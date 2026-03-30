Aprilia X 250th: 240 ίπποι για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

H ισχυρότερη RSV4 στην ιστορία της Aprilia είναι ντυμένη στα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ και κατάλληλη για οδήγηση αποκλειστικά σε πίστα.

Με την ευκαιρία του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών για το MotoGP, η Aprilia Racing παρουσίασε την X 250th, μια αριθμημένη σε μόλις 30 μονάδες έκδοση που γεννήθηκε από την τεχνογνωσία της ιταλικής εταιρείας στο MotoGP. Η νέα X 250th κατασκευάστηκε για να γιορτάσει την 250ή επέτειο από την υπογραφή της διακήρυξης ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα στις 4 Ιουλίου 1776.

Για αυτό το λόγο, η Aprilia αποφάσισε να διατεθούν οι 25 από τις 30 μονάδες στην αγορά των ΗΠΑ, με τις υπόλοιπες 5 για όποιον προλάβει στον υπόλοιπο κόσμο. Σε τεχνικό επίπεδο, η Aprilia Racing έκανε ένα ακόμη βήμα μπροστά. Στην πραγματικότητα, είναι η πρώτη και μοναδική μοτοσικλέτα εμπορίου στον κόσμο που είναι εξοπλισμένη με φρένα από άνθρακα/άνθρακα (δίσκοι και τακάκια δηλαδή από ίνες άνθρακα), τα ίδια που χρησιμοποιούνται στο MotoGP. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά την X 250th ικανή να προσφέρει την ίδια ισχύ πέδησης με τις εργοστασιακές RS-GP των Marco Bezzecchi και Jorge Martín.

Επιπλέον, στον τομέα της αεροδυναμικής έχουν γίνει αναβαθμίσεις που προέρχονται από το MotoGP. Αυτά είναι στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κλίση της σειράς «X» στην εκπροσώπηση του πιο προηγμένου σημείου σύνδεσης μεταξύ μιας εργοστασιακής μοτοσικλέτας και ενός πρωτοτύπου MotoGP. Στην ουσία, η X 250th είναι η έκτη γενιά ενός μοναδικού project, που είδαμε για πρώτη φορά το 2019 με την RSV4 X. Ακολούθησαν το 2020 το Tuono X, το 2022 η RSV4 X Trenta, το 2024 η RSV4 X ex3ma και το 2025 η RSV4 X-GP. Αποκλειστικά μοντέλα που διακρίνονται από το «X», το οποίο αντιπροσωπεύει την απόλυτη κορυφή της αριστείας που μπορεί κανείς να επιδιώξει σε μια μοτοσικλέτα που πωλείται στο ευρύ κοινό. Η X 250th εμπίπτει στο πρόγραμμα Factory Works που ξεκίνησε η Aprilia Racing: ένα έργο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο Τμήμα Αγώνων με έδρα το Noale, με στόχο να διαθέσει την ίδια τεχνολογία που αναπτύχθηκε στους αγώνες σε όσους σκοπεύουν να αγωνιστούν σε κορυφαία επίπεδα ή σε όσους θέλουν να κατέχουν μια RSV4 με κορυφαίες επιδόσεις.

Φρένα άντε γεια

Ένα απολύτως ξεχωριστό στοιχείο της X 250th είναι το σύστημα φρένων Brembo από άνθρακα-άνθρακα, μοναδικό στο είδος του για μοτοσικλέτα εμπορίου. Το σύστημα χρησιμοποιεί δισκόφρενα με διάμετρο 340mm από άνθρακα, τους ίδιους που χρησιμοποιούνται στο MotoGP, σε συνδυασμό με τακάκια από άνθρακα και δαγκάνα από billet αλουμίνιο με πτερύγια ψύξης. Το σύστημα ολοκληρώνεται από τον πίσω δίσκο, ο οποίος διαθέτει μια επινικελωμένη δαγκάνα. Η χρήση δισκόφρενων από άνθρακα μεταφράζεται στο μισό βάρος των παραδοσιακών χαλύβδινων, συμβάλλοντας στη βελτίωση του συνολικού χειρισμού της μοτοσικλέτας, ενώ τα τακάκια από άνθρακα σημαίνουν περίπου 1/3 λιγότερο βάρος από τα τακάκια από πυροσυσσωματωμένο υλικό. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει σταθερή απόδοση ακόμη και σε συνθήκες ακραίας χρήσης, φέρνοντας την εμπειρία οδήγησης και την ισχύ πέδησης ακόμη πιο κοντά σε εκείνα των μοτοσικλετών του MotoGP.

