F1: Η βαθμολογία σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά το GP Ιαπωνίας

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Formula 1, στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται ένας έφηβος: ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι.

Το Grand Prix Ιαπωνίας επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ο Κίμι Αντονέλι ήρθε στη Formula 1 για να μείνει. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes πήρε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του, που είναι και η δεύτερη σε τρεις αγώνες φέτος, και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος οδηγών. Ο Αντονέλι βρίσκεται πλέον 9 βαθμούς μπροστά από τον Τζορτζ Ρασελ, που τερμάτισε μόλις στην 4η θέση.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Kimi Antonelli Mercedes 72 2 George Russell Mercedes 63 3 Charles Leclerc Ferrari 49 4 Lewis Hamilton Ferrari 41 5 Lando Norris McLaren 25 6 Oscar Piastri McLaren 21 7 Oliver Bearman Haas F1 Team 17 8 Pierre Gasly Alpine 15 9 Max Verstappen Red Bull Racing 12 10 Liam Lawson Racing Bulls 10 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 12 Isack Hadjar Red Bull Racing 4 13 Gabriel Bortoleto Audi 2 14 Carlos Sainz Williams 2 15 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 16 Franco Colapinto Alpine 1 17 Nico Hulkenberg Audi 0 18 Alexander Albon Williams 0 19 Valtteri Bottas Cadillac 0 20 Sergio Perez Cadillac 0 21 Fernando Alonso Aston Martin 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών