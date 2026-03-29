MotoGP: Η τελική σειρά εκκίνησης του GP ΗΠΑ
Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών στο Circuit of the Americas (COTA), ο 3ος φετινός αγώνας του MotoGP, αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς οι κατατακτήριες δοκιμές και οι ποινές που ακολούθησαν δημιούργησαν μια ιδιαίτερη σειρά εκκίνησης για τον αποψινό αγώνα.
Η pole position ανήκει στον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46 Ducati), ο οποίος σημείωσε ρεκόρ πίστας το Σάββατο, κατακτώντας την πρώτη θέση στην εκκίνηση για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η σύνθεση της πρώτης σειράς άλλαξε λόγω ποινών.
CAN YOU BELIEVE IT???@marcmarquez93 CRASHES and takes @fabiodiggia49 WITH HIM 🤯#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/98YlEdpqMI— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 28, 2026
Οι αλλαγές στην πρώτη σειρά
Αν και ο Μάρκο Μπετζέκι (Aprilia) σημείωσε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο, δέχθηκε ποινή δύο θέσεων επειδή παρεμπόδισε τον Μαρκ Μάρκεθ κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων. Ως αποτέλεσμα, ο Ιταλός θα εκκινήσει από την 4η θέση, στην κεφαλή της δεύτερης σειράς.
Αυτή η εξέλιξη ευνόησε τον Πέδρο Ακόστα (KTM), ο οποίος προβιβάζεται στη 2η θέση της εκκίνησης, και τον Φραντσέσκο Μπανάια (Ducati), ο οποίος θα συμπληρώσει την πρώτη σειρά από την 3η θέση. Ο Ακόστα, παρά την ποινή που δέχθηκε μετά το Σπριντ για την πίεση των ελαστικών, διατηρεί τη θέση του στο grid του κυρίως αγώνα.
We've got a slightly different #MotoGP grid today 👀#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/705AxkmafR— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 29, 2026
Οι ποινές
Στη δεύτερη σειρά, δίπλα στον Μπετζέκι, θα βρεθούν ο Τζοάν Μιρ με τη Honda και ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati. Ο Μάρκεθ, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ των επτά νικών στη συγκεκριμένη πίστα, αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση, καθώς θα πρέπει να εκτίσει ποινή Long Lap κατά τη διάρκεια του αγώνα, λόγω της σύγκρουσης που προκάλεσε με τον Ντι Τζιαναντόνιο στο Σπριντ του Σαββάτου.
Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας και νικητής του Σπριντ, Χόρχε Μαρτίν (Aprilia), θα εκκινήσει από την 7η θέση (τρίτη σειρά), έχοντας δίπλα του τους αναβάτες της Gresini Ducati, Άλεξ Μάρκεθ και Φερμίν Αλντεγκέρ.
Η τελική σειρά εκκίνησης
|Θέση
|Όνομα
|Μοτοσικλέτα
|Ομάδα
|1
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|Ducati
|VR46 Ducati
|2
|Πέδρο Ακόστα
|KTM
|Red Bull KTM
|3
|Φραντσέσκο Μπανάια
|Ducati
|Factory Ducati
|4
|Μάρκο Μπετζέκι*
|Aprilia
|Aprilia Racing
|5
|Τζοάν Μιρ
|Honda
|Factory Honda
|6
|Μαρκ Μάρκεθ**
|Ducati
|Factory Ducati
|7
|Χόρχε Μαρτίν
|Aprilia
|Aprilia Racing
|8
|Άλεξ Μάρκεθ
|Ducati
|Gresini Ducati
|9
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|Ducati
|Gresini Ducati
|10
|Άι Ογκούρα
|Aprilia
|Trackhouse Aprilia
|11
|Λούκα Μαρίνι*
|Honda
|Factory Honda
|12
|Ενέα Μπαστιανίνι
|KTM
|Tech3 KTM
|13
|Ραούλ Φερνάντεθ
|Aprilia
|Trackhouse Aprilia
|14
|Ντιόγκο Μορέιρα
|Honda
|LCR Honda
|15
|Ζοάν Ζαρκό
|Honda
|LCR Honda
|16
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|Yamaha
|Factory Yamaha
|17
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|Yamaha
|Pramac Yamaha
|18
|Μπραντ Μπίντερ
|KTM
|Red Bull KTM
|19
|Τζακ Μίλερ
|Yamaha
|Pramac Yamaha
|20
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|Ducati
|VR46 Ducati
|21
|Άλεξ Ρινς
|Yamaha
|Factory Yamaha
* Ποινή θέσεων στην εκκίνηση
** Ποινή Long Lap
Ο μεγάλος αγώνας στο Circuit of the Americas θα εκκινήσει στις 23:00 ώρα Ελλάδας.