Αεροδυναμική

Άλλο ένα ξεχωριστό στοιχείο της X 250th είναι η αεροδυναμική, ένας τομέας στον οποίο η Aprilia Racing επιβεβαιώνει την ιδιότητά της ως πρωτοπόρου στο MotoGP. Στην πραγματικότητα, οι γραμμές του νέου X είναι εμπνευσμένες από το RS-GP, ξεκινώντας ειδικά από τον σχεδιασμό του πίσω μέρους, αναπαράγοντας πιστά τη ροή του αέρα. Το πακέτο αεροδυναμικής προσφέρει προηγμένες λύσεις που προέρχονται από το MotoGP, οι οποίες περιλαμβάνουν φτερά πλαισίου και ουράς που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο RS-GP25. Ο συνδυασμός των πτερυγίων προσθέτει το ζητούμενο αεροδυναμικό φορτίο κατά το φρενάρισμα στις στροφές. 'Ενα άλλο ξεχωριστό στοιχείο είναι η δομική στήριξη της σέλας από ανθρακονήματα, κατασκευασμένη από την PAN Compositi, με επεξεργασία "δομής σάντουιτς". Αυτός είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος τοποθέτησης των ινών άνθρακα, ώστε το προϊόν να είναι εξαιρετικά ελαφρύ, διατηρώντας παράλληλα την ακαμψία. Όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν τη δυναμική του πίσω μέρους ακόμη πιο παρόμοια με εκείνη του αγωνιστικού πρωτοτύπου. Το πακέτο ολοκληρώνει η διπλή εξάτμιση από τιτάνιο της SC Project, σχεδιασμένη για να μεγιστοποιεί την απόδοση και να προσφέρει έναν απόλυτα αγωνιστικό ήχο. Η μοτοσικλέτα περιλαμβάνει επίσης ένα προηγμένο αεροδυναμικό σύστημα με εφέ εδάφους, το οποίο αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Aprilia Racing. Ο σχεδιασμός των πλευρικών φέρινγκ παράγει κάθετη δύναμη όταν η μοτοσικλέτα πλαγιάζει, αυξάνοντας την πρόσφυση και τη σταθερότητα στις στροφές.

Όλα τα φέρινγκ κατασκευάζονται από ανθρακονήματα από την PAN Compositi με τις ίδιες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τις μοτοσικλέτες MotoGP. Το κατακόρυφο φορτίο στην ευθεία είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από αυτό της Aprilia RSV4, αυξάνοντας τη σταθερότητα και μειώνοντας τις σούζες, ενώ στις στροφές υπάρχει τρεις φορές περισσότερο φορτίο, όλα προς όφελος της πρόσφυσης.

Πολλά τα άλογα

Η Aprilia X 250th είναι εξοπλισμένη με έναν κινητήρα V4 65° 1099cc, o oποίος αναπτύχθηκε από το Τμήμα Αγώνων της εταιρείας με αγωνιστικές προδιαγραφές Superbike (SBK). Η ισχύς φτάνει τους 240 ίππους στις 13.750rpm με μέγιστη ροπή 131Nm στις 11.750. Αυτή η απόδοση επιτυγχάνεται χάρη σε μια στοχευμένη εξέλιξη του V4, που περιλαμβάνει αυξημένη αναλογία συμπίεσης, ένα αγωνιστικό φίλτρο αέρα υψηλής διαπερατότητας Sprint Filter αγωνιστικών προδιαγραφών, την εξάτμιση SC Project και ξηρό συμπλέκτη STM.

Τα ηλεκτρονικά

Η διαχείριση γίνεται από τη μονάδα ελέγχου Aprilia Racing APX, μια άμεση εξέλιξη των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο Πρωτάθλημα WSBK που κέρδισε ο Max Biaggi πάνω στην RSV4. Είναι μια μονάδα με πλήρως ρυθμιζόμενες παραμέτρους για προσαρμογή στα στυλ οδήγησης και τις συνθήκες της πίστας. Το σύστημα APX επιτρέπει τη διαχείριση της λειτουργίας μετριασμού της μπροστινής ανύψωσης και της ισχύος, του ελέγχου πρόσφυσης και του φρένου κινητήρα για κάθε μεμονωμένη ταχύτητα και ολοκληρώνεται από ένα ενσωματωμένο σύστημα GPS.

Αρχιτεκτονική πλαισίου

Η X 250th διαθέτει ένα διπλό πλαίσιο αλουμινίου σε συνδυασμό με μηχανική ανάρτηση Öhlins με ειδική ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένου του πιρουνιού υπό πίεση. Η ρύθμιση ολοκληρώνεται από σφυρήλατες ζάντες Marchesini από μαγνήσιο, στις οποίες είναι φορεμένα τα ελαστικά slick της Pirelli που χρησιμοποιούνται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike.

Το επίπεδο φινιρίσματος αντικατοπτρίζει την προσέγγιση της Aprilia Racing. Πολυάριθμα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα ή αλουμίνιο billet, όπως για παράδειγμα τα ρυθμιζόμενα μαρσπιέ ή η πλάκα τιμονιού με τον σειριακό αριθμό. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης υπερμεγέθη ψυγεία νερού και λαδιού με τεχνολογία WSBK και τελική μετάδοση που διαθέτει πίσω γρανάζι τιτανίου και ελαφρύτερο μπροστινό γρανάζι κατασκευασμένο από την PBR, καθώς και αλυσίδα Regina 520.

Περιορισμένη έκδοση

Οι 25 μονάδες που προορίζονται για την αγορά των ΗΠΑ θα διατεθούν στην τιμή των 150.000 δολαρίων, ενώ οι υπόλοιπες 5, που θα διατεθούν σε άλλες αγορές συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, κοστολογούνται στα 115.000€ + ΦΠΑ. Η online κράτηση είναι δυνατή άμεσα στην ιστοσελίδα https://factoryworks.aprilia.com/

Οι αγοραστές θα λάβουν επίσης ένα φορητό υπολογιστή Yashi με το λογισμικό για τη διαχείριση των παραμέτρων της ECU και των ηλεκτρονικών στρατηγικών, ένα χαλάκι, μια εξατομικευμένη κουκούλα, μπροστινές και πίσω βάσεις τιτανίου RCB και καλύμματα ελαστικών IRC.