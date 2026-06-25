Εδώ και μερικά αγωνιστικά τριήμερα εκτυλίσσεται μια διαμάχη μεταξύ των Ferrari και Mercedes-AMG σχετικά με μία τεχνική λύση που έχει το μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας.

Οι παρασκηνιακές εξελίξεις στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζονται δίχως διακοπή. Ένα από τα ζητήματα των τελευταίων εβδομάδων αφορά το διαχύτη της Mercedes-AMG W17, με τη Scuderia Ferrari να κάνει επίσημη διαμαρτυρία στην FIA.

Όλα ξεκίνησαν στο Μόντρεαλ στο περιθώριο του Grand Prix Καναδά. Η γερμανική ομάδα παρουσίασε ορισμένα ιδιαίτερα αεροδυναμικά βοηθήματα στο πάνω χείλος του διαχύτη της W17. Τα εξαρτήματα αυτά είχαν σφηνοειδή και «οδοντωτή» γεωμετρία, με ξεκάθαρο στόχο να αυξήσουν την ισχύ εξαγωγής του αέρα από το πίσω μέρος του μονοθεσίου.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το παρασκήνιο με τη Ferrari και το ντόμινο των εξελίξεων

Η Ferrari αντέδρασε άμεσα, ζητώντας διευκρινίσεις από τον τεχνικό έφορο αεροδυναμικής της FIA. Η ομάδα του Μαρανέλο υπενθύμισε στην Ομοσπονδία ότι μια δική της, παρόμοια ιδέα είχε απορριφθεί στην πριν από το ξεκίνημα της σεζόν. Έτσι, η Ferrari τόνισε στον ισχυρισμό της πως η λύση της Mercedes δεν θα έπρεπε να θεωρείται σύννομη. Μια μικρή τροποποίηση στα «δόντια» του διαχύτη εμφανίστηκε στη συνέχεια στο Μονακό, όμως το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό, καθώς η ερμηνεία της Mercedes άνοιγε την πόρτα για υπερβολικά ριζοσπαστικές λύσεις σε εκείνο το σημείο.

Παρά το γεγονός ότι η αρχική απάντηση της FIA πριν από το Μονακό έκρινε νόμιμο το σχέδιο, άλλες ομάδες, μεταξύ αυτών η Haas, έσπευσαν να αντιγράψουν το concept, τοποθετώντας μεγάλες πλάκες άνθρακα για να επεκτείνουν τον διαχύτη τους. Παρασκηνιακά η Ferrari δεν έμεινε άπραγη και πίεσε την κατάσταση. Μάλιστα μιλώντας στους τεχνικούς της FIA ανέφερε ότι αν αυτή η ερμηνεία παρέμενε ελεύθερη, η ομάδα του επικεφαλής αεροδυναμιστή Ντιέγκο Τόντι είχε ήδη έτοιμη μια ακόμα πιο ακραία εκδοχή, την οποία θα έβαζε αμέσως σε λειτουργία.

Η FIA λαμβάνει δράση

Ενόψει του Grand Prix Αυστρίας οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η FIA έχει ήδη λάβει δράση. Υπό την καθοδήγηση του Νικόλα Τομπάζη, εξέδωσε μία νέα τεχνική ντιρεκτίβα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επεκτάσεις στον διαχύτη δεν θα είναι πλέον αποδεκτές. Στόχος των ανθρώπων της Ομοσπονδίας είναι να εξαλείψουν τις ευφάνταστες ερμηνείες των κανονισμών και να κλείσουν οριστικά μια γκρίζα ζώνη που εξελισσόταν σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης.

Το μεγάλο «αγκάθι» αυτή τη στιγμή είναι ο χρόνος εφαρμογής. Η πρόθεση της FIA να επιβάλει την απαγόρευση άμεσα στο Red Bull Ring βρίσκει αντίθετες τις εμπλεκόμενες ομάδες. Ο λόγος της διαφωνίας είναι το μικρό χρονικό διάστημα που έχουν διαθέσιμο ώστε να τροποποιήσουν εξαρτήματα που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να ζητήσουν μια μικρή περίοδο χάριτος, ώστε η νέα οδηγία να τεθεί σε ισχύ από το Grand Prix Μ. Βρετανίας την επόμενη εβδομάδα.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.