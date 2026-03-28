Ο αναβάτης της VR46 Ducati κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη pole position του με έναν απίστευτο χρόνο, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από κυκλοφοριακό χάος και έρευνες των αγωνοδικών.

Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο συνεχίζει την εκπληκτική του φόρμα στο ξεκίνημα του 2026, κατακτώντας την pole position στο Circuit of the Americas για το GP ΗΠΑ, τον 3ο φετινό αγώνα του MotoGP, με έναν χρόνο που διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ο Ιταλός της VR46 σταμάτησε το χρονόμετρο στο 2:00.136, αφήνοντας πίσω του τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Μάρκο Μπετζέκι και τον Πέδρο Ακόστα, ο οποίος συμπληρώνει μια άκρως νεανική πρώτη σειρά εκκίνησης.

Η διαδικασία του Q2 ήταν μια διαρκής εναλλαγή συναισθημάτων. Αρχικά, ο Πέκο Μπανιάια ήταν ο πρώτος που έσπασε το ρεκόρ πίστας, όμως η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τον Τζοάν Μιρ. Ο Ισπανός της Honda πήρε προσωρινά τα ηνία με μια απίστευτη προσπάθεια, δείχνοντας ότι η ιαπωνική εταιρεία βρίσκει σιγά-σιγά τον δρόμο της. Ωστόσο, στην τελευταία προσπάθεια, ο «Diggia» ήταν ασταμάτητος, εκμεταλλευόμενος το slipstream του Μιρ για να «κλειδώσει» την πρώτη θέση.

Κυκλοφοριακό χάος και αγωνοδίκες

Παρά τους εντυπωσιακούς χρόνους, το Q2 στιγματίστηκε από πολλά παράπονα των αναβατών για την κίνηση μέσα στην πίστα. Τουλάχιστον τρεις οδηγοί βρίσκονται υπό έρευνα, γεγονός που μπορεί να αλλάξει τη μορφή του grid πριν από το Sprint. Ο Μάρκ Μάρκεθ εκδήλωσε έντονα τον εκνευρισμό του προς τον Μπετζέκι κατά τη διάρκεια της πρώτης του προσπάθειας, ενώ ο ίδιος ο Ισπανός της Ducati ερευνάται για πιθανή παρεμπόδιση του Ενέα Μπαστιανίνι αργότερα στη διαδικασία.

Ανάλογα προβλήματα αντιμετώπισε και ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος είδε τον πρώτο γρήγορο γύρο της δεύτερης προσπάθειάς του να ακυρώνεται λόγω κίνησης, με τον Άι Ογκούρα να θεωρείται ο κύριος υπαίτιος. Το κλίμα στην πίστα ήταν τεταμένο, καθώς οι αναβάτες προσπαθούσαν να βρουν καθαρό δρόμο σε μια πίστα 5,5 χιλιομέτρων που ξαφνικά έμοιαζε... πολύ μικρή για να τους χωρέσει όλους.

Απογοήτευση για τον Μάρκεθ, ελπίδα για τη Honda

Για τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος θεωρείται ο «βασιλιάς» του COTA, η 6η θέση στις κατατακτήριες είναι ένα αποτέλεσμα κατώτερο των προσδοκιών. Ο Ισπανός της εργοστασιακής Ducati έμεινε μισό δευτερόλεπτο πίσω από την pole και θα αναγκαστεί να εκκινήσει από τη δεύτερη σειρά, δίπλα στον Μπανάια (5ος) και τον Μιρ (4ος). Η παρουσία του Τζοάν Μιρ στην τέταρτη θέση είναι η καλύτερη εμφάνιση της Honda εδώ και πολύ καιρό, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας στο ιαπωνικό εργοστάσιο.

Πιο πίσω, ο Χόρχε Μαρτίν θα εκκινήσει 7ος, μπροστά από τον Άλεξ Μάρκεθ και τον Λούκα Μαρίνι, ο οποίος συμπλήρωσε μια πολύ καλή παρουσία για τις Honda στην πρώτη δεκάδα. Ο Φερμίν Αλντεγκέρ, αφού πέρασε από το Q1, κατάφερε να πάρει τη 10η θέση, ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη νέα V4 της Yamaha περιορίστηκε στη 16η θέση μετά από μια πτώση που δεν του επέτρεψε να δείξει την πραγματική του ταχύτητα.

Ο αγώνας Σπριντ στο Circuit of the Americas θα αρχίσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

