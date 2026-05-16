KTM 450 Rally Replica 2027: Ο νικητής του Ντακάρ στο γκαράζ σας (vid)

Με 6 νίκες στο ράλι Ντακάρ τα τελευταία 10 χρόνια, αυτή η ρέπλικα είναι κατάλληλη για όσους θέλουν το απόλυτο αγωνιστικό όπλο στο χώμα.

Το καλό νέο είναι πως αυτό το μοντέλο της KTM ελάχιστα διαφέρει από αυτό που κέρδισε το φετινό Ντακάρ. Το κακό είναι πως μόνο 100 τυχεροί θα μπορέσουν να το αποκτήσουν. Ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις, η περιορισμένη παραγωγή είναι μονόδρομος για τους κατασκευαστές, δύσκολο να βρεις περισσότερους πελάτες που μπορούν να καταβάλλουν κάτι παραπάνω από 38.000€ για μια μονοκύλινδρη αγωνιστική μοτοσικλέτα.

Για μισή δεκαετία το 450 Rally Replica αποτελεί την καθαρή έκφραση της τεχνικής υπεροχής των μοντέλων ράλι της KTM. Η Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) για εξαρτήματα, επιδόσεις και ρυθμίσεις έχει φιλτραριστεί απευθείας από τον ανταγωνισμό. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα που έχει οδηγήσει τέσσερις διαφορετικούς αναβάτες στην κορυφή του βάθρου του Ντακάρ από το 2020, ενώ παράλληλα κατέχει εξέχουσα θέση στην κορυφή του RallyGP. Το 450 Rally Replica είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και έτοιμο για αγώνες.

Η KTM κυριάρχησε στο Ντακάρ του 2026 με τον Αργεντινό Luciano Benavides και για να τιμήσει το κατόρθωμα θα κατασκευάσει 8 μοτοσικλέτες ονόματι Luciano Benavides Factory Edition με μια σειρά από επιπλέον αναβαθμίσεις και αισθητικές πινελιέςι. Στην καρδιά της μοτοσικλέτας βρίσκεται ο τρομερός και αδυσώπητος κινητήρας SOHC 450cc, εξοπλισμένος με κιβώτιο ταχυτήτων έξι ταχυτήτων και υδραυλικό συμπλέκτη Brembo με ειδικά γρανάζια ράλι. Ένα σύστημα εξάτμισης Akrapovič τιτανίου μειώνει το βάρος και μεγιστοποιεί την ισχύ. Το υδροδιαμορφωμένο, κομμένο με λέιζερ και συγκολλημένο στο χέρι πλαίσιο είναι άρτια κατασκευασμένο για τον ιδανικό συνδυασμό μήκους και στρεπτικής κάμψης. Αυτό δίνει μια εξαιρετική αίσθηση όσον αφορά την ανατροφοδότηση του αναβάτη, αλλά και τη σταθερότητα και την αξιοπιστία. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από την πλήρως προσαρμόσιμη και εύκολα ρυθμιζόμενη ανάρτηση WP PRO.

Το 450 Rally Replica είναι εξοπλισμένο με χαρακτηριστικά ράλι. Τα διπλά ψυγεία μοιράζουν την ευθύνη της ψύξης και αυξάνουν την αξιοπιστία σε περίπτωση ανεπιθύμητης ζημιάς. Οι τριπλοί σφιγκτήρες (23mm offset) είναι επεξεργασίας CNC για επιπλέον ακαμψία και χαμηλότερο βάρος. Το κωνικό τιμόνι από κράμα αλουμινίου διαθέτει γκριπ από αφρώδες καουτσούκ δοκιμασμένα σε αγώνες ράλι, ενώ τα μαρσπιέ διαθέτουν μεγαλύτερη επιφάνεια για πιο σίγουρο πάτημα.

Περισσότερα; Τι θα λέγατε για ισχυρή ισχύ πέδησης Brembo σε συνδυασμό με την ικανότητα του 450 να διανύει μεγάλη απόσταση χάρη στη χρήση τριών ρεζερβουάρ καυσίμου που επεκτείνουν τη χωρητικότητα στα 34,5 λίτρα. Ο πύργος πλοήγησης από ανθρακονήματα κοσμεί ένα λειτουργικό πιλοτήριο (για την εφαρμογή ενός ψηφιακού roadbook με διαισθητικά χειριστήρια και ισχυρό LED) και αποτελεί μέρος μιας μοναδικής εργονομίας που δίνει έμφαση στην άνεση τόσο στην όρθια όσο και στην καθιστή οδήγηση.

Η έκδοση Luciano Benavides Factory Edition πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Η πιο προφανής διαφορά είναι η πλήρης εμφάνιση της Red Bull KTM, διασφαλίζοντας ότι η μοτοσικλέτα μοιάζει ακόμη περισσότερο με το αδερφάκι της από το Ντακάρ. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν εργοστασιακά εξαρτήματα από ανθρακονήματα, αριθμημένο έμβλημα στο πλαίσιο (καθόσον περιορισμένη έκδοση), ειδική σέλα ράλι, αλλά και ελαστικά Michelin Rally με μους.

