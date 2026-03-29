Κώστας Παστρίμας
F1: Η βαθμολογία σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά το GP Ιαπωνίας
Για πρώτη φορά στην ιστορία της Formula 1, στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται ένας έφηβος: ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι.

Το Grand Prix Ιαπωνίας επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ο Κίμι Αντονέλι ήρθε στη Formula 1 για να μείνει. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes πήρε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του, που είναι και η δεύτερη σε τρεις αγώνες φέτος, και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος οδηγών. Ο Αντονέλι βρίσκεται πλέον 9 βαθμούς μπροστά από τον Τζορτζ Ρασελ, που τερμάτισε μόλις στην 4η θέση.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes72
2George RussellMercedes63
3Charles LeclercFerrari49
4Lewis HamiltonFerrari41
5Lando NorrisMcLaren25
6Oscar PiastriMcLaren21
7Oliver BearmanHaas F1 Team17
8Pierre GaslyAlpine15
9Max VerstappenRed Bull Racing12
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Arvid LindbladRacing Bulls4
12Isack HadjarRed Bull Racing4
13Gabriel BortoletoAudi2
14Carlos SainzWilliams2
15Esteban OconHaas F1 Team1
16Franco ColapintoAlpine1
17Nico HulkenbergAudi0
18Alexander AlbonWilliams0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes98
2Ferrari67
3McLaren18
4Haas F1 Team17
5Red Bull Racing12
6Racing Bulls12
7Alpine10
8Audi2
9Williams2
10Cadillac0
11Aston Martin0

@Photo credits: Mercedes F1

