Ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes πήρε στο GP Ιαπωνίας τη δεύτερη νίκη του στη σειρά και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 συνεχίστηκε με τον 3ο αγώνα της φετινής χρονιάς, που ήταν το Grand Prix Ιαπωνίας. Στη φημισμένη πίστα της Σουζούκα, το άστρο του Κίμι Αντονέλι συνέχισε να λάμπει καθώς ο νεαρός Ιταλός της Mercedes πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και έγινε ο μικρότερος σε ηλικία πρωτοπόρος της βαθμολογίας στην ιστορία της F1.

Ο Αντονέλι έφτασε στη νίκη παρότι έκανε πολύ κακή εκκίνηση από την pole position και έπεσε στην 6η θέση στον πρώτο γύρο. Ωστόσο, συνδυάζοντας ταχύτητα και τύχη, βρέθηκε στην πρωτοπορία μετά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας και δεν είχε πρόβλημα να την κρατήσει μέχρι την καρό σημαία. Το SC βγήκε μετά τη σφοδρή πρόσκρουση του Όλι Μπέρμαν της Haas στις μπαριέρες στον 22ο γύρο.

«Έσπασε» το 1-2

Πίσω από τον Ιταλό έγινε ενδιαφέρων αγώνας, με πέντε οδηγούς από τρεις ομάδες να διεκδικούν τις θέσεις του βάθρου. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, στον πρώτο φετινό αγώνα του ουσιαστικά, αφού δεν είχε καταφέρει να κάνει ούτε ένα γύρο στα δύο προηγούμενα grand prix. Ο Αυστραλός ήταν πολύ ορεξάτος στην Ιαπωνία, οδήγησε τη McLaren στο όριο και επιβραβεύτηκε με έναν πολύ καλό τερματισμό. Χωρίς το SC, μάλιστα θα ήταν μέσα στο παιχνίδι της νίκης.

Η 3η θέση αρχικά φάνηκε να εξελίσσεται σε ενδοοικογενειακή μονομαχία, με τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λούις Χάμιλτον να τη διεκδικούν στα ίσια μέσα στην πίστα. Ο Λεκλέρ ήταν ταχύτερος και την πήρε τελικά, καθώς χρειάστηκε να προσπεράσει τον Χάμιλτον, όταν βρέθηκε πίσω του μετά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Πλησιάζοντας προς το τέλος, όμως, ο Χάμιλτον βγήκε από την εικόνα, καθώς τον πέρασε ο Τζορτζ Ράσελ. Έτσι, η μάχη για την 3η θέση δόθηκε ανάμεσα στους Λεκλέρ και Ράσελ. Ο Μονεγάσκος της Ferrari έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει την ταχύτερη Mercedes πίσω του και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα τα κατάφερε.

Οι δυο τους αλληλοπροσπεράστηκαν αρκετές φορές, με τη Ferrari να είναι ταχύτερη στις στροφές και τη Mercedes να υπερτερεί στις ευθείες. Στο τέλος, ο Λεκλέρ κατάφερε να κρατήσει τη θέση και να ανέβει στο βάθρο, αφήνοντας τον Ράσελ στην 4η θέση.

«Καυτό» midfield

Μάχη είχαμε και για την 5η θέση, ανάμεσα στον Λούις Χάμιλτον και τον Λάντο Νόρις. Αυτήν τη φορά ο κινητήρας το μονοθέσιο με κινητήρα Mercedes (δηλαδή η McLaren) επικράτησε και πήρε τη θέση, με τον Βρετανό της Ferrari να μένει στην 6η.

Ο Πιέρ Γκασλί συνεχίζει να βιώνει την «άνοιξη» της Alpine και πήρε μια πολύ καλή 7η θέση, κρατώντας πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull. H Racing Bulls πήρε κι άλλους βαθμούς με τον Λίαμ Λόσον στην 9η θέση, ενώ ο Εστεμπάν Οκόν με τη Haas έκλεισε τη βαθμολογούμενη 10άδα, μετά από μάχη με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi.

Για τον επόμενο αγώνα θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο πάνω από ένα μήνα, καθώς αυτός θα είναι το GP Μαϊάμι το 3ήμερο 1-3 Μαΐου. Όπως είναι γνωστό, οι αγώνες σε Μπαχρέιν και Σ. Αραβία, που ήταν προγραμματισμένοι για τον Απρίλιο, ματαιώθηκαν.

Αποτελέσματα