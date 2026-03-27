Ο δημοσιογράφος που εκδιώχθηκε από τον Μαξ Φερστάπεν αναλύει το παρασκήνιο της κόντρας τους και παίρνει θέση για τις κατηγορίες περί «βρετανικής προκατάληψης».

Ο Τζάιλς Ρίτσαρντς, λίγες ώρες μετά την πρωτοφανή εκδίωξή του από το media briefing της Red Bull από τον Μαξ Φερστάπεν, δημοσίευσε τη δική του πλευρά της ιστορίας, με άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Guardian όπου εργάζεται. Ο έμπειρος Βρετανός δημοσιογράφος, που καλύπτει το σπορ από το 1976, επιχείρησε να εξηγήσει με επαγγελματικό τρόπο πώς μια απλή ερώτηση δεοντολογίας μετατράπηκε σε προσωπική βεντέτα για τον Μαξ Φερστάπεν.

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντς, η «μήνη» του Ολλανδού πηγάζει από το Άμπου Ντάμπι και την ερώτηση που του έθεσε για το αν μετανιώνει για τη σύγκρουση με τον Τζορτζ Ράσελ στην Ισπανία το 2025. Ήταν μια ερώτηση που «έπρεπε να γίνει», καθώς εκείνοι οι χαμένοι βαθμοί στέρησαν τελικά τον τίτλο από τον Μαξ για μόλις δύο πόντους. Ο Φερστάπεν, επιδεικνύοντας «μνήμη ελέφαντα», μετέφερε αυτόν τον εκνευρισμό στη Σουζούκα, αρνούμενος να μιλήσει μέχρι ο δημοσιογράφος να αποχωρήσει, επιβεβαιώνοντας μάλιστα πως ο λόγος ήταν ακριβώς εκείνη η ερώτηση.

Ο Ρίτσαρντς στέκεται ιδιαίτερα στις κατηγορίες περί «βρετανικής προκατάληψης» (British bias), σημειώνοντας ότι κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για εμπάθεια απέναντι σε κάθε μεγάλο οδηγό, από τον Λιούις Χάμιλτον μέχρι τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Για τον ίδιο, η δίκαιη και ακριβής αναφορά των γεγονότων παραμένει ο μοναδικός στόχος, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα έρθει σε ρήξη με τους πρωταγωνιστές. Παρά την αμήχανη στιγμή της εκδίωξης –συμπεριφορά την οποία οι συνάδελφοί του χαρακτήρισαν σαφώς «κατώτερη των περιστάσεων»– ο Ρίτσαρντς δηλώνει ότι συνεχίζει να θαυμάζει τον αθλητή Φερστάπεν.

Καταλήγει, ωστόσο, υπογραμμίζοντας ότι οι δύσκολες και άβολες ερωτήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δημοσιογραφίας. Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τις δημόσιες σχέσεις, η επιμονή στην ουσία είναι το «τίμημα» του προνομίου να καλύπτεις τη Formula 1. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα στον κόσμο από έναν οδηγό που θυμώνει επειδή κάποιος έκανε απλώς τη δουλειά του.

