Αλλαγές στην κατάταξη του Σπριντ και ποινές για τον αγώνα ανακάτεψαν την τράπουλα στο Τέξας, μετά τις αποφάσεις των αγωνοδικών για την πίεση των ελαστικών και τις συγκρούσεις.

Η χαρά του Πέδρο Ακόστα για την 3η θέση του Σπριντ στο GP ΗΠΑ κράτησε λίγο. Ο νεαρός αναβάτης της KTM τιμωρήθηκε με την τυπική ποινή των 8 δευτερολέπτων, καθώς η μοτοσικλέτα του δεν πληρούσε τον κανονισμό για την ελάχιστη πίεση των ελαστικών στο 30% των γύρων του αγώνα. Η ποινή αυτή έριξε τον Ακόστα από την 3η στην 8η θέση της κατάταξης, στερώντας του πολύτιμους βαθμούς.

Ωφελημένος από αυτή την εξέλιξη είναι ο Ενέα Μπαστιανίνι. Ο Ιταλός της Tech3 KTM κληρονόμησε την 3η θέση, σημειώνοντας το καλύτερο αποτέλεσμά του από πέρυσι στην Καταλονία. Η ποινή του Ακόστα έδωσε επίσης την ευκαιρία στους Λούκα Μαρίνι (Honda), Άι Ογκούρα και Ραούλ Φερνάντεθ (Trackhouse Aprilia) να κερδίσουν από μία θέση στην τελική βαθμολογούμενη κατάταξη του Σπριντ.

Ποινή Long Lap για τον Μαρκ Μάρκεθ

Τα δυσάρεστα νέα συνεχίστηκαν και για τον Μαρκ Μάρκεθ. Οι αγωνοδικοί της FIM εξέτασαν τη σύγκρουση του πρώτου γύρου με τον poleman Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και έκριναν τον παγκόσμιο πρωταθλητή υπαίτιο για το ατύχημα. Ο Μάρκεθ παραδέχθηκε ότι παρασύρθηκε από το slipstream των προπορευόμενων στην πίσω ευθεία, έχασε τον έλεγχο στο φρενάρισμα και παρέσυρε τον Ιταλό της VR46.

Ως αποτέλεσμα, στον αποψινό μεγάλο αγώνα της Κυριακής, ο Μάρκεθ είναι υποχρεωμένος να εκτίσει ποινή Long Lap. Αυτή η εξέλιξη δυσκολεύει σημαντικά την προσπάθειά του για μια όγδοη νίκη στο COTA, καθώς θα αναγκαστεί να χάσει πολύτιμο χρόνο στους πρώτους γύρους, την ώρα που οι Μαρτίν και Μπανιάια θα προσπαθούν να χτίσουν διαφορά στην κορυφή.

Ανακατατάξεις στο Grid

Οι ποινές όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Ήδη από τις κατατακτήριες, οι Μάρκο Μπετζέκι και Λούκα Μαρίνι είχαν δεχθεί ποινή δύο θέσεων στο grid για την Κυριακή, επειδή κινούνταν αργά στην αγωνιστική γραμμή παρεμποδίζοντας τον Μάρκεθ. Αυτό σημαίνει ότι το αποψινό grid θα είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που είδαμε το Σάββατο, με τις ισορροπίες να είναι εξαιρετικά λεπτές.

Με τον Χόρχε Μαρτίν να οδηγεί πλέον τη βαθμολογία και να δείχνει τρομερή αυτοπεποίθηση με την Aprilia, ο αποψινός αγώνας αναμένεται να είναι μια στρατηγική μάχη επιβίωσης. Η διαχείριση των ελαστικών και η αποφυγή λαθών σε μια πίστα που «τιμωρεί» αμείλικτα, όπως είδαμε με τις πτώσεις των Μπετζέκι και Μιρ στο Σπριντ, θα κρίνουν τον μεγάλο νικητή στο Τέξας.

