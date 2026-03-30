Ο Ιταλός της Aprilia κυριάρχησε στο Όστιν, πέτυχε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του και έγραψε ιστορία σε μια ονειρική ημέρα για την ιταλική ομάδα που έκανε το 1-2.

Το Circuit of the Americas υποκλίθηκε στον νέο του «σερίφη». Ο Μάρκο Μπετζέκι μετέτρεψε το Grand Prix ΗΠΑ, τον 3ο φετινό αγώνα του MotoGP σε μια προσωπική παράσταση, οδηγώντας την Aprilia σε ένα εμφατικό 1-2 μαζί με τον teammate του, Χόρχε Μαρτίν. Ο Ιταλός, παρά την ποινή δύο θέσεων που τον έστειλε στην 4η θέση της εκκίνησης, χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να βρεθεί στην κορυφή και να μην κοιτάξει ποτέ ξανά πίσω του.

Με τη νίκη αυτή, ο Μπετζέκι έφτασε τις πέντε συνεχόμενες επιτυχίες σε Grand Prix, αλλά το επίτευγμα που θα μείνει στην ιστορία είναι άλλο: συμπλήρωσε 121 συνεχόμενους γύρους στην πρωτοπορία αγώνων, σπάζοντας το ιστορικό ρεκόρ που κατείχε ο Χόρχε Λορένθο από το 2015. Πλέον, ο «Bez» είναι και πάλι ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, με διαφορά 4 βαθμών από τον Μαρτίν.

Ο πρώτος γύρος «του τρόμου»

Η αρχή του αγώνα είχε ένταση, καθώς ο Πέδρο Ακόστα έστριψε πρώτος, με τον Μπετζέκι να κολλάει αμέσως πίσω του. Η κρίσιμη στιγμή ήρθε στην 11η στροφή, όταν ο Ακόστα έκανε λάθος και βγήκε εκτός γραμμής. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει, υπήρξε επαφή με την Aprilia του Ιταλού, με θραύσματα να πετάγονται και από τις δύο μοτοσικλέτες.

Παρά την ορατή ζημιά στην RS-GP του, ο Μπετζέκι δεν έχασε το ρυθμό του. Άνοιξε γρήγορα μια διαφορά ασφαλείας, την οποία διαχειρίστηκε υποδειγματικά μέχρι το τέλος. Ο Χόρχε Μαρτίν προσπάθησε να πλησιάσει, μειώνοντας κάποια στιγμή τη διαφορά κάτω από το δευτερόλεπτο, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με τη δεύτερη θέση, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα του teammate του σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος.

Η απογοήτευση του Ογκούρα

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Πέδρο Ακόστα σε έναν μοναχικό αγώνα στην τρίτη θέση, επωφελούμενος από την ατυχία του Άι Ογκούρα. Ο Ιάπωνας της Trackhouse Aprilia έκανε τον αγώνα της ζωής του, είχε προσπεράσει τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και απειλούσε τον Ακόστα για το βάθρο, όταν μια μηχανική βλάβη (πιθανότατα στο κιβώτιο) τον ανάγκασε να εγκαταλείψει, σκορπώντας απογοήτευση στην αμερικανική ομάδα μέσα στην έδρα της.

Ο Μαρκ Μάρκεθ, από την άλλη, έκανε αγώνα επιβίωσης. Μετά την ποινή Long Lap που εξέτισε, έπεσε από την 7η στην 11η θέση. Ωστόσο, ο Ισπανός έδειξε γιατί θεωρείται ο άρχοντας του COTA, δίνοντας μάχες και ανακάμπτοντας μέχρι την 5η θέση. Αντίθετα, η εικόνα του Πέκο Μπανάια ήταν απογοητευτική. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής «κατέρρευσε» στους τελευταίους γύρους, χάνοντας θέσεις από τους Άλεξ Μάρκεθ, Ραούλ Φερνάντεθ και Λούκα Μαρίνι, για να τερματίσει τελικά μόλις 10ος.

Πτώσεις για τις Honda, βαθμός για τον Ραζγκατλίογλου

Για το στρατόπεδο της Honda, η ημέρα ήταν καταστροφική. Τόσο ο Ζοάν Ζαρκό όσο και ο Τζοάν Μιρ κατέληξαν στην αμμοπαγίδα, με τον Ισπανό μάλιστα να πέφτει λίγο μετά την επιβολή ποινής Long Lap που δεν πρόλαβε καν να εκτίσει. Στην αντίπερα όχθη, η Yamaha κατάφερε να πάρει έναν βαθμό ψυχολογίας, με τον rookie Τοπράκ Ραζγκατλίογλου να τερματίζει 15ος, εκμεταλλευόμενος τις εγκαταλείψεις των προπορευόμενων.

Με το πρωτάθλημα να παίρνει φωτιά ανάμεσα στους δύο αναβάτες της Aprilia, το MotoGP αφήνει την Αμερική για να επιστρέψει στην Ευρώπη και τη Χερέθ (24-26 Απριλίου), μετά από μια διακοπή τεσσάρων εβδομάδων που θα δώσει την ευκαιρία στους ανταγωνιστές να αναζητήσουν απαντήσεις στην κυριαρχία του Μπετζέκι.

