Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε τη νέα της σύνθεση για τα επόμενα δύο χρόνια, φέρνοντας στο γκαράζ της έναν Παγκόσμιο Πρωταθλητή και ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Moto2.

Η Gresini Racing προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση ενόψει του μέλλοντός της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του MotoGP, επισημοποιώντας την απόκτηση του Τζοάν Μιρ και του Ντάνιελ Χολγκάδο. Η διπλή αυτή συμφωνία αφορά τη σεζόν του 2027 και έχει διετή διάρκεια, αλλάζοντας ριζικά το οδηγικό δίδυμο της ομάδας με έδρα τη Φαέντσα.

Όπως επιβεβαιώθηκε μέσα από τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας, η οποία ανήκει στη χήρα του Φάουστο Γκρεσίνι, Νάντια Παντοβάνι, οι δύο Ισπανοί αναβάτες θα αντικαταστήσουν τους Άλεξ Μάρκεθ και Φερμίν Αλδεγκέρ. Αυτές οι ανακοινώσεις προστίθενται στη μακρά λίστα των ανανεώσεων και μεταγραφών που λαμβάνουν χώρα στο MotoGP, έπειτα από τη «Συμφωνία Ομόνοιας» (Concorde Agreement) που επετεύχθη μεταξύ των κατασκευαστών, των ομάδων και του πρωταθλήματος.

Η νέα σελίδα στην καριέρα του Τζοάν Μιρ

Ο Τζοάν Μιρ αποχωρεί από τη Honda διανύοντας την τέταρτη σεζόν του εκεί, ολοκληρώνοντας μια περίοδο κατά την οποία το ιαπωνικό εργοστάσιο βρέθηκε σε αγωνιστική πτώση. Ο αναβάτης από τη Μαγιόρκα, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο της Moto3 το 2017 και στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο MotoGP με τη Suzuki το 2020, αναζητά πλέον μια νέα αρχή με τον ιταλικό οργανισμό.

Η διετής συμφωνία του Μιρ έχει συναφθεί απευθείας με την ομάδα της Gresini και αφορά τη χρήση ιδιωτικής μοτοσυκλέτας. Όπως διευκρινίζεται, ο Ισπανός εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας χωρίς να υπάρχει καμία άμεση συμβατική σχέση ανάμεσα στον ίδιο και το εργοστάσιο της Ducati.

Το άλμα του Ντάνι Χολγκάδο στη μεγάλη κατηγορία

Λίγο πριν την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μιρ, η Gresini επιβεβαίωσε την άνοδο του Ντάνι Χολγκάδο στη μεγάλη κατηγορία, επισφραγίζοντας την πλήρη ανανέωση του οδηγικού της διδύμου. Το νεαρό ταλέντο έκανε το ντεμπούτο του στη Moto3 το 2021, ενώ το 2024 τερμάτισε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, κερδίζοντας την προαγωγή του στη Moto2 για το 2025 με την ομάδα της Aspar.

Κατά την περσινή του χρονιά στη Moto2, ο Χολγκάδο πανηγύρισε δύο νίκες και ολοκλήρωσε τη χρονιά στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Στη φετινή σεζόν ξεκίνησε εντυπωσιακά, κατακτώντας την τρίτη θέση στην Ταϊλάνδη και τη νίκη στη Βραζιλία, αποτελέσματα που τον έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τους δύο πρώτους αγώνες και προκάλεσαν το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του MotoGP, με την Gresini να αποσπά τελικά την υπογραφή του.