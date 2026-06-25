Αναλυτικά οι πρώτες αντιδράσεις και οι σκέψεις των πληρωμάτων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εναρκτήριας διαδρομής στο Ελληνικό.

Η αυλαία του φετινού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις άνοιξε με κάθε επισημότητα με τη διεξαγωγή της ολοκαίνουργιας Υπερειδικής Διαδρομής στα νότια προάστια της Αθήνας, την εξέλιξη της οποίας παρακολουθήσατε LIVE μέσα από το gazzetta. Τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα του αγώνα και να ξεσηκώσουν τους χιλιάδες φιλάθλους που βρέθηκαν στις κερκίδες των εγκαταστάσεων.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των head-to-head περασμάτων, οι οδηγοί και οι συνοδηγοί μοιράστηκαν στην κάμερα τις πρώτες τους εντυπώσεις, αποτυπώνοντας το μέγεθος της πρόκλησης που τους περιμένει τις επόμενες ημέρες στα ελληνικά βουνά.

Έλφιν Έβανς - Σκοτ Μάρτιν: «Θα είναι σκληρός αγώνας, θα είναι δύσκολο να βρούμε την ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και προφύλαξης του αυτοκινήτου».

Τάκαμοτο Κατσούτα - Άαρον Τζόνστον: «Είμαι πάντα έτοιμος. Θα είναι δύσκολος αγώνας, πρέπει να έχουμε υπομονή».

Όλιβερ Σόλμπεργκ - Έλιοτ Έντμοντσον: «Πρέπει να προφυλάξουμε τα ελαστικά, είναι ωραία να βλέπεις, όμως, τόσο κόσμο εδώ. Τώρα μας περιμένει το πλοίο!».

Σάμι Πάγιαρι - Μάρκο Σαλμινέν: «Προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ μεγάλες. Ελπίζουμε να είμαστε τυχεροί και να τερματίσουμε τον αγώνα».

Σεμπαστιάν Οζιέ - Βενσάν Λαντέ: «Είναι ωραίο να βλέπουμε τους θεατές. Είναι ένα ιστορικό ράλλυ, δύσκολο, αλλά είμαστε έτοιμοι».

Αντριέν Φουρμό - Αλεξάντρ Κοριά: «Είναι ωραίο να βλέπεις όλους αυτούς του θεατές. Αύριο θα είναι μια διαφορετική μέρα, αλλά ευχαριστούμε».

Τιερί Νεβίλ - Μαρτίν Βίνταγκε: «Δεν χρειάζεται να είμαστε υπεραισιόδοξοι, θα οδηγήσουμε στον δικό μας ρυθμό».

Τζον Άρμστρονγκ - Σέιν Μπερν: «Είναι ωραίο να βρίσκεσαι στο ράλλυ των Θεών, γλιστρούσαμε λίγο. Θα είναι δύσκολος αγώνας, αλλά είμαστε έτοιμοι».

Ντάνιελ Σόρντο - Κάντιντο Καρρέρα: «Ήταν ωραία, ήταν καλό που είδαμε μια ισπανική μάχη, ακόμα κι αν δεν είχαμε το ίδιο αυτοκίνητο».

Τζόσουα ΜακΈρλιν - Όουεν Τρέισι: «Θα είναι δύσκολα αύριο, ελπίζω να το διασκεδάσουμε. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά αυτή είναι η μαγεία των ράλλυ».

Μάρτινς Σέσκς - Ρενάρς Φράνσις: «Είναι ωραίο να βλέπεις τόσους θεατές, στην καρδιά της πόλης».

Ιορδάνης Σερδερίδης - Φρεντερίκ Μικλότ: «Μας αρέσουν οι υπερειδικές. Είναι ο μοναδικός αγώνας του WRC που θα συμμετάσχουμε, θα προσπαθήσω για το καλύτερο».

Γιοάν Ροσέλ - Αρνό Ντινάντ: «Καλή αρχή, προσπάθησα να έχω καθαρές γραμμές, να προφυλάξω τα ελαστικά. Θα είναι δύσκολο Σαββατοκύριακο για τα ελαστικά».

