Σαν Σήμερα: O Φέτελ χτύπησε επίτηδες τον Χάμιλτον (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που στη Formula 1 ο Φερνάντο Αλόνσο πήρε νίκη στον Καναδά; Πότε ο Σεμπάστιαν Φέτελ «έχασε» τα λογικά του και έπεσε επίτηδες πάνω στον Λιούις Χάμιλτον; Πόσους αγώνες στο Άσεν κέρδισαν ο Βαλεντίνο Ρόσι και η Yamaha στο MotoGP σαν σήμερα; Ακολουθούν οι απαντήσεις…

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1964, γεννήθηκε στη Μ. Βρετανία ο Τζόνι Χέρμπερτ. Ο Βρετανός προβιβάστηκε στην F1 το 1989 μέσω της Benetton αλλά η σεζόν του είχε επηρεαστεί σημαντικά από τους σοβαρότατους τραυματισμούς που αποκόμισε στους αστραγάλους του, σε ένα φρικιαστικό ατύχημα το 1988 στο Μπραντς Χατς, αγωνιζόμενος στη F3000. Ο Χέρμπερτ αποδεσμεύτηκε πριν τα μισά της σεζόν και θριάμβευσε με την Mazda στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1991. Επέστρεψε στην F1 για να ξαναχτίσει την καριέρα του στις ομάδες των Tyrrell, Lotus και Ligier. Στα τέλη του 1994 επέστρεψε στην Benetton, με την οποία κατέκτησε δύο νίκες σε Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία το 1995, πριν μετακομίσει στη Sauber. Ο Χέρμπερτ κέρδισε για τρίτη και τελευταία φορά το 1999 με την Stewart, σε ένα χαοτικό Ευρωπαϊκό GP στο Νίρμπουργκρινγκ.

Σαν σήμερα το 2005, o Βαλεντίνο Ρόσι πήρε πρώτος την καρό σημαία στην πίστα του Άσεν για το GP Ολλανδίας του MotoGP και σημείωσε την έκτη του νίκη στους επτά πρώτους αγώνες της σεζόν. Μάλιστα, η νίκη αυτή ήταν η πέμπτη του συνεχόμενη και τον κατέστησε ως τον πρώτο αναβάτη της Yamaha που σημείωσε τέτοιο επίτευγμα στην μεγάλη κατηγορία των Grand Prix.

Σαν σήμερα το 2006, ο Φερνάντο Αλόνσο συνέχισε ακάθεκτος το νικηφόρο σερί του στον δρόμο για τον δεύτερο τίτλο του στην F1, κερδίζοντας στο GP Καναδά. Ο Ισπανός της Renault εκκίνησε από την pole position και κατέκτησε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν, μπροστά από τον βασικό διώκτη, Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Κίμι Ράικονεν ολοκλήρωσε το βάθρο με την McLaren, έχοντας χάσει τη δεύτερη θέση από τον Γερμανό θρύλο της Ferrari, με μόλις δύο γύρους για το τέλος.

Σαν σήμερα το 2011, ο Μπεν Σπιζ της Yamaha θριάμβευσε στο GP Ολλανδίας του Άσεν και κατέκτησε την πρώτη και μοναδική του νίκη στο MotoGP. Στις θέσεις δύο και τρία τερμάτισαν οι αναβάτες της Honda, Κέισι Στόνερ και Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Σαν σήμερα το 2017, το GP Αζερμπαϊτζάν προσέφερε έναν από τους πιο χαοτικούς αγώνες στη σύγχρονη εποχή της F1, με βασικούς πρωταγωνιστές τους Σεμπάστιαν Φέτελ και Λιούις Χάμιλτον. Οι δύο διεκδικητές του τίτλου ήρθαν σε αντιπαράθεση στον 19ο γύρο, πριν αποχωρήσει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας για δεύτερη φορά. Ο Γερμανός της Ferrari έπεσε πάνω στη Mercedes του Βρετανού στη στροφή 15 και ύστερα κατευθύνθηκε στο πλάι του και με μία απότομη κίνηση προς τα δεξιά τον χτύπησε, επικαλούμενος ένα εσκεμμένο απότομο φρενάρισμα του Χάμιλτον. Η ανάλυση των δεδομένων δεν έδειξε τίποτα τέτοιο και έτσι οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή stop/go στον οδηγό της Ferrari για την αψυχολόγητη ενέργειά του. Ο Χάμιλτον έχασε με τη σειρά του χρόνο και τις ελπίδες του για νίκη όταν αναγκάστηκε να μπει εκτάκτως στα pits.

Εν τω μεταξύ, το Grand Prix εξελισσόταν σε έναν αγώνα «επιβίωσης» με πολλά μονοθέσια να συγκρούονται μεταξύ τους, να γεμίζουν με θραύσματα την πίστα και να οδηγούν σε προσωρινή διακοπή της δράσης στον 22ο γύρο. Αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος κατέκτησε τη νίκη για τη Red Bull Racing. Το καλύτερο στιγμιότυπο του Αυστραλού ήταν μια επική τριπλή προσπέραση στη στροφή ένα, επί των δύο Williams και του Νίκο Χούλκενμπεργκ. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βάλτερι Μπότας, ο οποίος προσπέρασε τον rookie, Λανς Στρολ, λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό. Αυτό ήταν το πρώτο βάθρο του Καναδού στην F1.

Σαν σήμερα, επίσης το 2017, ο Βαλεντίνο Ρόσι έβαλε τέλος σε ένα «στείρο» σερί μηνών χωρίς νίκη και κέρδισε για 10η φορά στην πίστα του Άσεν για το GP Ολλανδίας. Ο Ντανίλο Πετρούτσι τερμάτισε δεύτερος και ο Μαρκ Μάρκεθ «έκλεισε» το βάθρο.

Φωτογραφίες: planetf1/Χ