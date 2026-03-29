F1: Η βαθμολογία σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά το GP Ιαπωνίας
Για πρώτη φορά στην ιστορία της Formula 1, στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται ένας έφηβος: ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι.
Το Grand Prix Ιαπωνίας επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ο Κίμι Αντονέλι ήρθε στη Formula 1 για να μείνει. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes πήρε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του, που είναι και η δεύτερη σε τρεις αγώνες φέτος, και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος οδηγών. Ο Αντονέλι βρίσκεται πλέον 9 βαθμούς μπροστά από τον Τζορτζ Ρασελ, που τερμάτισε μόλις στην 4η θέση.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|72
|2
|George Russell
|Mercedes
|63
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|49
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|41
|5
|Lando Norris
|McLaren
|25
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|21
|7
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|17
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|15
|9
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|12
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|4
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|2
|15
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|17
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|18
|Alexander Albon
|Williams
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Mercedes
|98
|2
|Ferrari
|67
|3
|McLaren
|18
|4
|Haas F1 Team
|17
|5
|Red Bull Racing
|12
|6
|Racing Bulls
|12
|7
|Alpine
|10
|8
|Audi
|2
|9
|Williams
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
@Photo credits: Mercedes F1