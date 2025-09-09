APRILIA RSV4 X-GP: Aπευθείας από το MotoGP (vid)

Mια μοναδική μοτοσικλέτα περιορισμένης έκδοσης ήρθε για να τιμήσει τα 10 χρόνια της εργοστασιακής Αprilia RS-GPστο παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP.

Παρουσιάστηκε στο Grand Prix της Καταλονίας, το όνομά της είναι Aprilia RSV4 X-GP και είναι τόσο κοντά σε μια πραγματική μοτοσικλέτα MotoGP όσο καμμία άλλη! Δημιουργήθηκε απευθείας από την πρωτοποριακή τεχνογνωσία της Aprilia Racing και κατασκευάστηκε σε περιορισμένη έκδοση 30 μονάδων. Και έτσι, η Aprilia Racing εδραιώνει τη διεθνώς αναγνωρισμένη σειρά X, με την RSV4 X-GP να αποτελεί την πέμπτη γενιά ενός έργου που είναι μοναδικό στο είδος του στον κόσμο.

To ιστορικό

Ξεκίνησε το 2019 με την RSV4 X, στη συνέχεια με το Tuono X το 2020, ακολουθούμενο το 2022 από την προηγμένη RSV4 X Trenta και το 2024 με την RSV4 X ex3ma. Όλα τα αποκλειστικά μοντέλα διακρίνονται από το «X» (αναφορά στον λατινικό αριθμό 10) που αντιπροσωπεύει την απόλυτη κορυφαία βαθμίδα που θα μπορούσε να επιθυμήσει κανείς για μια μοτοσικλέτα διαθέσιμη στο ευρύ κοινό όσον αφορά σε τεχνολογία και επιδόσεις. Είναι ένα αεροδυναμικό έργο τέχνης, ένας τομέας όπου η Aprilia Racing ανέκαθεν αναγνωρίζονταν ως σημείο αναφοράς στο MotoGP. Στην πραγματικότητα, η RSV4 X-GP προέρχεται στενά από την RS-GP25 στη μορφή της, ειδικά ξεκινώντας από τον σχεδιασμό του πίσω μέρους, ικανό να αναπαράγει πιστά τη ροή του αέρα.

Το πιο σημαντικό νέο χαρακτηριστικό ολόκληρου του αεροδυναμικού πακέτου είναι τα φτερά των ποδιών, μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποκλειστικά από την Aprilia Racing, καθώς και τα φτερά της ουράς. Αμφότερα παρουσιάστηκαν μόλις πριν από λίγους μήνες στην RS-GP25. Ο συνδυασμός των φτερών των ποδιών και των φτερών της ουράς προσθέτει αεροδυναμικό φορτίο στα στάδια φρεναρίσματος και στροφής, καθώς και η μπροστινή πτέρυγα, προφανώς, με το μοναδικό της σχήμα, την κάτω πτέρυγα και τις πτέρυγες στροφής. Αυτή η εξέλιξη που επικεντρώνεται στην αεροδυναμική συνοδεύεται από ένα μοναδικό στοιχείο, ειδικά από τα αγωνιστικά πρωτότυπα: τη δομική στήριξη της σέλας από ανθρακονήματα, κατασκευασμένη από την PAN Compositi. Μια άλλη σχεδιαστική βελτίωση αυτού του νέου χαρακτηριστικού είναι η επεξεργασία "τύπου σάντουιτς" του ανθρακονήματος, δηλαδή ένας ιδιαίτερος τρόπος τοποθέτησης των ινών άνθρακα για να γίνει εξαιρετικά ελαφρύ, διατηρώντας παράλληλα την επιθυμητή ακαμψία. Το πακέτο ολοκληρώνει η διπλή εξάτμιση τύπου SC Project MotoGP, σχεδιασμένη για να μεγιστοποιεί την απόδοση και να παρέχει έναν αγωνιστικό ήχο.

Είναι αλλού

Διαθέτοντας αεροδυναμική με εφέ εδάφους, μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποκλειστικά από την Aprilia Racing, η RSV4 X-GP έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα φέρινγκ στα πλάγια, που μειώνει την πίεση του αέρα μεταξύ του εδάφους και του φέρινγκ όταν η μοτοσικλέτα γέρνει σε μια στροφή, τόσο πολύ που δημιουργεί μια δύναμη προς τα κάτω που ωθεί τη μοτοσικλέτα προς το έδαφος. Όλα τα φέρινγκ είναι κατασκευασμένα από άνθρακα από την PAN Compositi χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθούνται για τις μοτοσικλέτες MotoGP, ώστε να διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο πιστά στο πρωτότυπο της Aprilia Racing.

Σε σύγκριση με την RSV4, η νέα έκδοση επιτρέπει πέντε φορές το κατακόρυφο φορτίο πίεσης αέρα στην ευθεία, αυξάνοντας τη σταθερότητα και την ακρίβεια οδήγησης, μειώνοντας ταυτόχρονα την ανύψωση του μπροστινού μέρους και τριπλασιάζοντας το φορτίο με τη μοτοσικλέτα υπό πίεση, όλα με τεράστια οφέλη για την πρόσφυση στις στροφές. Ένα άλλο νέο χαρακτηριστικό που κάνει την RSV4 X-GP μοναδική είναι η ειδική χρωματική παλέτα που θυμίζει την RS-GP25, ένας φόρος τιμής σε μια νικηφόρα μοτοσικλέτα που αντιπροσωπεύει σήμερα τις τελευταίες εξελίξεις του project Aprilia Racing MotoGP.

Είπαμε, MotoGP και ξερό ψωμί

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν μια πραγματική αγωνιστική μοτοσικλέτα τύπου MotoGP. Ο κινητήρας V4 των 1099cc με περιεχόμενη γωνία κυλίνδρων στις 65° και με αγωνιστικές προδιαγραφές SBK έχει προετοιμαστεί από το Τμήμα Αγωνιστικών Δραστηριοτήτων της Aprilia και τώρα έχει μέγιστη ισχύ 238 ίππων στις 13.750rpm και μέγιστη ροπή στο στροφαλοφόρο άξονα 131Nm στις 11.750rpm. Αυτή η απόδοση επιτυγχάνεται χάρη σε μια ειδική ρύθμιση του V4 που περιλαμβάνει επίσης αυξημένη σχέση συμπίεσης, καθώς και τη χρήση του φίλτρου αέρα υψηλής διαπερατότητας Sprint, των “τρομπετών” εισαγωγής αέρα στο φιλτροκούτι με αγωνιστικές προδιαγραφές, του συστήματος εξάτμισης διπλού σωλήνα από τιτάνιο, αντιγράφου MotoGP κατασκευασμένου από την SC Project και του ξηρού συμπλέκτη STM.

Η ECU που διαχειρίζεται όλα τα ενεργά ηλεκτρονικά χειριστήρια είναι η Aprilia Racing APX, ένα αποκλειστικό εξάρτημα και η τελευταία εξέλιξη αυτού που ήταν πρωταγωνιστής στα πρωταθλήματα WSBK που κέρδισαν οι Biaggi και RSV4. Η ECU διαθέτει λειτουργικές στρατηγικές πανομοιότυπες με αυτές που εφαρμόστηκαν για τις μοτοσικλέτες RSV4 που χρησιμοποιούνται στους αγώνες και με πλήρως ρυθμιζόμενες παραμέτρους για προσαρμογή στα στυλ οδήγησης και τις συνθήκες της πίστας, με συλλογή δεδομένων για ανάλυση απόδοσης. Συγκεκριμένα, το σύστημα APX επιτρέπει τη βαθμονόμηση του μετριασμού της ανύψωσης του μπροστινού τροχού και της ισχύος, του ελέγχου πρόσφυσης και του φρένου κινητήρα για κάθε μεμονωμένη ταχύτητα. Το σύστημα APX ολοκληρώνεται από ένα ενσωματωμένο σύστημα GPS.

Το αλουμινένιο πλαίσιο διπλής βάσης, το οποίο ανέκαθεν αντιπροσώπευε με θαυμασμό την τέχνη της Aprilia στην κατασκευή μοτοσικλετών με ευέλικτη και αυστηρή αρχιτεκτονική πλαισίου, ενισχύεται από μηχανικά ελεγχόμενη ανάρτηση Öhlins με ειδική ρύθμιση, όπου ξεχωρίζει το εκλεπτυσμένο πιρούνι με πίεση, ενώ το σύστημα πέδησης Brembo περιλαμβάνει μπροστινή κεντρική αντλία φρένων 19x16 σε συνδυασμό με δαγκάνες billet GP4 MS εξοπλισμένες με τακάκια Z04 που συγκρατούν δίσκους φρένων DP 330 “T Drive” 5,5”. Η Aprilia RSV4 X-GP πατάει σε ένα σετ ζαντών Marchesini σφυρήλατες από μαγνήσιο, επενδυμένες με τα ίδια slick ελαστικά που χρησιμοποιεί η Pirelli στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike (125/70 CS-1 μπροστά και 200/65 SC-X πίσω).

Η προσοχή στη λεπτομέρεια

Σήμα κατατεθέν της Aprilia Racing, σε αυτό το μοντέλο είναι απαράμιλλη. Και τα δύο φτερά είναι από ανθρακονήματα. Το σύμπλεγμα κουμπιών στο δεξί τιμόνι είναι racing από Jetprime, τα μαρσπιέ, η μανέτα του συμπλέκτη, η τάπα του δοχείου καυσίμου και τα προστατευτικά του στροφαλοθαλάμου του κινητήρα και της μανέτας του μπροστινού φρένου από την Spider, καθώς και η πλάκα τιμονιού που φέρει τον αριθμό παραγωγής της μονάδας, είναι όλα από billet αλουμίνιο. Τα υπερμεγέθη ψυγεία νερού και λαδιού διαθέτουν τεχνολογία WSBK, ενώ το κιβώτιο ταχυτήτων περιλαμβάνει ένα πίσω γρανάζι τιτανίου και ένα ελαφρύτερο μπροστινό από την PBR, καθώς και μια αλυσίδα RK 520.

Έχετε 90.000 (και βάλε) ευρώ;

Κάθε μία από τις 30 μονάδες Aprilia RSV4 X-GP, που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά με κόστος 90.000€ + ΦΠΑ, μπορεί να κρατηθεί αποκλειστικά online από το Σεπτέμβριο μέσω της ειδικής ιστοσελίδας. Οι αγοραστές θα έχουν επίσης την επιλογή να παραλάβουν τις αντίστοιχες μοτοσικλέτες τους από την Aprilia Racing, με μια αποκλειστική επίσκεψη στο Τμήμα Αγωνιστικών του Noale. Εκτός από την αριθμημένη περιορισμένη έκδοση της RSV4, θα λάβουν επίσης ένα φορητό υπολογιστή Yashi με προεγκατεστημένο λογισμικό για τη διαχείριση των παραμέτρων της ECU και των ηλεκτρονικών στρατηγικών, ένα ειδικό NFT για το ψηφιακό αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας και άλλο περιεχόμενο που διαχειρίζεται μέσω τεχνολογίας blockchain, θερμικό ελαστικό IRC, βάσεις τιτανίου RCB μπροστά και πίσω, ένα πατάκι δαπέδου και ένα κάλυμμα μοτοσικλέτας. Η Aprilia RSV4 X-GP αποτελεί μέρος του προγράμματος Factory Works που ξεκίνησε η Aprilia Racing. Πρόκειται για ένα έργο που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε εσωτερικά στο Τμήμα Αγωνιστικών Μηχανών Noale για να καταστήσει την ίδια τεχνολογία που αναπτύχθηκε στους αγώνες διαθέσιμη σε όσους σκοπεύουν να αγωνιστούν σε κορυφαία επίπεδα σε πρωταθλήματα εργοστασιακών μοντέλων ή σε όσους θέλουν να έχουν μια RSV4 ή ένα Tuono V4 με απόλυτα κορυφαία απόδοση.

Ο Μάσιμο Ριβόλα, Διευθύνων Σύμβουλος Aprilia Racing, δήλωσε: «Δέκα χρόνια μετά την επιστροφή μας στο MotoGP, η Aprilia Racing ήθελε να γιορτάσει την περίσταση με ένα πραγματικά ξεχωριστό X, αντλώντας όσο το δυνατόν περισσότερα από το MotoGP και μεταφέροντας πολλές ιδέες της RS-GP25. Πρόκειται σίγουρα για ένα μοναδικό, όμορφο και εξαιρετικά ενδιαφέρον προϊόν, ικανό να προσφέρει ξεχωριστές αισθήσεις, αυτές που μόνο οι αναβάτες αγώνων ξέρουν πώς να εκμεταλλευτούν πλήρως, αλλά που ακόμη και ένας ερασιτέχνης λάτρης μπορεί να αντιληφθεί καθαρά. Είναι ένα προϊόν για λίγους εκλεκτούς που φιλοξενεί όλο το πάθος, την τεχνολογία και την παραδοσιακή αγάπη της Aprilia Racing για τους αγώνες».