Η ομάδα που «έπιασε στον ύπνο» το paddock της Formula 1 στη Βαρκελώνη και αγωνίστηκε με αναβαθμισμένο κινητήρα ήταν η Audi.

Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής σεζόν εκτυλίχθηκε αθόρυβα στο Grand Prix Βαρκελώνης. Η Audi κατάφερε να πιάσει στον ύπνο ολόκληρο το paddock της Formula 1, καθώς έγινε γνωστό ότι παρουσίασε ένα νέο, αναβαθμισμένο κινητήρα ήδη από τον έβδομο αγώνα του 2026.

Η κίνηση αυτή έγινε μία εβδομάδα μετά την επισημοποίηση των πρώτων ευρημάτων του μηχανισμού ADUO από την FIA.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η κίνηση ματ που πέρασε κάτω από το ράνταρ

Την Παρασκευή του αγωνιστικού τριημέρου στην Καταλονία, το επίσημο έγγραφο της FIA για τα νέα εξαρτήματα των μονοθεσίων ανέφερε ότι και τα δύο αυτοκίνητα της Audi εξοπλίστηκαν με νέους κινητήρες εσωτερικής καύσης και νέα τούρμπο. Η είδηση αυτή πέρασε σχεδόν απαραίτητη εκείνες τις ημέρες, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες μονάδες ισχύος διέθεταν μια σειρά από στοχευμένες τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με το Motorsport.com, αν και δεν επρόκειτο για μια ριζική αναδιαμόρφωση, οι παρεμβάσεις των μηχανικών είχαν ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της απόκρισης και της οδηγησιμότητας (driveability) του μονοθεσίου.

Έτοιμοι από καιρό στο Ίνγκολσταντ

Η αστραπιαία αντίδραση της Audi σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη από τους ανταγωνιστές της και αποδεικνύει το μέγεθος της δουλειάς που γινόταν τόσο καιρό στο παρασκήνιο, στα εργοστάσια του Ίνγκολσταντ και του Χίνβιλ. Οι αναβαθμισμένοι κινητήρες ήταν ουσιαστικά έτοιμοι και περίμεναν απλώς το πράσινο φως από τους κανονισμούς, προτού σταλούν απευθείας στο paddock της Βαρκελώνης.

Αυτή η κίνηση θεωρείται μόνο το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου και επιθετικού προγράμματος εξέλιξης της Audi. H γερμανική ομάδα δείχνει αποφασισμένη να μην αφήσει τη φετινή μεταβατική χρονιά να πάει χαμένη, συνεχίζοντας να βελτιώνει το πακέτο της σε κάθε ευκαιρία, με τις ισορροπίες στο grid να γίνονται ακόμα πιο λεπτές ενόψει και του Grand Prix Αυστρίας.

Το παρασκήνιο με το ADUO

O ο μηχανισμός εξισορρόπησης απόδοσης (ADUO) της FIA επιτρέπει στους κατασκευαστές που υπολείπονται σε ισχύ να φέρουν επιπλέον αναβαθμίσεις. Η πρώτη αξιολόγηση της Ομοσπονδίας ολοκληρώθηκε μετά τον αγώνα στον Καναδά, με τα αποτελέσματα να κοινοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών στο Μονακό.

H Red Bull Racing ζήτησε εξηγήσεις από την FIA ζητώντας επανεξέταση των στοιχείων, μιας και ο κινητήρας της, που εξέλιξε σε συνεργασία με τη Ford, ορίστηκε ως το σημείο αναφοράς του grid.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.