Λεό Ροσέλ - Γκιγιόμ Μερκουαρέ: «Το διασκεδάσαμε με τους θεατές, αλλά όχι με τα ελαστικά. Αύριο θα είναι μεγάλη μέρα για εμάς και το αυτοκίνητο».

Ρούπε Κόρχονεν - Άνσι Βιίνικα: «Είναι ωραία που είδαμε τόσους θεατές. Τέτοιες ειδικές δεν είναι για οδήγηση, το ράλλυ ξεκινά αύριο».

Αλεχάνδρο Κατσόν - Μπόρχα Ροσάντα: «Ήταν ιδιαίτερο συναίσθημα να μοιραστούμε την ειδική με τον Ντάνι!».

Ρομπέρτο Νταπρά - Λούκα Γκουλιελμέτι: «Μας αρέσουν αυτές οι ειδικές, είμαστε ευχαριστημένοι που ο χρόνος μας ήταν καλός».

Αντρέας Μίκελσεν - Γιορν Λίστερουντ: «Καλή αρχή. Φοβόμουν μήπως ξεκινήσω όπως το 2022, αλλά όλα πήγαν καλά».

Ρόμπερτ Βίρβες - Γιάκο Βίιλο: «Έχουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα μπροστά μας, πρέπει να φερθούμε εξυπνα, να αποφύγουμε τα προβλήματα».

Γκας Γκρίνσμιθ - Γιόνας Άντερσον: «Είναι σκληρό ράλλυ, αλλά νιώθω καλά».

Χαν Σολάνς - Ροντρίγκο Σανχουάν: «Σήμερα είναι διαφορετική μέρα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ειδική, ας συγκεντρωθούμε στην αυριανή μέρα».

Γιούκι Γιαμαμότο - Τζέιμς Φούλτον: «Έχω αυτοπεποίθηση, είμαι πιο χαλαρός, μπορώ να το διασκεδάσω, πιστεύω ότι θα είναι ένας καλός αγώνας για εμάς».

Ρόμετ Γιούργκενσον - Σίιμ Όγια: «Είναι ωραία, δεν ήταν άσχημη η ειδική. Έχω, όμως, μια περίεργη αίσθηση με τη βαλβίδα ανακούφισης».

Λάμπρος Αθανασούλας - Κωνσταντίνος Σούκουλης: «Είναι ιδιαίτερες οι υπερειδικές για εμάς, οι φίλοι μας, οι οικογένειές μας, οι θεατές είναι πάντα εδώ».

Παναγιώτης Ρουστέμης - Χρήστος Μπακλώρης: «Είναι ωραία να βρισκόμαστε εδώ. Ελπίζω οι θεατές να το διασκέδαν».

Επαμεινώνδας Καρανικόλας - Γεώργιος Κακαβάς: «Ήταν ωραία, με πολλούς θεατές, θα ευχαριστηθούμε κάθε στιγμή του αγώνα».

Μετά την εντυπωσιακή αυλαία της Υπερειδικής, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 περνάει από αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο πραγματικό και σκληρό του πρόσωπο. Τα πληρώματα αφήνουν την Αθήνα και ανηφορίζουν για τις πρώτες μεγάλες μάχες στο χώμα της Στερεάς Ελλάδας, με εμβληματικές και απαιτητικές ειδικές διαδρομές όπως ο «Παρνασσός» και οι «Βωξίτες» να περιμένουν τους κορυφαίους οδηγούς του WRC.

Το Gazzetta θα βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση από τα ελληνικά βουνά. Μέσα από το LIVE του Gazzetta και του Gmotion, θα έχετε άμεση και συνεχή ενημέρωση για τους χρόνους, τα split, τις δηλώσεις των οδηγών στην έξοδο των ειδικών, καθώς και όλο το παρασκήνιο, για να μη χάσετε ούτε δευτερόλεπτο από το φετινό «Ράλλυ των Θεών».