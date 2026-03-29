MotoGP: Η τελική σειρά εκκίνησης του GP ΗΠΑ

Με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο στην pole και τους Μάρκο Μπετζέκι και Μαρκ Μάρκεθ να κουβαλούν ποινές, η μάχη του Τέξας αναμένεται γεμάτη ανατροπές και στρατηγική.

Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών στο Circuit of the Americas (COTA), ο 3ος φετινός αγώνας του MotoGP, αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς οι κατατακτήριες δοκιμές και οι ποινές που ακολούθησαν δημιούργησαν μια ιδιαίτερη σειρά εκκίνησης για τον αποψινό αγώνα.

Η pole position ανήκει στον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46 Ducati), ο οποίος σημείωσε ρεκόρ πίστας το Σάββατο, κατακτώντας την πρώτη θέση στην εκκίνηση για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η σύνθεση της πρώτης σειράς άλλαξε λόγω ποινών.

Οι αλλαγές στην πρώτη σειρά

Αν και ο Μάρκο Μπετζέκι (Aprilia) σημείωσε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο, δέχθηκε ποινή δύο θέσεων επειδή παρεμπόδισε τον Μαρκ Μάρκεθ κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων. Ως αποτέλεσμα, ο Ιταλός θα εκκινήσει από την 4η θέση, στην κεφαλή της δεύτερης σειράς.

Αυτή η εξέλιξη ευνόησε τον Πέδρο Ακόστα (KTM), ο οποίος προβιβάζεται στη 2η θέση της εκκίνησης, και τον Φραντσέσκο Μπανάια (Ducati), ο οποίος θα συμπληρώσει την πρώτη σειρά από την 3η θέση. Ο Ακόστα, παρά την ποινή που δέχθηκε μετά το Σπριντ για την πίεση των ελαστικών, διατηρεί τη θέση του στο grid του κυρίως αγώνα.

Οι ποινές

Στη δεύτερη σειρά, δίπλα στον Μπετζέκι, θα βρεθούν ο Τζοάν Μιρ με τη Honda και ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati. Ο Μάρκεθ, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ των επτά νικών στη συγκεκριμένη πίστα, αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση, καθώς θα πρέπει να εκτίσει ποινή Long Lap κατά τη διάρκεια του αγώνα, λόγω της σύγκρουσης που προκάλεσε με τον Ντι Τζιαναντόνιο στο Σπριντ του Σαββάτου.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας και νικητής του Σπριντ, Χόρχε Μαρτίν (Aprilia), θα εκκινήσει από την 7η θέση (τρίτη σειρά), έχοντας δίπλα του τους αναβάτες της Gresini Ducati, Άλεξ Μάρκεθ και Φερμίν Αλντεγκέρ.

Η τελική σειρά εκκίνησης

Θέση Όνομα Μοτοσικλέτα Ομάδα 1 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Ducati VR46 Ducati 2 Πέδρο Ακόστα KTM Red Bull KTM 3 Φραντσέσκο Μπανάια Ducati Factory Ducati 4 Μάρκο Μπετζέκι* Aprilia Aprilia Racing 5 Τζοάν Μιρ Honda Factory Honda 6 Μαρκ Μάρκεθ** Ducati Factory Ducati 7 Χόρχε Μαρτίν Aprilia Aprilia Racing 8 Άλεξ Μάρκεθ Ducati Gresini Ducati 9 Φερμίν Αλντεγκέρ Ducati Gresini Ducati 10 Άι Ογκούρα Aprilia Trackhouse Aprilia 11 Λούκα Μαρίνι* Honda Factory Honda 12 Ενέα Μπαστιανίνι KTM Tech3 KTM 13 Ραούλ Φερνάντεθ Aprilia Trackhouse Aprilia 14 Ντιόγκο Μορέιρα Honda LCR Honda 15 Ζοάν Ζαρκό Honda LCR Honda 16 Φάμπιο Κουαρταραρό Yamaha Factory Yamaha 17 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Yamaha Pramac Yamaha 18 Μπραντ Μπίντερ KTM Red Bull KTM 19 Τζακ Μίλερ Yamaha Pramac Yamaha 20 Φράνκο Μορμπιντέλι Ducati VR46 Ducati 21 Άλεξ Ρινς Yamaha Factory Yamaha

* Ποινή θέσεων στην εκκίνηση

** Ποινή Long Lap

Ο μεγάλος αγώνας στο Circuit of the Americas θα εκκινήσει στις 23:00 ώρα Ελλάδας.