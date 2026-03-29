MotoGP: Η τελική σειρά εκκίνησης του GP ΗΠΑ

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Η τελική σειρά εκκίνησης του GP ΗΠΑ
Με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο στην pole και τους Μάρκο Μπετζέκι και Μαρκ Μάρκεθ να κουβαλούν ποινές, η μάχη του Τέξας αναμένεται γεμάτη ανατροπές και στρατηγική.

Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών στο Circuit of the Americas (COTA), ο 3ος φετινός αγώνας του MotoGP, αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς οι κατατακτήριες δοκιμές και οι ποινές που ακολούθησαν δημιούργησαν μια ιδιαίτερη σειρά εκκίνησης για τον αποψινό αγώνα.

Η pole position ανήκει στον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46 Ducati), ο οποίος σημείωσε ρεκόρ πίστας το Σάββατο, κατακτώντας την πρώτη θέση στην εκκίνηση για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η σύνθεση της πρώτης σειράς άλλαξε λόγω ποινών.

Οι αλλαγές στην πρώτη σειρά

Αν και ο Μάρκο Μπετζέκι (Aprilia) σημείωσε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο, δέχθηκε ποινή δύο θέσεων επειδή παρεμπόδισε τον Μαρκ Μάρκεθ κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων. Ως αποτέλεσμα, ο Ιταλός θα εκκινήσει από την 4η θέση, στην κεφαλή της δεύτερης σειράς.

 

Αυτή η εξέλιξη ευνόησε τον Πέδρο Ακόστα (KTM), ο οποίος προβιβάζεται στη 2η θέση της εκκίνησης, και τον Φραντσέσκο Μπανάια (Ducati), ο οποίος θα συμπληρώσει την πρώτη σειρά από την 3η θέση. Ο Ακόστα, παρά την ποινή που δέχθηκε μετά το Σπριντ για την πίεση των ελαστικών, διατηρεί τη θέση του στο grid του κυρίως αγώνα.

Οι ποινές

Στη δεύτερη σειρά, δίπλα στον Μπετζέκι, θα βρεθούν ο Τζοάν Μιρ με τη Honda και ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati. Ο Μάρκεθ, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ των επτά νικών στη συγκεκριμένη πίστα, αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση, καθώς θα πρέπει να εκτίσει ποινή Long Lap κατά τη διάρκεια του αγώνα, λόγω της σύγκρουσης που προκάλεσε με τον Ντι Τζιαναντόνιο στο Σπριντ του Σαββάτου.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας και νικητής του Σπριντ, Χόρχε Μαρτίν (Aprilia), θα εκκινήσει από την 7η θέση (τρίτη σειρά), έχοντας δίπλα του τους αναβάτες της Gresini Ducati, Άλεξ Μάρκεθ και Φερμίν Αλντεγκέρ.

Η τελική σειρά εκκίνησης

ΘέσηΌνομαΜοτοσικλέταΟμάδα
1Φάμπιο Ντι ΤζιαναντόνιοDucatiVR46 Ducati
2Πέδρο ΑκόσταKTMRed Bull KTM
3Φραντσέσκο ΜπανάιαDucatiFactory Ducati
4Μάρκο Μπετζέκι*ApriliaAprilia Racing
5Τζοάν ΜιρHondaFactory Honda
6Μαρκ Μάρκεθ**DucatiFactory Ducati
7Χόρχε ΜαρτίνApriliaAprilia Racing
8Άλεξ ΜάρκεθDucatiGresini Ducati
9Φερμίν ΑλντεγκέρDucatiGresini Ducati
10Άι ΟγκούραApriliaTrackhouse Aprilia
11Λούκα Μαρίνι*HondaFactory Honda
12Ενέα ΜπαστιανίνιKTMTech3 KTM
13Ραούλ ΦερνάντεθApriliaTrackhouse Aprilia
14Ντιόγκο ΜορέιραHondaLCR Honda
15Ζοάν ΖαρκόHondaLCR Honda
16Φάμπιο ΚουαρταραρόYamahaFactory Yamaha
17Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουYamahaPramac Yamaha
18Μπραντ ΜπίντερKTMRed Bull KTM
19Τζακ ΜίλερYamahaPramac Yamaha
20Φράνκο ΜορμπιντέλιDucatiVR46 Ducati
21Άλεξ ΡινςYamahaFactory Yamaha

* Ποινή θέσεων στην εκκίνηση
** Ποινή Long Lap

Ο μεγάλος αγώνας στο Circuit of the Americas θα εκκινήσει στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Red Bull Content Pool

Φόρτωση BOLM...
 