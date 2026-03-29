Ιδιαίτερα ενθουσιασμένος ο Κίμι Αντονέλι μετά τη νίκη του στη Σουζούκα, που τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας της Formula 1.

To Grand Prix Ιαπωνίας για το 2026 πέρασε στην ιστορία και είχε έναν πρωταγωνιστή: τον Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός παρά την κακή του εκκίνηση, έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα στη Σουζούκα και έχοντας φοβερό ρυθμό και την τύχη με το μέρος του έφτασε στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Formula 1.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ιταλός ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών.

Τύχη και ικανότητα

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Αντονέλι μίλησε για τον αγώνα του. Παρότι επεσήμανε πως το αυτοκίνητο ασφαλείας τον βοήθησε στην κατάκτηση της νίκης, ο ρυθμός του ήταν πολύ καλός.

«Νιώθω πάρα πολύ καλά. Είναι ακόμα νωρίς να σκέφτομαι το πρωτάθλημα, αλλά είμαι σε καλό δρόμο. Στον αγώνα είχα κάκιστη εκκίνηση, πρέπει να δω τι συνέβη εκεί. Ήμουν τυχερός με το αυτοκίνητο ασφαλείας που με έφερε στην πρωτοπορία. Όμως είχα τρομερό ρυθμό και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό. Το δεύτερο stint μου ήταν πολύ καλό, ένιωσα πολύ καλά μέσα στο μονοθέσιο», είπε αρχικά.

Οι εκκινήσεις ως σημείο βελτίωσης

Ο Αντονέλι ρωτήθηκε και για την κακή του εκκίνηση και τόνισε πως είναι ένας τομέας που πρέπει η Mercedes να βελτιωθεί συνολικά: «Είμαι τυχερός γιατί έχω τρεις εβδομάδες για να κάνω προπόνηση με τον συμπλέκτη για να έχω καλύτερη αίσθηση. Ξεκάθαρα είναι μια αδυναμία μας εφέτος. Πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό γιατί μπορεί να μας κοστίσει νίκες».

Παρά το γεγονός πως το αυτοκίνητο ασφαλείας τον βοήθησε, ο Αντονέλι έδωσε και πάλι έμφαση στο ρυθμό αγώνα που είχε. Εξάλλου μέχρι τον τερματισμό άνοιξε τη διαφορά στα 13 δλ από τον Όσκαρ Πιάστρι:

«Ήμουν τυχερός με το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά όταν είχα καθαρό δρόμο με τη μεσαία γόμα ελαστικών ήμουν γρήγορος, ενώ με τη σκληρή γόμα ελαστικών ο ρυθμός μου ήταν τρομερός. Δεν ξέρω τι θα γινόταν δίχως το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά σίγουρα έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη».