλη ξεχωριστά, διατηρώντας τη θερμοκρασία πάντα στο ιδανικό παράθυρο λειτουργίας.

Η τεχνική αυτή επιτρέπει στο μοντέλο να επιτυγχάνει πρωτοφανείς ρυθμούς φόρτισης, υποστηρίζοντας ισχύ έως και 600 kW σε κατάλληλες υποδομές. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να ανακτήσει περισσότερα από 460 χιλιόμετρα αυτονομίας WLTP σε μόλις 10 λεπτά, ενώ η φόρτιση από το 10% στο 80% της χωρητικότητας απαιτεί μόλις 11 λεπτά. Η συνολική αυτονομία κατά WLTP για την έκδοση GT 63 κυμαίνεται μεταξύ 596 και 696 χιλιομέτρων, ενώ στην έκδοση GT 55 φτάνει έως τα 700 χιλιόμετρα.

Κορυφαία οδική συμπεριφορά και έξυπνη αεροδυναμική

Η διαχείριση της τρομακτικής ισχύος και η μεταφορά της στον δρόμο γίνεται μέσω του πλήρως μεταβλητού συστήματος τετρακίνησης AMG Performance 4MATIC+, το οποίο συνεργάζεται με σύστημα torque vectoring για την ανεξάρτητη κατανομή της ροπής μεταξύ των πίσω τροχών. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται η αερανάρτηση AMG ACTIVE RIDE CONTROL με ημι-ενεργή υδραυλική σταθεροποίηση των κλίσεων, η οποία αντικαθιστά τις παραδοσιακές αντιστρεπτικές δοκούς, προσφέροντας έναν κορυφαίο συνδυασμό δυναμικής συμπεριφοράς και άνεσης στις μεγάλες αποστάσεις. Παράλληλα, το σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης επιτρέπει στους πίσω τροχούς να στρίβουν έως και 6 μοίρες, βελτιώνοντας την ευελιξία στις χαμηλές ταχύτητες και τη σταθερότητα στις υψηλές.

Η αεροδυναμική ισορροπία του αμαξώματος ρυθμίζεται αστραπιαία μέσω του ενεργού συστήματος AEROKINETICS. Αυτό περιλαμβάνει δύο ενεργές πλάκες ροής Venturi στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, οι οποίες χαμηλώνουν αυτόματα ανάλογα με την ταχύτητα για να αυξήσουν την κάθετη δύναμη, «ρουφώντας» το όχημα στην άσφαλτο. Στο πίσω μέρος, η αναδυόμενη αεροτομή μεταβάλλει την κλίση της σε διάφορες γωνίες, ενώ ο ενεργός πίσω διαχύτης αναπτύσσεται για τη βελτιστοποίηση της σταθερότητας. Επιπλέον, το σύστημα Airpanel με κάθετες γρίλιες στο εμπρός μέρος ελέγχει τη ροή του αέρα ανάλογα με τις ανάγκες ψύξης των μηχανικών μερών.

Ψηφιακό cockpit και η προσομοίωση ενός V8

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι απόλυτα οδηγοκεντρικό, με τη χαμηλή θέση οδήγησης να προσφέρει τη γνώριμη σπορ αίσθηση των διθέσιων μοντέλων της μάρκας. Στο ταμπλό δεσπόζει μια ενιαία γυάλινη επιφάνεια seamless-glass, η οποία ενσωματώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών και την κεντρική οθόνη πολυμέσων 14,0 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται και ξεχωριστή οθόνη για τον συνοδηγό. Στην κεντρική κονσόλα ξεχωρίζουν οι τρεις περιστροφικοί διακόπτες του AMG RACE ENGINEER Control Unit, οι οποίοι επιτρέπουν στον οδηγό να ρυθμίζει άμεσα την απόκριση, την ευελιξία και τη λειτουργία του ελέγχου πρόσφυσης.

Για τους λάτρεις των παραδοσιακών κινητήρων της μάρκας, το σύστημα προσφέρει το ειδικό πρόγραμμα οδήγησης AMGFORCE S+. Όταν ενεργοποιηθεί, το αυτοκίνητο παράγει ένα εξαιρετικά αυθεντικό ηχητικό spectacle ενός V8 κινητήρα, το οποίο συνδυάζεται με μια ολοκληρωμένη απτική εμπειρία που προσομοιώνει ακόμη και τις διακοπές έλξης κατά τις αλλαγές των σχέσεων. Το τεχνολογικό υπόβαθρο υποστηρίζεται από το νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS, το οποίο ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη μέσω των ChatGPT, Microsoft Bing και Google Gemini, προσφέροντας τον εξελιγμένο MBUX Virtual Assistant για σύνθετες συνομιλίες. Η παραγωγή του μοντέλου θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026 στο εργοστάσιο του Sindelfingen.

