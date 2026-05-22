Οι κατασκευαστές συζητούν ένα επαναστατικό μέτρο για τη δραστική μείωση του κόστους, το οποίο θα αλλάξει πλήρως τη στρατηγική τόσο στις δοκιμές όσο και στους αγώνες.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP βρίσκεται εν μέσω κρίσιμων διαπραγματεύσεων που αναμένεται να αναδιαμορφώσουν πλήρως το τεχνικό και επιχειρησιακό σκηνικό της κορυφαίας κατηγορίας. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του motorsport.com, οι κατασκευαστές και οι ομάδες, σε συνεργασία με τον διοργανωτή του πρωταθλήματος, εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να μειώσουν τις διαθέσιμες μοτοσυκλέτες σε μία ανά αναβάτη από τη σεζόν του 2027. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος των ευρύτερων συζητήσεων για το νέο πλαίσιο που θα διέπει το σπορ για την πενταετία 2027 έως 2031.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προήλθε απευθείας από την πλευρά των εργοστασίων με πρωταρχικό και ξεκάθαρο στόχο τον περιορισμό των δαπανών. Αν και η οικονομική εξοικονόμηση δεν έχει ακόμη ποσοτικοποιηθεί με ακριβείς αριθμούς, θεωρείται βέβαιο ότι ένα τέτοιο μέτρο θα επιτρέψει στις ομάδες να μειώσουν τον αριθμό των τεχνικών και των μηχανικών που απασχολούνται σε κάθε αγώνα. Για να τεθεί σε ισχύ αυτή η ρυθμιστική αλλαγή, θα πρέπει πρώτα να περάσει από τις προβλεπόμενες διαδικασίες ψηφοφορίας και να λάβει την τελική έγκριση από την Επιτροπή Grand Prix.

Το μοντέλο του WorldSBK

Σε περίπτωση που η πρόταση εγκριθεί, οι αναβάτες της μεγάλης κατηγορίας θα βρεθούν σε μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη που ισχύει ήδη για τους αγωνιζόμενους των κατηγοριών Moto2 και Moto3 από το 2010. Εκεί, οι συμμετέχοντες λειτουργούν έχοντας μόνο μία μοτοσυκλέτα άμεσα διαθέσιμη, αν και οι ομάδες διατηρούν τη δυνατότητα να συναρμολογήσουν μια δεύτερη πλήρη μηχανή από ανταλλακτικά που βρίσκονται αποθηκευμένα στα φορτηγά τους. Ωστόσο, το πιο πιθανό σενάριο για το MotoGP είναι να αντιγράψει πιστά το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα WorldSBK.

Στο WorldSBK, κάθε αναβάτης έχει επίσημα μία μοτοσυκλέτα στη διάθεσή του, ενώ μια δεύτερη εφεδρική βρίσκεται αποθηκευμένη στο πίσω μέρος του γκαράζ ή στο φορτηγό χωρίς έγκριση καταλληλότητας για να τρέξει. Αν μια πτώση προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά σε βασικά εξαρτήματα, όπως το πλαίσιο, η ομάδα πρέπει να ζητήσει την παρέμβαση των τεχνικών επιθεωρητών του πρωταθλήματος. Οι αξιωματούχοι αξιολογούν τη ζημιά και δίνουν την απαραίτητη έγκριση για να χρησιμοποιηθεί η εφεδρική μοτοσυκλέτα. Η λογική αυτή θυμίζει τη Formula 1, η οποία απαγόρευσε τα εφεδρικά μονοθέσια, τα γνωστά T-cars, πριν από τη σεζόν του 2008 για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Οι στρατηγικές ανατροπές

Η εισαγωγή αυτού του κανονισμού θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ομάδων κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Μέχρι σήμερα, οι μηχανικοί είχαν τη δυνατότητα να δουλεύουν ταυτόχρονα με δύο διαφορετικές κατευθύνσεις στο στήσιμο, έχοντας δύο έτοιμες μοτοσυκλέτες στο γκαράζ. Με τη νέα πραγματικότητα, αυτή η στρατηγική επιλογή χάνεται οριστικά, αναγκάζοντας τους αναβάτες και τους τεχνικούς να είναι πολύ πιο προσεκτικοί και ακριβείς, καθώς δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα παράλληλων δοκιμών εντός του ίδιου γκαράζ.

Η μεγαλύτερη ανατροπή όμως αφορά τους flag-to-flag αγώνες, μια διαδικασία που εισήχθη στο MotoGP το 2006 στο Grand Prix της Αυστραλίας. Σήμερα, όταν οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν, οι αναβάτες μπαίνουν στα pit, πηδούν αμέσως στη δεύτερη έτοιμη μοτοσυκλέτα με τα κατάλληλα ελαστικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και επιστρέφουν στην πίστα. Αν υιοθετηθεί ο νέος κανονισμός, αυτό το σύστημα καταργείται. Το MotoGP θα αναγκαστεί να ακολουθήσει τη διαδικασία των WorldSBK, όπου οι αναβάτες σταματούν μέσα στο γκαράζ και οι μηχανικοί προχωρούν σε αλλαγή ελαστικών, υπό την προϋπόθεση ενός υποχρεωτικού ελάχιστου χρόνου στάσης στα pit για λόγους ασφαλείας.

