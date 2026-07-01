Ο Μαρκ Μάρκεθ αποκάλυψε το παρασκήνιο της συνάντησης με την πρώην ομάδα του, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η λογική επικράτησε του συναισθήματος.

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της νέας του διετούς συμφωνίας με την Ducati έως το 2028, ο Μαρκ Μάρκεθ προχώρησε σε μια αποκάλυψη που φωτίζει το έντονο παρασκήνιο των προηγούμενων μηνών στο MotoGP. Ο Ισπανός αναβάτης επιβεβαίωσε ότι είχε μια «ανεπίσημη συζήτηση» με εκπροσώπους της Honda, οι οποίοι εξέτασαν τις πιθανότητες μιας μεγάλης επιστροφής του στο ιαπωνικό εργοστάσιο.

Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής στο περσινό Grand Prix της Βαλένθια, το οποίο αποτέλεσε τον τελευταίο γύρο της σεζόν του 2025. Εκείνη την περίοδο, ο Μαρκ Μάρκεθ βρισκόταν εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού –έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον έβδομο παγκόσμιο τίτλο του στην Ιαπωνία, πριν χτυπήσει στον αμέσως επόμενο αγώνα στην Ινδονησία– και η κουβέντα έγινε μέσα στο hospitality της Honda Racing Corporation.

Η λογική πάνω από το συναίσθημα

Μιλώντας στο DAZN κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Ολλανδίας στο Άσεν, ο αναβάτης της Ducati ξεκαθάρισε ότι η επαφή αυτή δεν ξεπέρασε ποτέ το επίπεδο μιας φιλικής και εθιμοτυπικής κουβέντας, χωρίς να κατατεθεί καμία επίσημη πρόταση ή να ξεκινήσουν συμβολαιακές διαπραγματεύσεις. Όπως τόνισε, η πρόθεσή του ήταν από την αρχή απόλυτα ξεκάθαρη, καθώς ήθελε να ακούσει πρώτα την πρόταση της Ducati, ξεκαθαρίζοντας πως από τη στιγμή που ήταν ικανοποιημένος εκεί, δεν είχε σκοπό να μπει σε παιχνίδια συζητήσεων με άλλους κατασκευαστές.

Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν έκρυψε ότι η επιστροφή στη Honda θα αποτελούσε μια άκρως ρομαντική κίνηση, δεδομένου του ισχυρού συναισθηματικού δεσμού με το εργοστάσιο που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στη μεγάλη κατηγορία και μαζί του κατέκτησε τους έξι από τους επτά παγκόσμιους τίτλους του. Ωστόσο, επεσήμανε ότι στο motorsport πρέπει να παίρνεις αποφάσεις με το μυαλό και όχι με την καρδιά, ακριβώς όπως έπραξε στα τέλη του 2023, όταν αποφάσισε να σπάσει το συμβόλαιό του και να αφήσει πίσω του απολαβές ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για να οδηγήσει χωρίς αμοιβή στη Gresini Racing.

Το βλέμμα στο reset του 2027

Από τη στιγμή που η Honda συνειδητοποίησε ότι η επαναφορά του κορυφαίου αναβάτη της ιστορίας της δεν ήταν ρεαλιστική, έστρεψε την προσοχή της στον Φάμπιο Κουαρταραρό. Οι Ιάπωνες κατάφεραν τελικά να πείσουν τον Γάλλο να ηγηθεί του νέου τους project, το οποίο σχεδιάζεται και χτίζεται πάνω στους ολοκαίνουργιους τεχνικούς κανονισμούς των 850 κ.εκ. που θα εφαρμοστούν το 2027.

Αυτές οι ριζικές αλλαγές στους κανονισμούς αναμένεται να ανακατέψουν πλήρως την τράπουλα και την ισορροπία δυνάμεων στο grid, δίνοντας την ευκαιρία σε αρκετούς κατασκευαστές να κλείσουν την ψαλίδα από την κορυφή. Παρόλα αυτά, ο Μαρκ Μάρκεθ εξέφρασε την πίστη του ότι η Ducati, μαζί με την Aprilia, θα παραμείνουν τα σημεία αναφοράς του πρωταθλήματος. Μάλιστα, σχολίασε με χιούμορ ότι οι κορυφαίοι αναβάτες δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη μεταγραφική αγορά ενόψει μιας τέτοιας ανατροπής, καθώς με ένα εντελώς νέο καθεστώς κανονισμών καμία ομάδα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχει την καλύτερη μοτοσικλέτα, αλλά σίγουρα ξέρουν αν έχουν επιλέξει τον σωστό αναβάτη.